五星級山莊+大霸群峰杜鵑行！ 捕捉筒仔米糕身影「新台幣五百元拍攝點」

健行筆記 / 健行筆記Ada Chiu

您喜歡大自然嗎?那麼春天的花朵、夏天的銀河、秋天的山谷、冬天的雪白，你看過、體驗過了嗎?不用擔心沒有體力，我們看人家遊記就好。 let'go~

我們也有製作一個素人影片,不想看遊記，也可以看看影片啦>大霸尖山杜鵑行GPX檔在這兒>點我

行程時間:2021/05/08~05/10

路線:D1:觀霧山莊>大鹿林道>九九山莊D2:九九山莊>大霸尖山>小霸尖山>伊澤山>九九山莊D3:九九山莊>大鹿林道>HOME

Day0:

這天 下班晚了，我們在晚上8點準備出發，前往觀霧山莊，到達時已經是晚上23:50了，匆匆將後座打平，準備清晨五點的到來。我們車輛停放地點在雪霸山莊前，山莊備有一座五星級廁所，有著免治馬桶，供遊客使用，實在貼心上山做功課時，其實真的不大清楚五星級廁所到底在那兒，誤打誤撞找到了! 順便畫了張圖，讓大家比較了解地理位置(其實我是沒廁所會焦慮的登山客)

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Day1: 

早上五點巴拉巴拉 弄好裝備吃完早餐，準備上山拉! 今天太陽公公有點開心，曬得路上熱烘烘，迎面而來的歸程的登山客無不是笑容，還送上一句:『好天氣留給你們』。 聽了真是開心，有這一句話，我們在三天的旅程被曬到不要不要的，我們也在下山的時候送給每一位正準備上山的山友們:『好天氣留給你們』。走著走著 ，我們還用登山杖假裝打棒球(松果)的遊戲，真的太無聊了....突然間 聽到瀑布聲，我們終於踢到了 14.4K的東線瀑布，哇~~~實在太壯觀了

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我們在這裡休息了半小時，續前進200公尺，來到一處新整修好的工寮，之後會怎麼開放讓大家住宿，目前還不清楚。

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終於來到傳說中的 17K準備下切捷徑了就在下切路中，眼見馬達拉溪小木山屋時，有一個拉繩點附近充滿了蜜蜂，我一不注意摸到了一隻，就在那時間我被叮了，嚇得我驚慌失措，痛得要死，還好先生立刻把針拔出來，才稍稍解除疼痛感，不過慶幸還好我並沒有過敏體質，心裡想:我還沒有要動用救援阿!!!  由於被叮的大拇指因為腫脹，一路就這樣變成一度讚的方式，走上山了。馬達拉溪山屋與廁所是滴~~有廁所要好好把握!!   這裡園區把環境照顧得乾乾淨淨，大家要好好愛惜阿!

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休息過後!準備最虐心的四公里陡上950公尺了!!!!

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如果你不知道該如何做好心理準備，怎麼應付陡上，你可以參考你走過的玉山，從排雲後2公里陡上400m這樣子來算，大概就知道要走兩趟，才會相近大鹿林道4K陡上的厭世感。這樣有沒有感覺了呢?!!整路來說，前面2公里的之字路，真的是小菜，2K之後叫做主菜，不過在2.6k~2.7k有100公尺平緩，在接陡上100公尺>2.8k~3.2k平緩，接下來呢!再給你一份甜點樓梯，爬好爬滿就到九九山莊啦!!

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到達山莊報到後 整理裝備 休息片刻準備吃飯，飯廳有著布農與梁大壩的團隊為大家準備煮食，大家可以在上山前提前預訂餐點唷。  我們當天是訂梁大霸，菜色簡單清淡，很和我的胃口，由於太餓吃的太多，真的是飽到不行!

fa1e83a41cb8402d7f85f9abe549dfdf.jpg早餐  清粥的菜色4256fb2fb7dce894023b5e2d9c48e234.jpgD1晚餐4484b23548760638161f1611b009b707.jpgD2晚餐
Day2:AM02:00  清晨準備起登 ，抬頭一看 滿天星斗，正值著上懸月+銀河上升時間，拿出我的華為手機準備拍銀河!我鶯鶯期盼幻想這一刻，真的是可遇不可求阿!!!d0431173f8e3fd31105165ab3dd4692e.jpg一路上就這樣星星伴我行，好幸福啊!!!! 昨日出發前,匆匆照了一張路線圖，指標與里程似乎有修正，放上來給大家參考喔。1ee18174f51a7535480a1d9512400ffc.jpg當來到魚肚白時，望著遠方數不盡的假山頭，心想，日出應該是看不到了。我想.....腳程可能還要再提早各一小時吧?!8b43a973aabd0ab0de278dc5879adcbc.jpg就在鳳梨薯薯薯不盡的那個模門，終於讓我看到遠方出現的筒仔米糕的身影，大小霸我來啦!!!!3340a24a429e61b50aaa39b61645adaf.jpg話不多說，我只想看照片了dce351374c7890f5a9ef63f3a67bafaf.jpgd05f4b4bda0f5f91dca80d60daed1c03.jpgb8bb841238f9fc0e8eefe61479d511b8.jpg
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那個 伊澤山的下山路，路基不明顯，是屬於偏探險類的路基，蠻特別的體驗。繞了一大圈，終於在下午時刻回到九九山莊，我覺得山莊真的是夠五星級耶!不僅僅有餐廳、成功堡、數棟山莊、廁所，居然還有盥洗室，有提供冷水供簡易梳洗，只是你知道山上的水溫，可不比山下喔! 當天聽說是發電機燒掉了，所以沒有提供熱水梳洗，天啊原來是有熱水的喔!也太厲害了吧!! 真的是五星級的規模耶(會不會太容易滿足了^^y)

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D3: 

Am5:15 準備下山，回到厭世林道與甜蜜的家，讓我有點無法收心，畢竟在山裡看的美景，跟城市是非常有很大的差距，下一次準備去那兒呢?  先讓我們做好防疫新生活再說吧 ! 山永遠都在 ~後記:走在厭世林道的時候，認真地算里程，話說大鹿林道 起登是0.4K，到達捷徑時是17K，所以實際上只走了16.6K而已耶，這樣聽起來有沒有開心一點?!!哈我們在確定要上大壩的時候，其實我焦慮了很久，一來路途遙遠，二來要背重裝上山前，特地去做了一些訓練，包含揹包包走三蘆，跑風櫃嘴，天天跑步機+深蹲加上登山這三天，是我的母親節+生日，有沒有母難日要過這麼痛苦的八卦啊?!! 我的蛋糕呢?你說說，山484留給別人爬就好，我們看遊記比較輕鬆。哈!還是要提醒大家，上山前請做好自我體能管理，還有登山風險與路線須知，GPX等前置作業，務必做好登山準備喔!! 最重要的是小白花記得帶下山。

紀錄: 

感謝我的先生，出發前弄了一隻fenix 6 pro solar 生日禮物給我，我很喜歡。

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#大霸尖山#台灣百岳#小霸尖山#加利山#伊澤山#中霸山屋#九九山莊

登山 瀑布 早餐

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