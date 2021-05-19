山友百岳入門款！南投仁愛「能高越嶺道」享山行美景、入住五星級天池山屋

能高越嶺道 橫跨能高與奇萊山系間的中央山脈東西兩側 原是賽德克族遷徙及交通貿易的社路 坐落在能高越嶺道13.1K處的天池山莊原木建造是山莊的一大亮眼 即使身處在海拔2860公尺依然有著溫馨的暖意

奇萊南華除了沿路有著精采的景致外 也沒有險惡起伏的山徑 一直是山友口中的百岳入門款

之前的玉山/玉山前峰/郡大山都是跟著商團走 這回從敲定了伙伴山屋/入園申請 我們試著自己來 原來沒那麼....難

我們各自上網做了些功課， 分享在群裡Eva還心細的手繪了草稿路線圖當然還下載了離線地圖

大家把要準備的東西保暖衣物 、 飲水 、 行動糧 、 餐具 、 備用藥品 、 防曬 、 雨衣...等等PO在群裡參考以免遺漏

我則將物品放在軟薄的攻頂包中除了以防下雨也增加放置的收納空間隔天我們將不重要的東西放在小包裡擱在山莊背上自己的包， 因為怕掉了...

還是新手的我們睡袋、餐食..全都在山莊預定水及禦寒衣物、雨具..必要的裝備最後出發的行李有9.5K重

有鑑於奇萊南華超熱門我們只好各自排休本來抽中兩天礙於實在難提假單最後以兩天一夜成行當然兩顆百岳是我們互相打氣必達的目標停車場前喝杯咖啡鼓勵彼此

這天早上5點集合出發中途在霧社吃了早餐小休從春陽溫泉的分岔路口山路有點小一直擔心會不會需要會車??終於約08:30來到屯原登山口停車場停車場並不大還好順利得以停車

距離停車場100公尺的能高越嶺國家步道屯原服務站則有輪值人員驗證身分1)有照片的身分證或是健保卡2)入住山屋及繳費證明單3)入園申請單也簡單的說明步道中有坍方路段讓我們小心留意

接著開始了我們兩天一夜的山行因為這回全是自己來百岳新手的我們有點緊張….還有點興奮

能高越嶺道 每500公尺有一座木製距離樁

屯原登山口 海拔約2050公尺天池山莊2860公尺上升800公尺要走13.1K的距離不算難除了一公里前因天氣大好有些曬人過了吊橋後便能感覺舒適的涼意

也許是自組團沒有商團趕路的壓力步道上的花花草草甚至是季節性的高山杜鵑都讓我們很興喜

過了2公里後來到台電輸電線路與興築簡史說明處

13.1K的步道以土路面、木棧道、木階梯、吊橋交錯高山林相， 偶有開闊處的山巒都讓我們如劉姥姥逛大觀園般的好奇

3.5K後來到尾上山的岔路口(廬山六寶之老大)遇上一隊小團在此休息一聊之下才知他們有更難的行程~能高安東軍13K的步道， 即使是非假日人還是不少看錯身而過山友的包就可以分辨長短程那些重量級的包對現階段的我們~~只能遠望…

我們流連步道上的景色10:30才來到4.5K處的雲海保線所海拔2360公尺

保線所是早期台灣東西向輸電線建設下的產物也是能高越嶺道西段重要的中繼休息站許多山友都會在此休息，儲備體能，繼續下一個行程我們還遇上下山的山友悠閒的在這裡打羽毛球呢

