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懼高還是想去！攻頂北部3座「孝子山群峰」　沿陡峭山壁而上好刺激

健行筆記 / 健行筆記Sherry Yang

孝子山海拔360公尺，山勢雖不高，但其山形陡峭、絕壁聳立是北部相當熱門的郊山。聞名已久，但我有點懼高，一直不敢前往。但上週完登皇帝殿後給了我大大的勇氣。車子可以開至登山口，左右兩邊步道都可以抵達，我們選擇了右上左下。

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約莫走了10分鐘，就抵達孝子山的峭壁旁，準備上攀至峰頂。

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著實佩服搭建鐵梯及安全繩索的大師們，實在太厲害了！

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看著隊友爬上這鐵梯時，我的內心好掙扎啊！鼓起相當大的勇氣決定跟上！

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登上峰頂小平台，望向慈母峰，這步道等等又需要克服心理障礙了。

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原來最可怕的不是爬上來，而是爬下去....

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安全著地後，感覺其實沒有很恐怖...哈哈哈慈母峰，海拔410公尺，沿著陡峭山壁而上。

0a5a8f7806a5e94ac60627e07b4266a2.jpg安全防護繩索很牢固，很安全。

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登上慈母峰頂平台

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從慈母峰看孝子山，果然有「小黃山」的氣勢。

a7f08f455d92707c0d9465bfbbd8e3b0.jpg從慈母峰看普陀山

080b5303ee792317c63b3cbe8c0bc923.jpg從另一側陡峭山壁下往普陀山前進

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98649e0134b0a79353f415eed9712ca2.jpg普陀山海拔450公尺，地形一樣是陡峭山壁。

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登普陀山峰頂

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從普陀山看到的慈母峰

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從普陀山看孝子山更像小黃山了

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步道 登山

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