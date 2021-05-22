山友私藏！台中冷門中級山搶先看　「百川山」藏身和平區

台中市東勢區，循中47號公路，會沿大安溪，經過烏石坑、摩天嶺、達觀、桃山、大安、士林、象鼻、梅園及天狗，直達雪見遊憩區。這廣大地區，有觀音山、百川山、雪山坑山、永安山、百志興寶山、南坑山、無名山等冷門中級山，這都是我的口袋名單。

今天(2/23)偕同學弟「禮德」及山林同好，前往攀登「百川山」初體驗。百川山，H1597m，三等三角點#6592。0530由台中中清交流道7-ELEVEN恩光站門市出發，沿國道一號、后里交流道、后科路、三豐路、苗140縣道(苗栗南部橫貫公路)，至卓蘭白布帆，銜接中47號公路(東崎路)，至桃山部落前，右轉雪山坑產業道路。

0700抵達廢棄雪山花園農場工寮。0710出發。0720抵達雪山坑溪河床，開始沿河床前進。0724抵達觀音像。0803抵達登山口。0919抵達1285峰觀景台。0953抵達第二觀景台。1120抵達百川山三角點。休息、午餐。1200折返下山。1501抵達雪山農場。1527抵達巨人之手。1546抵達山蘇森林(賽德克巴萊拍攝地之一)。1600賦歸。百川山高度不高，全程路況，先步行至雪山坑溪，沿途是芒草及咬人貓，要注意。雪生坑溪溯溪至登山口，要不斷跳躍，注意石頭鬆動。由登山口一路陡上至1597m，全程路況為鬆軟泥土及碎石，不太好走，頗有挑戰性。回程變成一路陡下，不小心就滑倒，我就滑了三次，真是慘不忍睹。蠻有意思，起登前，巧遇「隨意窩退隱山林版主陳基滿先生」，他們一行四人，也是來攀登百川山，真是有緣，我之前探勘基石、三角點，許多資料都是依據他的紀錄來的，在三角點閒聊了好一會，真是開心。

▼0650抵達巨人之手，雖說原定是下山後再拍照，可是到了現地，大家還是忙著拍照。傷腦筋。

▼0700抵達停車處，這是雪山坑農場工寮嗎？裡面蠻寬大，可以停十餘部車。

▼0710出發，由工寮對面路口進入，有掛布條。

▼0720抵達雪山溪河床。

▼對面是遠藤山嗎？待確認。

▼開始沿著河床前進，觀音像就在左邊。

▼左邊三角形山頭，就是1285峰。

▼沿途奇石，大夥忙著搞笑拍照。

▼算是小瀑布吧，也吸引不少夥伴拍照。

▼登山口前的巨石，蠻適宜拍團拍。

▼0803進入登山口。

▼開始芒草及咬人貓伺候，要小心。

▼回頭來時路。

▼0817進入乾河溝，要注意前人不小心踩落石，保持距離就對了。

▼開始攀爬，注意腳踩點。

▼0919抵達1285峰觀景台。

▼0953抵達第二觀景台。

▼1120抵達百川山三角點。

▼當然先團拍，後續再個人獨照。

▼和國豪最佳嚮導及壓陣官保玄合拍。

▼和學弟禮德合拍，快30年不見，能在百川山相遇，不簡單。

▼和陳先生合拍，我可是他的粉絲，有許多探勘基石資料，都是參考陳先生，佩服、佩服。

▼第一次爬山吃泡麵，也是不錯的選擇。

▼下山途中，看到馬克縱走路線，未來的目標。

▼下山後，一定要到巨人之手團拍。

▼山蘇森林一定要來，這也是私房景點。