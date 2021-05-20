傳說中的黃金大草原！南投仁愛「天池山莊X奇萊南峰X南華山」一望無際的夢幻視野

奇萊南峰位於南投縣仁愛鄉精英村海拔3358公尺，為編號41百岳之一，南華山亦稱能高北峰，位在花蓮秀林銅門村與南投縣仁愛鄉精英村之間，海拔3184公尺為編號76百岳之一。光被八表為了紀念台灣東西輸電之創舉，先總統蔣公親題的界碑「光被八表、利溥民生」的巨大石碑海拔2800公尺

這不是第一次走百岳，卻是真真實實的在高山上迎接曙光，而且出發前下雨…寒冷的預報一直讓我們很憂心，抱著努力抵達山頂的目標於是…藍天白雲的好天氣，一望無際的遼闊山峰最讓人感動的是我們與黃金大草原的相遇

凌晨2:30頂著一夜翻來覆去有些疲憊的雙眼梳洗後， 吃過早餐雖然完全沒睡好幸好也沒出現不適的症狀但希望能維持一天的體力我和eva各自吃了一顆B群3點多在滿天的星光伴隨下我們出發囉

夜黑風高什麼都看不清除了滿天的星星還有每個人頭上照亮前行的頭燈從天池山莊持續上坡的石階約走了一公里來到天池與南華山的岔路口左邊是天池， 前去是奇萊南峰， 右邊則是南華山

山友們出發的時間都差不多即使是黑夜順著頭燈走也不容易迷路天池山莊到奇萊南峰單程有3公里雖然路徑清楚， 但因為是半夜還是得留意沿路的距離木樁

隨著時間移動黎明前的天空有些透亮泛白東邊升起的光芒似要從雲端裡掙脫擔心沒法趕上日出早讓其一的夥伴先走(心裡盤算至少能留下難得一見的照片)我則和eva保持著可以看見彼此的距離努力前進

走在滿是箭竹草原的山徑上瞧見了山頂處已經站列了不少人等著一睹那耀眼的光芒

於是我們加快步伐終於~~我們趕上了忘了一夜的翻來覆去忘了一路的氣喘吁吁那一道旭日東昇的金黃溫柔的灑落在一片箭竹草原上

我們何其幸運在大地尚未全亮前恣意的草原上盡情地留下一張張難忘的影像

終於等到三角點處的人清空後換我們記錄著自己的山岳見證

我們眷戀著迷人的山稜線許久後終於尋了一處位置卸下背包補充點行動涼取出保溫瓶中熱呼呼的開水一杯咖啡敬~我們的努力與堅持

清晨6:30在我們下山之際邊走邊回頭凝望令人感動的時刻我們在山頂處待了近一小時原來~這樣美好的時光~值得了

直到下山途中才發現凌晨埋著頭走的山徑除了陡還處處有著如刀削片般的坡面更不能貪快

這時候也才能瞧見山坡上有著一簇簇美麗的高山杜鵑花

一路陡下再下切河谷鑽過上坡箭竹

還好有讓人驚豔的杜鵑花分散一些注意力

完成了回程的3公里來到天池竟是一片乾凅之地

休息約莫10分鐘繼續朝著南華山前進從天池出發單程有1.4K

天氣有些變化陽光變弱了行走中開始有些涼意應該是時間還早不到八點呢

比起奇萊南峰前去南華山的路徑坡度和緩

早上8:30來到山行的第二顆百岳~南華山伴隨著藍天白雲與層次分明的層疊山巒不同於奇萊南峰的景致環繞在山頂處的草原有一種置身在阿爾卑斯山上的fu

但~~不是所有的事都有美好的結局當我們選擇從南華山下切到光被八表也是我們噩夢的開始除了陽光正烈整整2K虐腳的陡下坡走的我們心驚膽戰

唯一還能安慰的是一路開的甚好的杜鵑可以減緩微顫的雙腳

又驚恐又累的我們累到只拍了一張光被八表紀念碑的照片

真心建議安排山行的朋友第一天就從山莊旁的山徑前去光被八表至少這段路較為平緩

我們約在11點多回到天池山莊退了睡袋， 吃了碗輕便麵整理行李， 準備再踢13.1K的山徑回到停車場

第一天 4.5K雲海保線所-8.6K 天池山莊 共計13.1K第二天 天池山莊1K-天池 -2K-奇萊南峰-2K –天池1.4K-南華山-2K 光被八表

光被八表2.5K-天池山莊-13.1K-屯原登山口 共計24K兩天一夜的奇萊南華共計走了37.1K在力氣用盡， 最累的是最後的13.1K踢回屯原登山口一步步走出來的風景 為自己的山行做見證我不是勇腳， 只是努力前進 ^.^

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