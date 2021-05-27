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山頂燈塔、環島步道景觀盡收眼簾！「基隆嶼」三合一山海美景之旅

健行筆記 / 健行筆記張春祥

110/5/11基隆嶼三合一之旅

總里程數:2.98K，總時數:2小時35分鐘;高度上升:275M，高度下降:249M;最高海拔:171M，最低海拔:35M。

感謝基哥舉辦第二梯次基隆嶼三合一之旅，感謝鐵哥提供共乘，永安168將於10點開船，我們8點在捷運行天宮站搭鐵哥車，9點到達碧砂漁港，跟船家報到後，就在漁港隨處拍拍，在船長說明穿戴救生衣，在大家穿好救生衣，陸續登船，隨著船舶的開動，先是觀賞港區，而後八斗子漁港四週，等到接近觀賞基隆嶼，基隆嶼上岸後，船家解說員帶領大家沿步道而行，並介紹島上植物、環境。

等到走到登山口，決定先上山頂燈塔，走到涼亭，因天氣實在太酷熱，感覺快要中署，於是在涼亭休息多時，再次走到青蛙石，狀況又不佳，先是喝了秋娥提供的能量飲，真感謝她，謝謝雅薰教導淑敏幫我刮痧，慧敏幫我按摩，也就順利到達燈塔，在燈塔處午休兼拍照，感謝妙然的香甜冰涼西瓜，秋娥的小黃瓜等。而基哥的小外孫竟然在文欽兄陪伴下，也爬到燈塔這。

一看距離下午1點鐘登船時間不遠，就順勢下得山來，由於山海景色優美，還是沿路拍攝。而後將未完成的環島步道走完，也參觀了福德宮及觀音堂，在登船後，船舶先是繞基隆嶼一週，讓我們有機會從不同面向觀賞基隆嶼，而船也就在下午1:30回到碧砂漁港，過了一日充實的行程。

