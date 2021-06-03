迷霧森林、藤蔓樂園！新竹「油羅山」行程懶人包　疫後闖入童話故事場景

好像很久沒爬山的感覺，感謝新竹給了好天氣，前往油羅山走走，在茂密的樹林裡，此起彼落的大冠鷲歌聲，漫步在杉木林下，超級愜意跟療癒，突然一陣雲霧映入眼簾，瀰漫濃濃的神秘氛圍，迷霧森林正式登場...高聳入雲霄的柳杉林，排序整齊的環繞著登山客，老實說油羅山不算太難，也算是滿熱門的一座山，路徑清楚，沿途幾乎都在林蔭下行走，躲避了直射的艷陽，取而代之的是徐徐微風在林道間流竄，氣候宜人舒服～這次走的路線是A進A出，由第一登山口進出，其實也建議可以從第一登山口進，第二登山口出，但第二登山口下，山徑比較陡峭一點，走回第一登山口還要再走2.4公里的產道，可以自行斟酌～有的人說建議直接A進A出就好，產道沒什麼好看的，但也有朋友傳走回第一登山口路上，羅山林道旁的山巒與雲海美照。我想這就是爬山有趣的地方吧，不同時間、季節、氣候都會影響你看見的景色，那第二登山口風景如何呢...就留給各位了哈哈，如果有遇上大景，歡迎傳給我看 \(≧▽≦)/

油羅山交通資訊

自行開車

油羅山介紹

行程規劃

行程規劃

所需腳程

溫馨提醒

登

山口沒有廁所，登山口附近道路兩側可停車，路況不算差，好開上去。總爬升約六百公尺

，落葉土石及樹根山徑容易濕滑！多段緩陡坡，但部分有繩索輔助，不用擔心，

整體不難且有許多登山布條可辨識路線。如從第二登山口下，需走2.4公里產道回第一登山口。

GPX路線

入山入園證

油羅山路程紀錄

⥅ 第一登山口右側圖，道路兩側也有地方可以停車。登山口是沒有廁所的唷！ ⥅ 上午9:08分準備起登，山徑是落葉泥土跟樹根類型，但因為我們去的前幾天天氣都不錯，所以沒有很濕滑。

⥅ 油羅山的總爬升是六百公尺，所以幾乎都在上坡，但緩陡坡之後都會接平路，可以稍微喘息一下，山徑滿好走的。

⥅ 筆直入雲霄的杉木林，陽光默默的從縫隙中竄出，打下一道道的聖光。

⥅ 這時還沒有迷霧森林的氣息，仍是清楚可見的茂密森林。

⥅ 9:40分，行經超大巨石。

⥅ 比較陡上的地方都有繩索輔助！

⥅ 9:44分，抵達樹門，倒塌仍持續生長的樹木，形成一個樹門的感覺。

⥅ 日治期間，大量伐木後，曾瀰漫檜木香氣的森林不再蓊鬱，爾後由林務局接續人造林的復育管理；油羅山也是其中之一，而人造林多為柳杉，生長速度較快，但也因為生長快，進入衰期的時間也比其他樹種早。如果你有機會走進這片杉木林，或許你能感受到這片森林見證的興衰歷史跟復育長路，能有現在的蒼蒼鬱鬱不容易，至少讓我們好好維持下去，一起無痕山林吧...

⥅ 抵達藤蔓遊樂園，這張照片跟詳細地點說明，是熱情的山友蔣先生提供給我的！他說如果能讓更多人喜歡山裡的環境，是一件很美好的事情！藤蔓遊樂園在第一登山口起登爬升約兩百公尺左右的地方。

⥅ 繼續前進囉！此時慢慢有雲霧飄來。

⥅ 突然置身於迷霧森林，像是童話故事的場景，很有仙氣的感覺。

⥅ 但又突然一陣風吹散雲霧，森林恢復清晰的良好視野。

⥅ 油羅山的路徑滿清楚的，岔路也都有登山布條可以辨識方向。

⥅ 10:30分，來到一處明顯的岔路，左邊是往休息區，右邊是繼續前行的路。 ⥅ 休息區的空地，可以容納不少人呢。

⥅ 繼續爬升前往三角點。

⥅ 接著來到一片寬敞空地時，代表離三角點不遠了。

⥅ 跟著指標往右走，前往三角點。如果要從第二登山口下，便是由這裡左邊的路線下去。

⥅ 11:54分，順利登頂！

⥅ 三角點這裡有標示，再往前是往霞山的路線，不過還要再走６小時，留給下次再來的機會吧。

⥅ 油羅山其實沒什麼展望，但一路都漫步在杉木林之下，舒服好走。

⥅ 休息一下準備回程下山囉，來時路的陡上，回程就是無限的陡下，搭配繩索輔助往下。

⥅ 如果前幾天有下雨，山徑應該會很濕滑及有泥濘，大家來的時候，行走一定要注意安全跟確認天氣唷。

⥅ 中途一處倒塌樹木，跨越後繼續前行。

⥅ 看到馬路囉！順利下山。其實也有人來回只花四小時走完，每個人的腳程都不一樣，這次同行者有第一次爬中級山的，所以我們很常停下來休息，來回休息加拍照走約5-5.5小時，給大家參考，但實際還是要依照每個人狀況而定，多預留一點時間上下山，也是對自己安全的預想！

⥅ 回到登山口，欣賞對面的山巒疊嶂，羅山林道其實滿美的，難怪那麼多人會來這裡露營！油羅山雖然是中級山，但個人覺得不難走，跟高島縱走比起來，路線變化不多，相信平時有郊山經驗的朋友們也可以順利完成這座山！