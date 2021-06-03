迷霧森林、藤蔓樂園！新竹「油羅山」行程懶人包 疫後闖入童話故事場景
油羅山交通、GPX路線、入山入園證、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！第一登山口去回約六公里，來回休息拍照約5-5.5小時。茂密的杉木林裡，此起彼落的大冠鷲歌聲，突然一陣雲霧映入眼簾，瀰漫濃濃的神秘氛圍，迷霧森林正式登場…
好像很久沒爬山的感覺，感謝新竹給了好天氣，前往油羅山走走，在茂密的樹林裡，此起彼落的大冠鷲歌聲，漫步在杉木林下，超級愜意跟療癒，突然一陣雲霧映入眼簾，瀰漫濃濃的神秘氛圍，迷霧森林正式登場...高聳入雲霄的柳杉林，排序整齊的環繞著登山客，老實說油羅山不算太難，也算是滿熱門的一座山，路徑清楚，沿途幾乎都在林蔭下行走，躲避了直射的艷陽，取而代之的是徐徐微風在林道間流竄，氣候宜人舒服～這次走的路線是A進A出，由第一登山口進出，其實也建議可以從第一登山口進，第二登山口出，但第二登山口下，山徑比較陡峭一點，走回第一登山口還要再走2.4公里的產道，可以自行斟酌～有的人說建議直接A進A出就好，產道沒什麼好看的，但也有朋友傳走回第一登山口路上，羅山林道旁的山巒與雲海美照。我想這就是爬山有趣的地方吧，不同時間、季節、氣候都會影響你看見的景色，那第二登山口風景如何呢...就留給各位了哈哈，如果有遇上大景，歡迎傳給我看 \(≧▽≦)/
油羅山交通資訊
自行開車? 導航：油羅山，或導航「林務局羅山分站」取左，繼續往上開即會抵達登山口。
油羅山介紹油羅山位於新竹五峰，海拔1,764公尺。油羅山位於新竹縣五峰鄉的花園村，一般多由林務局開發的羅山林道進入，林道全長15公里，分南、北兩線，南線有多處崩塌，北線路況良好，小車可長驅直入第一登山口附近，由此踏上緩陡交錯的山徑，優美的杉木林一路相伴，約一個半小時即可登頂；山頂腹地頗廣但展望不佳，唯有一處空隙在天氣晴朗時能遠眺油霞稜線與大霸群峰；續行可至霞山和麥巴來山，是岳界著名的「油霞麥」中級山縱走路線，行程時間長達12~15小時，非健腳山友請勿輕易嘗試。下山可選擇原路往返，或是從三叉路口下切至第二登山口接羅山林道，再步行約2.4公里即可回到第一登山口。因地處雲霧帶的關係，山區時常籠罩著薄霧，迷霧森林更添朦朧之美，不但適合在盛夏上山避暑，羅山林道同時也是一條熱門的賞楓和越野車入門路線，在健行或騎車之餘，不妨到花園部落一遊，冬季時也可前往清泉一帶泡湯，享受森林浴和溫泉浴的雙重洗禮！ －資料來源：健行筆記
行程規劃
行程規劃? 油羅山第一登山口>巨石>藤蔓遊樂園>油羅山>原路折返
所需腳程? 油羅山第一登山口去回約六公里，來回休息+拍照約5-5.5小時。
溫馨提醒? 登山口沒有廁所，登山口附近道路兩側可停車，路況不算差，好開上去。總爬升約六百公尺，落葉土石及樹根山徑容易濕滑！多段緩陡坡，但部分有繩索輔助，不用擔心，整體不難且有許多登山布條可辨識路線。如從第二登山口下，需走2.4公里產道回第一登山口。
