一路陡上！「奇萊主北」3天2夜挑戰成功　美照不能忘記拍

回想其實去年就已經約了這一隊，但是因為當時候種種因素倒隊了。今年清明連假本以為會因為要準備畢業展的關係無法爬山，但...好像也沒那麼忙，畢業前大概也沒有其他山可以爬了，難得大家空出了時間，有心想要把上次沒機會去的行程完成，那就衝一波吧！☀️小故事：奇萊山的登山口就在合歡山旁邊，回想起小時候爬個合歡東峰就快累死（我跟我爸說我一格階梯就要休息一次???），從來沒想過自己會愛上爬山、挑戰越來越難的山，人生就是這麼酷??！

DAY1 奇萊山登山口>稜線山屋

一早搭包車到武嶺、合歡山，中途還有清境那邊的711可以買食物，連火鍋料、米漢堡之類的東西都有，所以如果真的忘記帶了什麼食物，到清境再買都來得及啦ＸＤ合歡山好多人，我們沿著松雪樓旁邊，往下走到奇萊登山口，在石牌前面拍合照，準備挑戰傳說中的黑色奇萊！

一開始的一公里路都算很輕鬆，每一個距離牌都感覺很近，到黑水塘山屋前都還可以，但接下來就不一樣了，開始上坡...黑水塘山屋到成功山屋的路上我已經開始在內心無限髒話...好不容易到了成功山屋，一定要大休一下吃午餐！！那裡有桌椅、可裝水，水很充足乾淨（我們沒有濾水喝了沒事），聽說接下來的路更陡，我雖然很不想接受但還是要爬ＸＤ吃飽喝足，繼續上路。

可能是因為有心理準備的關係，或是已經脫離早上那個剛起登的累累狀態（？

這一段路沒有前面的感覺那麼...無限髒話，平平穩穩地經過成功一號堡、經過一些不同的地形（有些是真的比較陡，我會用手一起爬），抵達稜線山屋！我們是自己揹帳篷，找了一個小平台後就搭帳準備休息，在等待煮飯的過程中，帳篷外因為有風所以其實有點冷，但有人說外面很美...可惡，雖然很冷，我還是去看一下好了ＸＤ大家在夕陽下拍了照片，再躲回帳篷煮飯（這次行動糧準備的很充足，主食估太多了，下次要平衡一下零食跟主食的量～～）晚上大家先在大帳篷裡玩牌聊天，之後就回各自帳篷睡覺去啦～外面風聲超大...說實在我睡的超不好，一直醒來，不過...爬山常常都是這樣啦ＸＤ

素食ㄉ晚餐

DAY2 稜線山屋>奇萊主峰>奇萊北峰>稜線山屋

今天早晨的天氣不是太好，太陽沒有出來，比預計晚一小時出發，幸好突然豁然開朗！揹上小背包，往奇萊主峰出發！看高度圖可以發現...就是...一直上坡，我就以我的速度慢慢走，順利抵達主峰登山口，這邊可以看一下卡羅樓斷崖的樣子（當天能見度不高 就看到一咪咪而已）。主峰登山口到主峰的路上也不是很輕鬆，很陡、很喘，有些地方可以手腳並用爬！ 抵達主峰啦！雖然沒出大景，但是也不錯啦，至少沒下雨ＸＤＤＤ我們竟然在上面玩了一個小時，拍了很多扛扛照，表示大家體力都還很足夠（？哈哈哈

接下來，準備回帳篷休息一下，下坡變多了，沒那麼喘，但累還是有的，在帳篷吃午餐，休息。攻北峰！我記得我也是喘到不行，北峰有些地方真的很陡...最後一段比較好玩，很像在攀岩，但是這樣反而可以分散一些注意力，好像就沒那麼累了？？？這段需要好好注意腳點，免得跌倒～

順利攻頂北峰！

回到帳篷休息（我休息，另外有三位體力很好的隊員去取水，來回路程大約一小時，他們說很陡，有將近90度的路，真是辛苦了ＱＱ感謝你們幫大家裝水！！）想想今天是揹輕裝，但是走八小時，說實在我還是覺得蠻累的，需要休息，真不知道別人單攻是如何做到的...。可能因為今天很大一段時間都在吹風，我的頭不太舒服（我戴迪卡儂的遮陽帽，下次應該要戴毛帽加上有防曬的帽子，或是好一點的防風遮陽帽～）平常食慾很好的我，今天竟然吃不下晚餐，竟然有天我的食物是Harry幫我吃的...因為不舒服的關係，早早就休息了，學妹很照顧我，我半夜起來不敢自己去廁所，天人交戰一番後把學妹叫醒陪我去廁所，謝謝！！！（下面這張是要去北峰路上Harry大大幫忙拍的美照☺️超喜歡！）

DAY3 稜線山屋>奇萊山登山口

結果昨晚睡超好～看來要夠累才會睡得好嗎？一覺醒來不舒服的感覺全沒了，倒是因為前晚沒吃什麼的關係，我超餓ＸＤ起來飽餐一頓！準備下山！

因為我弟還沒來過奇萊，本想說下次可以再跟我弟來爬，但我下山不到一半就打消這個念頭了...下山也好累啊～～～不過每次爬一爬回頭看，都很難想像自己到底是怎麼爬上去的（笑

抵達成功山屋後，又從要一直使用大腿肌的下坡變為要心肺的上坡。可惡，每次爬這種要上要下的山都有一種做白工的感覺，回登山口的路上，經過小奇萊，但我覺得好累，完全不想再多爬一下，反正小奇萊應該不用什麼準備，以後都能來，我們也就索性跳過。終於，來到了最後一公里路，平穩順利！登出三天兩夜奇萊主北！❤️謝謝大家：）很開心可以在畢業前多爬這兩座山！畢業後可能越來越難大家聚在一起爬山了，不過每次的登山回憶還是在心裡永留存（什麼老套結尾）❤️

最後這一段要回文明世界的路也很累ㄟ 感謝學妹超暖心幫我提背包，有你真好～～～

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