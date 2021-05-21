百岳美景全入袋！CP值超高的「5天4夜聖稜線行程」　搭公車就能爬

各位愛爬山的山友們，平常都是怎麼安排行程的呢? 跟團?自組?獨攀?單攻?說到多天數的行程，最難"喬"攏的部分應該就是人數與交通與山屋營地空位吧?工作請假本身就不容易，人一多要處理起來就更麻煩，通常要計劃一趟行程就要做好多事前準備尤其是一些熱門路線的安排，周末假期在搶山屋空位，好比百貨公司年終大拍賣真的是搶破頭一位難求!

這趟行程主要目的為了要把剩餘沒多少趟的百岳路線給補齊(大小霸四座百岳)，只揪了一位朋友就來一趟實驗性質的行程「搭大眾交通工具上山」配合朋友的假期安排，以及山屋的空位來做行程上的變動。正常來說最簡單的安排是觀霧進出，但因為我與朋友都沒有車，只有兩人的話，叫接駁交通費用相對較高，因此規劃了這一趟公車 台北→武陵農場 來回 聖稜線。這條路線有幾種組合方式來做搭配

第一種方式：[巴士] 國光或葛瑪蘭 台北到宜蘭 或 台北到羅東轉運站 (坐火車也可以)接著再轉搭國光上梨山(武陵農場站下車)

單趟轉接下來，成人票價只要不到500元台幣!

↑電子票意指悠遊卡刷卡上車(要先充值)這個方式有幾個優點與缺點●優點：便宜!不用預約，大約早上10點以前能到武陵農場。●缺點：要很早起!到站轉車，中間停留時間短，無法做補給。

※另外須知，進武陵農場前須下車購買入園門票(成人平日130 假日160)

第二種方式：[觀光巴士]Uptogo

成人票價： 平日來回1300，假日1500可買單程 800元※票價包含武陵農場入園優點：不用轉車，車上有解說導覽，有休息停靠，可做補給採買。缺點：中午左右才抵達，第一天的安排行程不建議安排走太遠。這邊要再另外注意一下，抵達武稜農場後，還有將近8公里路程才到雪山登山口，可搭乘遊園車至登山口，搭乘事宜請直接電洽武陵農場04-25901259(需先預訂車位，費用150元)。

這次因為我們人少，第一天安排住在七卡山莊，想說時間充足，可以一路慢慢走上去，但就在走一段路後(最後3公里)被好心的順路山友走撿上車，搭便車到了登山口。

同樣宜蘭(羅東)→梨山這條路公車路線中途停靠站也適用爬北一段，大小劍...等，(務必把事前功課查好住宿、及接駁車資訊)。另外還有台中地區出發選項，請見豐原汽車客運。

行程如下：↓D1 (2021-04-17) 武嶺農場→雪山登山口→七卡山莊D2 (2021-04-18) 七卡山莊→雪山東峰→三六九山莊→凱蘭特崑山→鞍部叉路→雪北山屋→雪山北峰→素密達山屋D3 (2021-04-19) 素密達山屋→素密達山→布秀蘭山→巴紗拉雲山→霸南山屋→大霸尖山→小霸尖山→大霸尖山→中霸山屋D4 (2021-04-20) 中霸山屋→伊澤山→加利山→伊澤山→中霸山屋→大霸尖山→霸南山屋→塔克金溪源頭→新達山屋D5 (2021-04-21) 新達山屋→池有山→池有山登山口→武陵四秀登山口因為雪山主峰及武陵四秀之前都走過，所以有些路線會直接跳過重複的山頭，第一段跳掉的就是369之後走黑森水源路，跳過雪山主峰、北稜角及凱蘭特崑主峰，第二段回程路嘗試不走重複路線，走支線巴紗拉雲山屋遺址岔路下河谷，接新達山屋。

詳細可參考或下載GPS路徑紀錄在這趟行程啟程前，氣象預報顯示不遠處有超級颱風，但很幸運的5天行程山上都沒有下雨(偶而有白牆)還有杜鵑大爆發!不時還出大景，與大家分享一下今年早發的杜鵑花盛開。

順利走完這趟C+難度的五天聖稜線行程，必須說這是一趟CP值很高的行程!認真走起來可以一次入袋十座百岳!但自身安全與訓練需要先做足,沿途有許多落石及懸崖拉繩地形，建議攜帶安全裝備，這次走在我後方的同伴，行走間就不小心踢下不少落石，我躲了不少掉下來的大石頭，但還是被一顆砸到右後小腿，當場麻掉，事後檢查還好只有脫皮跟瘀青。行走時真的要注意同伴之間的間距還有留意落石!文末祝各位爬山順利愉快，分享一下活動照片， 完整相簿 (←點我) 及紀錄影片

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