GPX路線建議可以下載健行筆記G-Bon的油羅山(一上一下) GPX路線參考唷！
入山入園證✔️入山證：不需要✔️入園證：不需要
油羅山路程紀錄⥅ 九點初抵達油羅山第一登山口，這是登山口左側的道路照片，道路兩側都有位置可以停放車輛。
⥅ 第一登山口右側圖，道路兩側也有地方可以停車。登山口是沒有廁所的唷！⥅ 上午9:08分準備起登，山徑是落葉泥土跟樹根類型，但因為我們去的前幾天天氣都不錯，所以沒有很濕滑。
⥅ 油羅山的總爬升是六百公尺，所以幾乎都在上坡，但緩陡坡之後都會接平路，可以稍微喘息一下，山徑滿好走的。
⥅ 筆直入雲霄的杉木林，陽光默默的從縫隙中竄出，打下一道道的聖光。
⥅ 這時還沒有迷霧森林的氣息，仍是清楚可見的茂密森林。
⥅ 9:40分，行經超大巨石。
⥅ 比較陡上的地方都有繩索輔助！
⥅ 9:44分，抵達樹門，倒塌仍持續生長的樹木，形成一個樹門的感覺。
⥅ 日治期間，大量伐木後，曾瀰漫檜木香氣的森林不再蓊鬱，爾後由林務局接續人造林的復育管理；油羅山也是其中之一，而人造林多為柳杉，生長速度較快，但也因為生長快，進入衰期的時間也比其他樹種早。如果你有機會走進這片杉木林，或許你能感受到這片森林見證的興衰歷史跟復育長路，能有現在的蒼蒼鬱鬱不容易，至少讓我們好好維持下去，一起無痕山林吧...
⥅ 抵達藤蔓遊樂園，這張照片跟詳細地點說明，是熱情的山友蔣先生提供給我的！他說如果能讓更多人喜歡山裡的環境，是一件很美好的事情！藤蔓遊樂園在第一登山口起登爬升約兩百公尺左右的地方。
⥅ 繼續前進囉！此時慢慢有雲霧飄來。
⥅ 突然置身於迷霧森林，像是童話故事的場景，很有仙氣的感覺。
⥅ 但又突然一陣風吹散雲霧，森林恢復清晰的良好視野。
⥅ 油羅山的路徑滿清楚的，岔路也都有登山布條可以辨識方向。
⥅ 10:30分，來到一處明顯的岔路，左邊是往休息區，右邊是繼續前行的路。⥅ 休息區的空地，可以容納不少人呢。
⥅ 繼續爬升前往三角點。
⥅ 接著來到一片寬敞空地時，代表離三角點不遠了。
⥅ 跟著指標往右走，前往三角點。如果要從第二登山口下，便是由這裡左邊的路線下去。
⥅ 11:54分，順利登頂！
⥅ 三角點這裡有標示，再往前是往霞山的路線，不過還要再走６小時，留給下次再來的機會吧。
⥅ 油羅山其實沒什麼展望，但一路都漫步在杉木林之下，舒服好走。
⥅ 休息一下準備回程下山囉，來時路的陡上，回程就是無限的陡下，搭配繩索輔助往下。
⥅ 如果前幾天有下雨，山徑應該會很濕滑及有泥濘，大家來的時候，行走一定要注意安全跟確認天氣唷。
⥅ 中途一處倒塌樹木，跨越後繼續前行。
⥅ 看到馬路囉！順利下山。其實也有人來回只花四小時走完，每個人的腳程都不一樣，這次同行者有第一次爬中級山的，所以我們很常停下來休息，來回休息加拍照走約5-5.5小時，給大家參考，但實際還是要依照每個人狀況而定，多預留一點時間上下山，也是對自己安全的預想！
⥅ 回到登山口，欣賞對面的山巒疊嶂，羅山林道其實滿美的，難怪那麼多人會來這裡露營！油羅山雖然是中級山，但個人覺得不難走，跟高島縱走比起來，路線變化不多，相信平時有郊山經驗的朋友們也可以順利完成這座山！
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