懼高還是想去！攻頂北部3座「孝子山群峰」 沿陡峭山壁而上好刺激
孝子山海拔360公尺，山勢雖不高，但其山形陡峭、絕壁聳立是北部相當熱門的郊山。聞名已久，但我有點懼高，一直不敢前往。但上週完登皇帝殿後給了我大大的勇氣。車子可以開至登山口，左右兩邊步道都可以抵達，我們選擇了右上左下。
約莫走了10分鐘，就抵達孝子山的峭壁旁，準備上攀至峰頂。
著實佩服搭建鐵梯及安全繩索的大師們，實在太厲害了！
看著隊友爬上這鐵梯時，我的內心好掙扎啊！鼓起相當大的勇氣決定跟上！
登上峰頂小平台，望向慈母峰，這步道等等又需要克服心理障礙了。
原來最可怕的不是爬上來，而是爬下去....
安全著地後，感覺其實沒有很恐怖...哈哈哈慈母峰，海拔410公尺，沿著陡峭山壁而上。
安全防護繩索很牢固，很安全。
登上慈母峰頂平台
從慈母峰看孝子山，果然有「小黃山」的氣勢。
從慈母峰看普陀山
從另一側陡峭山壁下往普陀山前進
普陀山海拔450公尺，地形一樣是陡峭山壁。
登普陀山峰頂
從普陀山看到的慈母峰
從普陀山看孝子山更像小黃山了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言