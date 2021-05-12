令人屏息的美度！天使的眼淚「嘉明湖」、最美野溪溫泉「栗松溫泉」一次收

作者：Funliday-Amanda Lee

跟著 Amanda Lee 於 2020-11-06 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 9 個景點，其中包含 客來吃樂 大腸蚵仔麵線（原台東綠豆算）、阿鋐炸雞、大池豆包豆皮豆漿店。

第 1 天

客來吃樂 大腸蚵仔麵線（原台東綠豆算） | 1 小時

這次開票到台東還算蠻順利的，到台東後我們第一站吃了「客來吃樂」，這是一間賣大腸蚵仔麵線、綠豆算的店。 它的大腸蚵仔麵線和北部吃起來口感差蠻多的，第一口還在想到底是哪裡不一樣？ 吃到第二口才發現，阿！是紅蘿蔔！ 這家的大腸蚵仔麵線加了紅蘿蔔絲，搭配它的手工麵線、鮮蚵湯底製成的高湯，讓整碗多了些許甜味；再來與北部相比這間店勾芡較少，整體來說還蠻喜歡的！ 但因為綠豆算當時只有賣熱的我們就沒點了，如果有去的人可以吃看看再跟我分享😆

阿鋐炸雞 | 1 小時

第二間是「阿鋐炸雞」，上次吃是已經冷掉才吃它，這次來吃熱騰騰的炸雞看看到底有多好吃！ 我覺得特別的是它的胡椒是裹在麵衣裡，再下去一起炸的，所以皮吃起來胡椒味很香、肉質也十分多汁軟嫩，下次我會想嘗試另一間名氣相當的藍蜻蜓比較。

第 2 天

大池豆包豆皮豆漿店 | 1 小時

預計凌晨起登因落石折返 吃了驚為天人的大池豆包豆皮 （這間內用居然都是一次性餐具😭，想吃的人記得帶自己的餐具跟杯子！） 接著去沒有金針花的金針花海 認識了口水很多的高山犬菲力

栗松溫泉 | 4 小時

栗松野溪溫泉♨️ 它被稱為台灣最美的野溪溫泉，去回總長大約近五小時，有一半的路程都是需拉繩、抱石，若平常沒有運動習慣、怕高的人不推薦去這裡，這裡也不適合單攻，若安排兩天一夜會輕鬆許多，但礙於時間我們不得不單攻。 到了後，對面有一塊平坦腹地是最適合扎營的地方，要抵達溫泉還需走大約十五分鐘的路程，沿途都會涉水，鞋子要是止滑的才安全哦！最後到溫泉是接近九十度拉繩垂降，聽起來好像真的很辛苦，實際上真的不簡單。 但，映入眼簾的景讓這一切都值得了。

第 3 天

向陽國家森林遊樂區遊客服務中心 | 30 分鐘

12:30的鬧鐘響起，整裝準備起登，單攻嘉明湖。

向陽山屋 | 20 分鐘

圖二為雙彩虹🌈🌈So lucky! 當時我們到山屋，夥伴們因為只睡三小時都略顯疲累，有兩位直接在木椅上睡著，我們休息了差不多半小時，煮杯咖啡吃點行動糧再度上路。

嘉明湖 | 3 小時

終於來到了—嘉明湖！ 海拔3310m，布農族人稱呼其為「月亮的鏡子」，又因其湖水顏色深藍如寶石，被稱為「上帝遺失在人間之藍寶石」、「天使的眼淚」。 一開始有人提出嘉明湖的形成是因為隕石，後來從地形學與沉積學的角度均可說明嘉明湖為冰斗湖，是由山地冰川侵蝕而形成的。 總之，這令人屏息的美景極力推薦各位來親眼目睹。

嘉明湖避難山屋 | 15 分鐘

這次雖然行程被壓縮為兩天一夜，單攻栗松溫泉睡不到三小時接著單攻嘉明湖，但沿途的風景、抵達後的大景讓一切都值得了🥺💙 為什麼喜歡爬山，就是這些才有的動力 一百種日出再加上一百種夕陽一百種星空，搭配千變萬化的雲海形成無數幅畫。 大自然就是如此，讓人屏息，也令人敬畏。

向陽國家森林遊樂區遊客服務中心 | 30 分鐘

無痕山林 爬山一定要帶走自己的垃圾。 平安上山，平安下山💙

延伸閱讀：栗松x嘉明湖║Mirror, mirror, on the lake 天使的眼淚

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