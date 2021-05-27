山頂燈塔、環島步道景觀盡收眼簾！「基隆嶼」三合一山海美景之旅

110/5/11基隆嶼三合一之旅

總里程數:2.98K，總時數:2小時35分鐘;高度上升:275M，高度下降:249M;最高海拔:171M，最低海拔:35M。

感謝基哥舉辦第二梯次基隆嶼三合一之旅，感謝鐵哥提供共乘，永安168將於10點開船，我們8點在捷運行天宮站搭鐵哥車，9點到達碧砂漁港，跟船家報到後，就在漁港隨處拍拍，在船長說明穿戴救生衣，在大家穿好救生衣，陸續登船，隨著船舶的開動，先是觀賞港區，而後八斗子漁港四週，等到接近觀賞基隆嶼，基隆嶼上岸後，船家解說員帶領大家沿步道而行，並介紹島上植物、環境。

等到走到登山口，決定先上山頂燈塔，走到涼亭，因天氣實在太酷熱，感覺快要中署，於是在涼亭休息多時，再次走到青蛙石，狀況又不佳，先是喝了秋娥提供的能量飲，真感謝她，謝謝雅薰教導淑敏幫我刮痧，慧敏幫我按摩，也就順利到達燈塔，在燈塔處午休兼拍照，感謝妙然的香甜冰涼西瓜，秋娥的小黃瓜等。而基哥的小外孫竟然在文欽兄陪伴下，也爬到燈塔這。

一看距離下午1點鐘登船時間不遠，就順勢下得山來，由於山海景色優美，還是沿路拍攝。而後將未完成的環島步道走完，也參觀了福德宮及觀音堂，在登船後，船舶先是繞基隆嶼一週，讓我們有機會從不同面向觀賞基隆嶼，而船也就在下午1:30回到碧砂漁港，過了一日充實的行程。

我的航跡檔：基隆嶼三合一之旅

9:01到達碧砂漁港。

9:03在漁港區隨處拍拍。

9:12至船家報到。

9:15距離10:00搭船還有一段時間，港區隨處拍拍。

9:24距離10:00搭船還有一段時間，港區隨處拍拍。

9:44排隊準備前往登船。

9:46往登船途中。

9:47往登船途中。

9:51大夥穿上救身衣，準北登船。

10:01從船上回拍岸上風光。

10:02從船上回拍岸上風光。

10:03在船上觀賞沿途風光。

10:13即將抵達基隆嶼。

10:14即將抵達基隆嶼。

10:15即將抵達基隆嶼。

10:15即將抵達基隆嶼。

10:19在基隆嶼港口上岸。

10:22船家解說員基隆嶼島上石塊。

10:25基哥說明行程。

10:25基隆雨港區。

10:30基隆嶼岩壁。

10:30基隆嶼地標。

10:36途經隧道。

10:36途經隧道。

10:37島上百合花。

10:37舊有基隆嶼8號門牌。

10:38舊有直升機雷達。

10:39基隆嶼環島步道。

10:41基隆嶼環島步道一景。

10:42環島步道海濱景觀。

10:43基隆嶼山頂登山口。

10:43基隆嶼環島步道。

10:45基隆嶼山頂登山口。

10:48環島步道海濱風光。

10:48海濱烏龜石。

10:49海濱烏龜石。

10:50登山步道遠眺環島步道與海濱。

10:51登山途中。

10:52登山步道遠眺環島步道與海濱。

10:52到達青蛙石。

10:52小基隆嶼。

10:52登山步道遠眺環島步道與海濱。

10:53登山步道遠眺環島步道與海濱。

10:53百合花。

10:54登山步道遠眺環島步道與海濱。

10:57遠眺山頂另一側。

10:59遠挑基隆嶼港灣。

11:14基隆嶼山頂登山步道。

11:27基隆嶼登頂成功證明標誌。

11:28基隆嶼登頂成功證明標誌。

11:30遠眺基隆嶼燈塔。

11:31基隆嶼基點及燈塔。

11:33基隆嶼基點及燈塔。

11:38基隆嶼燈塔。

11:53文欽兄帶基哥小外孫咬金登頂基隆嶼燈塔。

11:54基隆嶼燈塔。

11:57基隆嶼步道下山途中。

12:00基隆嶼步道下山途中。

12:00下山途中遠眺海景。

12:01下山途中遠眺海景。

12:01回望青蛙石。

12:02下山途中遠眺海景與港口。

12:10下山途中遠眺海景。

12:11下山途中遠眺海景。

12:14步道旁榕樹。

12:17遠眺環島步道與海景。

12:17下到登山口。

12:21基隆嶼環島成就達成。

12:23百合花。

12:24環島步道後段。

12:24百合花。

12:25山壁之壁虎蛋殼。

12:26佛甲草。

12:28福德正神步道。

12:28遠挑小基隆嶼。

12:30觀音洞。

12:30步道旁雄偉石壁。

12:31環島步道後段。

12:31遠眺小基隆嶼。

12:33步道終點。

12:34環島步道返途。

12:38海刀豆。

12:40直升機升降場。

12:41反成一景。

12:44隧道中的珊瑚。

12:45基隆嶼地標。

12:45基隆嶼地標。

12:53回望基隆嶼石壁。

12:55基隆嶼景物說明牌。

13:06登船後回望基隆嶼。

13:15登船後回望基隆嶼。

13:15

13:17登船後回望基隆嶼及海浪潮。

13:21登船後回望基隆嶼。

13:24遠挑基隆山與忘憂谷。

13:28港灣海堤上有人在垂釣。

13:28遠眺八斗子漁港。

13:33回到碧砂漁港。

航跡圖。

航跡統計資料。

航跡海拔高度圖。