保線所卸下沉重的包小休一下也順便上個洗手間後繼續前進

過了5K後出現岔路口有明顯無法通知的標示

沿路看見甚麼都能拍藍天白雲、青山綠意、森林林相、崩塌山壁…

來到步道較為驚險的崩塌處查證人員一開始便有提醒讓我們緊靠著山壁處走因為右側的邊坡一滑就是深淵了

忽然聽到一陣喇叭鳴響趕緊讓出一條路來一輛野狼機車上載滿了許多物品還有讓人心驚膽戰的憂慮果真~~每個行業都有不足為外人道的辛苦

一小段路上的山壁出現了黃色的岩面讓我聯想到八通關雲龍瀑布步道上也有類似的景象

即使步道上介紹了山中的鳥類但兩天行甚麼都沒瞧見最為明顯的是一路上伴隨的鳥叫聲不絕於耳

日治時期留下來的木炭窯遺址感覺也可以在此作為短暫遮蔽處

步道上的奇木也是我們拍照的樂趣場景

午後一點多山上開始起霧又遇上騎著野狼車的山青回程騎車模樣~~熟門熟路的我們則看得心驚驚…

步道9.4K處則有遇上落石坍方的繞路替代道路

天空微微飄雨右側的翠綠山巒蒙上一層像霧…又像雲海的景象

過了10K處的落石坍方區瞬間起的霧加上邊坡的的黃葉有一種身處秋冬的寂寥

步道10.3K處另一處落石坍方的繞路替代道路

10.5K後山壁出現涓涓細流還以為是枯水期的能高瀑布仔細看了說明~釋出了心中疑慮

步道上開始出現較多高山杜鵑的蹤影雖然只是一簇簇的還是讓人興奮安排抽籤時本來就沒預期會遇上高山杜鵑呢

過了12.5K後看到能高瀑布的指標算一算時間可能來不及去光被八表於是我們決定先前往約1-200公尺距離的瀑布原來大伙都將背包放在這裡是因為山徑狹窄背包可能會影響行走

傳說中的能高瀑布蒙上一層霧氣加上可能枯水期沒法感受其宣洩的壯勢而且站在水瀑邊感覺還滿冷的清澈的溪水甚為碧綠

從瀑布回到步道上過了橋步道最近身看到一株開的甚好杜鵑

13K 快到了

距離山莊100公尺的距離步道左側是我們隔天前往奇萊南峰的路徑

我們太貪戀沿途的風景終於在下午16:00來到山莊旁的天池保線所的2860的石碑處

建置在寬廣腹地山腰上的天池山莊進入山莊有寬敞明亮的木質大廳排列著木質家俱還有淡淡的木頭香氣

先取出相關資料來跟山莊人員核對今晚住宿的位置也順便到山莊後方與天池廚房的人員領取預先定的睡袋接著入住人員各自坐定聽取山莊人員來說明相關的注意事項例如晚上5-8點開燈進出室內外要換鞋等等….

接著上樓因為天還微亮藉著光可以清楚的看著挑高的木構造山屋這是2020年5月南投林區管理處因應山林開放政策對天池山莊進行為期四個月的外觀防水、週邊設施整建工程後的模樣給人溫暖的感覺在室內也僅需要穿上一件薄外套即可

我們被安排在8人一室的山屋內璧上有編號還很貼心的設置了一層夾板方便放置小物木板上則鋪上一層墊子每個人還有個人的櫃子可以使用身處高山上的山屋竟如此貼心…

連著主建物有洗手間， 一側也有， 還有鏡子呢

因為山莊沒法接收到網路於是我們由山莊側邊前去光被八表的方向約走了約近1公里的路程方能收到網路我們有些後悔前一天應該由此先到光被八表(單程2公里的步道較為和緩)

山莊前腹地往下走則是帳篷營位用餐時與鄰座的山友聊天才知道原來就算是睡營位包含: 帳篷/睡袋/睡墊…都可以租借完全不用自己背上山

二樓還有寬廣的木平台可休憩賞景

時間來到晚上六點大夥排隊等著取餐山莊人員先預祝我們隔天遇大景供餐人員則表示:餐食準備充足吃多少取多少別浪費還有一再的叮囑山友 山行路自己的垃圾要自己帶下山晚餐的主餐是豬排還有5樣配菜及湯還滿豐盛的個人覺得料理的還不錯

取了餐大夥隨意坐我們則到室外的平台處遙望能高主峰與連綿的山稜線、雲海、夕陽…享受著走了一天山行後的美景與來自高海拔的幸福餐食

我們還帶了少許的酒慶祝第一天順利來到山莊也期望明天真如山莊人員說的:遇上大景

能高越嶺道曾是賽德克族行獵往來的社路日治時期的警備交通要道光復至今的台電高壓輸電保線路2014年林務局規畫能高越嶺道為台灣第一條結合當地自然、人文特色的示範步道難度不高…就是路程長了一些(特別是第二天回程， 覺得漫漫長路無止盡)這回的自組行，設定在4人內車子坐的下、去回程都可以有人替換開車夥伴間的腳程也不會落差太太這是我第二次住山屋(第一次是排雲山莊)沒法有過多的比較但山莊真的很舒適(雖然因為認床一夜翻來覆去)一個月前就得抽山屋當然沒法預料天氣但我們超級幸運那是山行路最幸福的事~~真如山莊人員說的隔天我們遇上大景了 ^.^

p.s. 後記

(https://tconline.forest.gov.tw/news/?type_id=127)

天池山莊抽山屋

(https://npm.cpami.gov.tw/) 國家公園入園申請(購買登山險)

城市漫遊。 gina

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