我的航跡檔：基隆嶼三合一之旅

bb8dad80d80f47c1e39dd54ca7243e31.jpg9:01到達碧砂漁港。

5508d2d1ea23a77de6d527f8d89cc895.jpg9:03在漁港區隨處拍拍。

0de395a4b31be59b73c79a2a524ab668.jpg9:12至船家報到。

47486b59073466f5b943a84a9b2402c7.jpg9:15距離10:00搭船還有一段時間，港區隨處拍拍。

39deef4aae825d1a49c4315309eb115c.jpg9:24距離10:00搭船還有一段時間，港區隨處拍拍。

74bc3e3f1731ff5f08f6af9e0f13f153.jpg9:44排隊準備前往登船。

937bd1a184f25f43fd544bf3bdc18b1b.jpg9:46往登船途中。

f47e95fa25e4187c9a244e0a7c2f8d34.jpg9:47往登船途中。

6cadfb89c0f20bfda280d93978c2cf66.jpg9:51大夥穿上救身衣，準北登船。

12a632624ef7b6ea645aae98e2d171ec.jpg10:01從船上回拍岸上風光。

191436ab58b97894f4a74565853d7824.jpg10:02從船上回拍岸上風光。

b18feb5d29ece19165c66423725202b5.jpg10:03在船上觀賞沿途風光。

4c55527f2ba504711bd8e5b0762d4832.jpg10:13即將抵達基隆嶼。

99626d42c2c7fe0d3e71aaada6014ac5.jpg10:14即將抵達基隆嶼。

a3394be6e868cd41a669fce83d75a8a6.jpg10:15即將抵達基隆嶼。

c945d543af3df7ee915e9a325c78b5ea.jpg10:15即將抵達基隆嶼。

5d300b0221c3d3f7ae48434d8e53cc61.jpg10:19在基隆嶼港口上岸。

b05ffb52fd53932a2d9ee518b057b732.jpg10:22船家解說員基隆嶼島上石塊。

a38acef0e9564d6c553ce4370494e9e1.jpg10:25基哥說明行程。

8d5464f9e9387b8eaee0de732f6bce66.jpg10:25基隆雨港區。

93c5ddeb04a0796f0756a54d2ff725d9.jpg10:30基隆嶼岩壁。

d477b82018e90504cdcb34bb921c821e.jpg10:30基隆嶼地標。

6e3415818b9f4f0d3b640876d2bb4540.jpg10:36途經隧道。

360b34a2b3e1f8e6e73e412b9925be15.jpg10:36途經隧道。

8aec373a82c013645ccb86e6a7deb86e.jpg10:37島上百合花。

9f5b4bac8265d8cd81e15e32f30c3dd3.jpg10:37舊有基隆嶼8號門牌。

85e78e8b4a3c4dc31ea48ba26e9f2446.jpg10:38舊有直升機雷達。

207a220427520b145ad29c6842a71e03.jpg10:39基隆嶼環島步道。

b69e288bdf65d5784b3f22146e8751aa.jpg10:41基隆嶼環島步道一景。

8f6c707d3db7f220dca1b13da9eaf47c.jpg10:42環島步道海濱景觀。

8d3fb86970de8c5607118cb4671e770f.jpg10:43基隆嶼山頂登山口。

ee0f76ba214097cc02c445cb4b66be3a.jpg10:43基隆嶼環島步道。

32c757a943aeec5a16a2ce07609a0e41.jpg10:45基隆嶼山頂登山口。

6155976ce815f792a0a3b7d6c4796656.jpg10:48環島步道海濱風光。

a0c849b64213a4581705d3cf1fac0ed4.jpg10:48海濱烏龜石。

b18c995da094722c7d8036db783ffdd0.jpg10:49海濱烏龜石。

33e6034576c358d6dc14109125c768d7.jpg10:50登山步道遠眺環島步道與海濱。

627ad3ef01c8a692d21330888c7d765e.jpg10:51登山途中。

b05afc571afb85ea7262a211642067c7.jpg10:52登山步道遠眺環島步道與海濱。

56761f36f7bebc62ca419fa21b24b4e0.jpg10:52到達青蛙石。

f214d5d82c7cf38bb5f3e209fa741829.jpg10:52小基隆嶼。

6dd43c05c567dcc2018f2d9b1297eacb.jpg10:52登山步道遠眺環島步道與海濱。

19c278be03c54d2ed0e79ad5d0f8b20c.jpg10:53登山步道遠眺環島步道與海濱。

05d4f6d8ec11a6730e7943ae44796ad2.jpg10:53百合花。

ae780267d71fac69206596b1113aef02.jpg10:54登山步道遠眺環島步道與海濱。

e04dccf83d7f562d8faaf24f9fede6b9.jpg10:57遠眺山頂另一側。

44a9d25096dbf74a834b121e3b2850b4.jpg10:59遠挑基隆嶼港灣。

c767c02c1ef72295cccdbb9ebdc1a40c.jpg11:14基隆嶼山頂登山步道。

f76ea04a94e9f36a4b76ef102d71306f.jpg11:27基隆嶼登頂成功證明標誌。

691e88d16e4d6f41fa5575fb41206f33.jpg11:28基隆嶼登頂成功證明標誌。

