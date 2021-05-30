最南端的小百岳！ 輕鬆登屏東恆春「大山母山」 遠眺墾丁的大霸尖山

大山母山位於屏東縣恆春鄉，是墾丁半島最高峰，擁有台灣最南端的一等三角點，也是最南邊的小百岳#81，海拔325公尺，山頂展望佳，雖然沿途都是原始的土石路，但算是好走的小百岳，不過遮蔭的地方不多，要注意防曬及補充水份。由高雄左營高鐵站搭台灣好行9189墾丁快線到南灣，再走20幾分鐘即可到登山口，9189墾丁快線30分鐘一班，到南灣的車程表定2小時5分鐘，可以事先上網預約來回票及繳費，來回會各取得一個QR Code，車上有QR Code掃描器，掃描後等司機在平板確認後即可上車，也可以在左營高鐵站2號出口之墾丁快線服務櫃台購買，記得要買來回票，便宜不少，回程票的注意事項［墾丁發車可至小灣、墾丁派出所、墾丁牌樓、南灣、恆春轉運站搭車，恆春轉運站以北之站點恕不保留座位］。

▼南灣下車後往南行，經過南灣渡假飯店後左方有一小路，左轉往上行。

▼此左上的馬路上方是一個墓園區，快到底前注意左方有一叉路，路口綁了不少路條，即為登山口。

▼沿途皆是原的土石路，雖然部份路段坑坑洞洞，但算好走，沒有很明顯的叉路，注意路條即可。

回望南灣沙灘。

▼最後一段是樹林，算是有一點遮蔭的路段。

▼最後一小段是芒草段。

▼很快到山頂了，三角點還真是不少：一等三角點（一等天文點＆重力點＆衛星點）、一等衛星控制點、土地調查局圖根點

▼前方可以遠眺大尖石山及墾丁海水浴場，大尖石山高聳獨立的山形，還真符合「墾丁的大霸尖山」稱號！

▼回程可以看到下方的南灣海灘。

▼南灣海灘，充滿熱氣的太陽！