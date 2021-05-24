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完成百岳的最終章！ 美豔七彩湖、展望六順山 走完116 km才有意義

健行筆記 / 健行筆記小威

本來想說要坐機車輕鬆完成百岳，但同伴說要走 116 km 去完成才有意義 ... 在神聖的百岳完結篇之日，看到這般日出與七彩湖的美豔倒影，為這段旅程留下了完美的結局。未來的我，也許會將重心轉移，但我仍舊會撐起這把七彩傘，瞰望著還在為這旅程奮鬥的你們，時常懷念並感動著，在這段旅程所遇見的一切，接下來和你一樣，可能是籌備著下一段旅程、追著下一部影集、破著下一款遊戲、閱讀下一本書，繼續為這樸實無華的人生，留下一點兒精彩...感謝在這段旅程曾遇見的一切，我想，最難的就是相遇吧...七彩湖，是中央山脈心臟地帶的一個美麗湖泊，高度在2980公尺，面積約為1.5公頃；旁邊有一個百岳六順山，高度是2999公尺。

行程GPX：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=403692fe2986ef63350d0d7a28324a3c766a46.jpg

▲丹大吊橋前，壯觀的岩洞

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▲騎在丹大林道上的車友及我

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▲好 Partner Randy 哥，其實這明顯的上坡，騎車比走路還累呢

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▲丹大林道旁櫻花灑落

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▲在丹大林道跑起來，不亦悅乎

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▲沿途土黃色的壯觀岩壁

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▲下捷徑前所看到的第一個隧道，美哉！

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▲過山洞後的特高大樹木

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▲隨著海拔升高，視野也漸漸開闊；路途看似平緩，但向遠方望去，高度還是挺有落差的

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▲七彩湖旁的營地，因為是 228 連假，來朝聖的人特別多，營地上有五顏六色的帳篷駐足，就像七彩霓虹燈

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▲我的是螢光綠旁土色那頂，感謝隊友文棋哥，坐機車上來，到營地時先幫我搭好帳篷才去取六順山，特別感謝

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▲文棋哥 (左二) 向我們介紹她的神人朋友 - 楊桃兒 (左一) ，上回南一段多虧有她的 GPX，以利順利完成

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▲初訪七彩湖，厲害的高山湖泊，蔚為壯麗

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▲一旁的枯木莊正端直的躺臥湖畔，形成了一個網美景點

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▲沿著七彩湖繞一圈，表示對其的敬意，這是我爬百岳歲月裡見過最大的高山湖泊

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▲隔天在七彩湖看日出，厲害的山友居然準備了七彩傘，真是應景

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▲看完日出來一旁的光華復旦紀念碑，是在紀念東西輸電竣工，巧遇南一段的夥伴 Mia 姐姐

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▲紀念碑的另一面寫著工程的歷史，高山的日出暖陽，灑在臉上特別舒服

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▲奔跑在一旁的高山箭竹草原，一邊聞著最熟悉的箭竹香～特別舒服！

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▲二訪七彩湖，雀躍的旅人與一旁尋根的勇士

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▲尊敬的站在湖面上之石，希望中、南部的缺水情況能盡快緩解

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▲與尋根的勇士與姑娘合影

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▲七彩湖一旁的妹池，就像嘉明湖的妹妹

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▲回程時，就在快繞完湖的剎那回頭，看到陽光灑在湖面，太美了！

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▲藍天版的七彩湖，特別陽光

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▲從高處俯瞰七彩湖，徐風吹在湖面上，彷彿一顆顆銀色的珍珠漂浮在湖面上

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▲抵達六順山三角點，剛好遇到楊桃兒一隊；在完成百岳的同時，能有你們陪伴，特別好

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▲六順山的展望也是挺好的

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▲三角點後方有高高在上的松柏名樹，漂泊帥氣。

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▲回程的山巒與高山草原，美麗！

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▲回到登山口，炎炎春陽，熱到排汗T都不見了

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▲回程林道佐干卓萬稜線

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▲林道巧遇小黃狗

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▲順路來拜訪台電保線所，高級的木紋別墅

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▲鑲金的門牌，特別高貴，所以要照一張

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▲參觀完留念一張，好想在這住一晚呀！

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▲回到第一個隧道，依依不捨的留念一張，真是壯觀

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▲為了來海天寺看看，沒有走捷徑，多踢了 8 km，不過看到後覺得相當值得，是隱藏在林道深處的唯美寺廟...

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▲祝福神明心想事成，祈求平安

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▲林道走著走著，看到了雲海伴夕陽～

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▲到達六分所，燒材的勇士溫暖了我冰冷的身軀，特別感動

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▲煮著完百後的晚餐，牛肉咖哩麵，簡單卻相當美味

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▲晨喚六分所，在停機坪看著白雲朵朵

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▲林道上特別的樹，沒說我還以為這裡是霍格華茲，樹是用魔法變出來的呢

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▲林道一旁環山，一旁就是斷崖，需特別小心

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▲林道俯瞰丹大溪

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▲看到反射鏡，準備重返人間

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▲丹大吊橋，期待重建完成的那一天

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▲完成百里長征，站在丹大溪上，足矣！

多健行故事 - 小威健行中 Hiking.weiinstagram

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吊橋 連假 登山

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