64254fa5e45d0b33968a8f88b883cb73.jpg11:30遠眺基隆嶼燈塔。

5d01fe20cf40d4a3bb18ecb160f08b4e.jpg11:31基隆嶼基點及燈塔。

046039ba25018f36d759b02654425a30.jpg11:33基隆嶼基點及燈塔。

f2d5176d05435efc177f5ff2136bc2e0.jpg11:38基隆嶼燈塔。

497befe29636bf496bd64ebb928ba4c1.jpg11:53文欽兄帶基哥小外孫咬金登頂基隆嶼燈塔。

09f4f67bb69ec0b58f745f0f530ef5c8.jpg11:54基隆嶼燈塔。

c6d84facdba3436045a84ac50b4d5cfd.jpg11:57基隆嶼步道下山途中。

3a39c1166fa471929aad56c2c4afa888.jpg12:00基隆嶼步道下山途中。

7f755e947b13f27e01272fc473f06ef1.jpg12:00下山途中遠眺海景。

3f1b4e952e77e4845467a959098b9396.jpg12:01下山途中遠眺海景。

37b3177e5275dd084ae4ebcfea26cab7.jpg12:01回望青蛙石。

164a4d907ddae1d64000e73175988ab7.jpg12:02下山途中遠眺海景與港口。

967b0db9df41a87fc35b5a0f437d4857.jpg12:10下山途中遠眺海景。

89acab07e4efa960eecd9d8333fa7c4b.jpg12:11下山途中遠眺海景。

62677cf18958fac5b9ffa7b4ef0da2cf.jpg12:14步道旁榕樹。

39c450e34cd804f1d1dc604a26a30fdf.jpg12:17遠眺環島步道與海景。

6d0d9d49395f4c663fb6f00819800a5f.jpg12:17下到登山口。

c8c40aada13c434f82e9356481672f6e.jpg12:21基隆嶼環島成就達成。

da44c537f14c5d7a27b703c760f15ab2.jpg12:23百合花。

eaead286ba7f2ff22244944d6d799961.jpg12:24環島步道後段。

1f032b2ab9c269a4b59b9ef99401f325.jpg12:24百合花。

e56b67cc1b6d338bb48e01651732e1d0.jpg12:25山壁之壁虎蛋殼。

6aae073b5be007237d8a24c6590f0b53.jpg12:26佛甲草。

1043e93b5ec27ce6950407437c2d3fb0.jpg12:28福德正神步道。

aaf1e3be36f1c7816771137d307d7ea4.jpg12:28遠挑小基隆嶼。

5b78dea51f73570dfb901251f333bc70.jpg12:30觀音洞。

359ecfb8d2d27b3ad13f4de9f1b7a909.jpg12:30步道旁雄偉石壁。

f48414e4c6655ae42b9ce31e5fd30f59.jpg12:31環島步道後段。

9c365d6894a1963cb09d03457b7ee452.jpg12:31遠眺小基隆嶼。

f46a405cee82f1663e27f82f3379845d.jpg12:33步道終點。

9a51ecd9340eed8e4821a5920af02b2f.jpg12:34環島步道返途。

a5ca8595350c057a98845b5e96c61f08.jpg12:38海刀豆。

61b274887f8bc5557fb5b202d5c332f4.jpg12:40直升機升降場。

c46463fb18660a22a53c64bfc1d5ec63.jpg12:41反成一景。

e820e07bd5384737a94c2cfc4e431ea1.jpg12:44隧道中的珊瑚。

19fd50dfbb146443e7f84ce666ac7d70.jpg12:45基隆嶼地標。

cd192b5eba662882b48df27f0a3ed83c.jpg12:45基隆嶼地標。

065bd94b756564f4f6d884fc2b954735.jpg12:53回望基隆嶼石壁。

ffd6ef7cfe0aab7d599f5b3f1b1381b9.jpg12:55基隆嶼景物說明牌。

576bb6054009c21d43139fa83cfaeddf.jpg13:06登船後回望基隆嶼。

596b7e177e64e1dc7bc4e1070f0645c2.jpg13:15登船後回望基隆嶼。

0b67686703b7cb99941c4e6f2aa69123.jpg13:15

6dd562c0fc7b916fc4c42c59e6c019a5.jpg13:17登船後回望基隆嶼及海浪潮。

8368082283546f2d7a042079a53dbcd7.jpg13:21登船後回望基隆嶼。

906f11ab7c377ee2de61174d7fdbc20a.jpg13:24遠挑基隆山與忘憂谷。

a3d309bc502627fe9a0cc8f60a234a3f.jpg13:28港灣海堤上有人在垂釣。

d73bbb866243576e18dde93b03c7c096.jpg13:28遠眺八斗子漁港。

e435e160610458bfda7fb8785bc5f952.jpg13:33回到碧砂漁港。

c1e812b14a216290ea1e69fec1a5d705.jpg航跡圖。

87b06865e7bc6835f084821c555959e6.jpg航跡統計資料。

b1d00036ee679cd276af6f9b017ddfc6.jpg航跡海拔高度圖。

基隆 步道 環島

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