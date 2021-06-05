一人獨享太可惜！ 「中霸尖山」近在咫尺的大小霸、風起雲湧霞光雲海 絕對驚艷不已

一直在思考要不要寫東霸尖山因為網上已經有記錄了，再過來就是我只有一個人走，沒有拍什麼照片。最最主要原因還是因爲我懶.....最後決定動筆的原因是我想補一些我覺得重要的地方，然後順便放gpx給想去的参考。

這次因爲要爬耶巴奧山和中霸尖山，所以選擇從大鹿林道順走，住中霸山屋。當然也可以從池有品田登山口起登，宿霸南山屋然後爬東霸尖山。若論距離，從霸南山屋起登會比從中霸山屋來的近一些喔。山頭介紹～耶巴奧山3192M～這座很少人聽過，它的起登最佳位置是在大小霸的7k處。從7k處上去雖然沒有布條，但是你只要朝山頭方向，腳下選有人踩過的路跡走，這樣就可以了。而且上去只需6分鐘，是不是非常的簡單呢！

中霸尖山標高3392M～這座有讓我驚艷到，在還沒到中霸坪的右手邊，入口處仔細看，有綁布條，跟著布條進去，兩邊都是短箭竹，稍微撥一下箭竹，路還不至於太難走，不過走到快要到山頂的時候，是ㄧ片樹林，這時我就沒有看到布條了。從樹縫中穿過，我走到最高點，後面是斷崖和大霸尖山，山頂腹地並不大。站在中霸尖山，看著彷彿近在咫尺的大小霸和風起雲湧的霞光雲海，當下內心的感動真是無法言喻呀！我的記錄從入口處去程只走12分鐘到山頂。不過自己不小心在山頂待太久了，眼看天色暗了就抄近路下來，雖然捷徑很快，但有點滑，就不列入記錄了。

5月杜鵑季 , 黃昏的中霸坪

日落的中霸尖山

這麼美的景色只有我一人獨享真的太可惜

東霸尖山標高3,365M～由五座連峰所構成，不鏽鋼基點坐落在第四峰，但若要從第一峰連走到第四峰，需要攀岩的技巧和做足更多的準備，一般人千萬不要輕易嘗試。這次走的是已經有前人開好路的第四峰，雖然要先下600M的高度，再爬升600M才會抵達東霸尖山，但它相對的安全許多。只不過路程稍遠，最好排在剛好天亮時抵達 I love you 平台，這樣你才會有充裕的時間慢慢走，然後ㄧ路好好欣(喘)賞(息)東霸尖山的美。從 I love you 平台來回，我一個人來回走了九個小時含休息，但我覺得如果人多，最好的時間抓在10到11小時，這樣別較充裕。接下來是簡略的重點記錄

1～雖然之前別人寫的紀錄，進入點都在 I love you 平台，但我發現從中霸坪過來，在11.5K路標那邊左轉進去超好走，腳下有路跡，再走進去ㄧ點就會看到布條（從11.5k往下走約40m才是I love you平台)

6:32 從這邊開始紀錄 照片可看出切入點和 I love you平台,還有一些差距

2～從入口跟著布條，會先經過箭竹，再過來走ㄧ下下樹林，過了小樹林，當你看到你的左邊有一大塊巨石和深谷的時後，別懷疑，你要從這邊切下去了。切下去的碎石挺滑的，除非你想直接嚕下去，不然扶著旁邊的岩壁走比較安全。就是要下這片大碎石, 要一路下到底, 再接溪谷, 各放一張橫的,和直的碎石照片

3～往東霸的路上不缺水。碎石坡走到底就會順勢接上溪谷，這時有了水源也有很多大石頭。然後我的走跳人生就從這邊展開了，必須一路跳阿跳的，才會跳到了匯流口。（我去的這時是枯水期，挑石頭走，我的雨鞋並沒有碰到水也可以走到匯流口喔）從大巨石的碎石坡開始往下切到匯流口結束，這段下切600M我走了兩個小時。但都沒拍照, 哭。匯流口的右手邊就是東霸登山口，樹上釘了指標寫從這裡上東霸尖山要三個小時。從這邊開始要爬升600M。ㄧ開始爬時要注意仔細小心看布條，就不會走錯路，爬升的路很多都是大石頭路，根本是玉山前鋒的加強版啊!!!8:25 東霸登山口, 樹上有指標, 有布條

4～這兒就是整個上東霸尖山，我覺得最要注意的。因為一路都有布條，當你去程跟著左邊布條走到一大片往上的碎石地時，你會看見眼前是非常大片的上坡碎石地形，在這邊前人的gpx走的很亂。所以當你最後看到這個左手邊的布條，又看到這個巨大的碎石坡。最好的做走法就是往右橫渡，然後從右邊ㄧ直往上走, 之後就會繼續看到布條啦！（因為我一開始直接順著布條走左邊！媽呀！超難走?）9:28 看到左邊布條後, 眼前會呈現出超大碎石上坡

看到布條後, 走法要橫渡過去右邊, 再往上走

10:11 過了那一片大碎石地,迎來的還是大石頭, 這一路要走的大石坡真的好多, 真的很像玉山前峰的加強版吧

10:39 最後快到東霸尖山時的樹林比較阿雜，路也走的比較亂，反正穿過去ㄧ下就到了，不難。10:45 東霸尖山~ 忘了帶自拍棒，超懊惱，風好大。手機架在背包上，怎麼都拍不好，氣鼠人 ?

從匯流口的東霸尖山登山口上到東霸尖山, 這段我花了2小時20分。11:10 東霸尖山離開, 真心覺得回程才是痛苦的開始，慢慢下到匯流口之後開始一路走走休休，溪谷超熱的。還好有很多溪水可以解渴。 ㄧ直走到了最後的碎石坡，看到那顆巨大石頭才彷彿看到了天堂。（這邊也要特別注意當你回程走跳溪谷到末段，你會看到最後一個紅布條在右手邊，眼前往上左邊是有小水的石頭路，右邊是沒水的石頭路，你要走左邊有小水的石頭路，才會接到最後的碎石坡喔。 不過我忘了拍照, 只能用敘述的...）14:59 遠遠看到入口的大石頭了,這片來時的碎石坡實在擾人, 讓我走3步停1步

15:13 結束碎石坡, 這顆大石真的很奇特, 而且就在路口, 應該不容易錯過

總結去程從 I love you平台到東霸尖山總共花了4小時20分。回程從東霸尖山離開走到11.5k，花了4小時18分 。所以時間從I love you平台起算，全程來回加休息總共9小時。至於中霸山屋到 I love you 平台去程走50分鐘，回程累累，花1小時。這樣總時間10小時50分所以真心覺得從武稜方向的霸南山屋起走，會快上許多喔！順便記錄去程和回程遇到的山友, 世界真的好小,隨便都遇的到耶

看到最後, 我想山友最想看到的應該是航跡記錄吧,來了,來了 ^ ^要走前上網下載前人的軌跡，當時有個疑惑，怎麼會記錄的這麼亂。後來親自走過才知道因為山谷的收訊不好，所以gps會ㄧ直亂飄。所以回程的航跡我把它刪了，只留下一小段比去程好的部分。當然我發現去程也會飄ㄧ些，但沒那麼嚴重，所以應該還是有參考價值的。https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=505382最後祝福大家山行平安順利歸來。謝謝收看。