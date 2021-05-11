桐花林就在腳下！優質賞桐路線「大艽芎古道」 還能俯瞰水中土地公

上週前往龍潭小粗坑古道後，意猶未竟，本週繼續賞桐行程，選擇大溪大艽芎古道。多年前曾經在桐花季和家人從入口大池散步到大艽宮土地公廟即止，那時尚未愛上爬山，更不會注意到大艽宮土地公廟附近為古道入口。行前做了下功課，據說支線較多桐花，所以便由支線上、主線下，完成O形一圈。由於有幾條叉路無標示，建議先用手機下載GPX軌跡檔再上，以免走錯路。

▲上週賴床太晚出門，本次早上五點半就在外面頭寮路邊停好車，往前走幾十公尺，見到此路口往左進入

▲路口標示牌，其實我可以把車直接開到大艽宮土地公廟的，因為那麼早根本沒有人、車，但太久沒運動，還是多走點路吧 (這裏到大艽宮土地公廟約1公里)

▲這手繪地圖蠻特別的

▲為方便閱覽，我把主要區域放大，並把一些字體加粗，可以明顯看得出來這些步道的錯綜複雜

▲再把圖片放大 (水中土地公和大艽宮土地公廟比圖中顯示的距離要遠一點)，溪石亭為今日路線的中間休息站 (之前曾從石門水庫坪林收費站旁爬上溪洲山，找時間再爬頭寮山) ▲頭寮大池到了，這時間正好迎接金色陽光灑落 (水中土地公在左邊大池，水利會將左右大池命名為新福圳1號、1-1號池)

▲背光下的水中土地公

▲換個角度再拍一張

▲右邊大池，遠遠的就能看到好多雪白桐花

▲等一下就要走入那桐花林啦~

▲無啥坡度的1公里很快就結束，看到左邊廁所表示主線登山口也到了 (在我走路途中，已有一台車先開進來在這裏的停車場停好了)

▲左為主線登山口

▲這裏是主線北端入口，南端入口在承恩路、湳子溝步道停車場旁，古道上山470m應該是指到達多條路線交匯的鞍部的距離

▲Google Map上查到的南端入口，右前方為湳子溝步道停車場

▲之後會從這裏的主線入口下來

▲續往前走幾步就看到大艽宮土地公廟啦，廟前停車場是供香客使用，遊客及登山客請勿佔用

▲在此小休一下

▲支線登山口在廟的左邊，廟後方為一棵楓香老樹 (圍在樹身的紅布不見了)

▲現場所見比照片雄偉多了

▲六點半正式起登，馬上就見到桐花啦

▲我應該是今天第一個走入支線的人，這些桐花根本不忍心直接踩上去

▲但由於前一天下過雨，地上新鮮的桐花雪沒有預期的壯觀

▲小心翼翼上爬後往回拍

▲終於有個小缺口可見到陽光

▲每走幾步就有桐花啦~

▲遇到不一樣的東西了

▲第二個缺口，可以看到部分頭寮大池

▲遇到第一個休憩點，大石上刻著紅字「九華台 南無大願地藏王菩薩」，據說支線很多大石上都有刻字及供奉神相...

▲很快又遇到另一個休憩點，這裏原來應有供奉神相吧，石階右邊有個小水池

▲池中桐花少少的，有點失望

▲繼續走在林蔭中

▲大石壁休憩點(石壁下原來應該也有供奉神相)，無指標，只能查看GPX，取左應該比較短，但我取右

▲取右叉路

▲這裏缺口較大，可見到更多桐花

▲桐花石階再現

▲右為休憩點

▲又遇桐花地毯

▲左邊石壁下的石階也是人工形成的吧，這裏之前應該也有供奉神相

▲一小段拉繩，在此遇到從上面下來的第一位山友

▲遇叉路，無指標，右往溪洲山方向，取左

▲取左叉路

▲很快就看到視野最佳的觀景平台啦

▲推測觀景平台背後的石階之前也是供奉神相

▲觀景平台

▲吼吼，這視野超讚的

▲先前從下方大池邊仰望的桐花林正在我腳下呢

▲俯瞰水中土地公

▲觀景平台往右方看可遠眺觀音山(左後)，大屯山及七星山(右後)，視野真的很遼闊

▲賞景完畢繼續上路往溪石亭

▲再遇桐花

▲遇叉路，無指標，右往溪洲山，取左

▲取左叉路

▲見到一電塔

▲編號076

▲很快再見到另一電塔

▲編號077

▲經過兩個電塔後，很快即到達第二個觀景平台

▲這個觀景平台的視野較不好

▲過了幾分鐘又見叉路，遇到的人開始變多了，右往溪洲山，左往溪石亭，下面路口有個指標

▲指標上寫著溪洲山公園

▲溪洲山公園指標往左下走幾步還有個指標，往我來的叉路上寫著「觀景台 大艽芎廟」(大艽芎廟就是大艽宮土地公廟)，往溪石亭方向寫著「慈湖 懷德橋 總督府」，如果沒有事先做功課及下載GPX當場查看，真的會一頭霧水...溪洲山、溪洲山公園和慈湖、頭寮山是相反方向，溪石亭為中繼點

▲剛才的叉路再往前走幾步就會到達溪石亭囉

▲在此小休，吃點東西

▲這裏有水源 (請節約用水)，涼亭再往後走好像是廁所

▲小休之後續往前走，很快就到達各路線匯集的鞍部，左邊往大艽芎古道北端入口無指標，一開始我還在狐疑那條是通到哪裏...

▲往右邊大艽芎古道南端入口指標，先前到達支線登山口前的北端入口指標寫著「古道上山470m」，這裏寫著「古道下坡688m」，終於了解那個上山、下坡是啥意思了...

▲往我來時路的指標

▲往百吉林蔭步道的方向也可以通往白石山喔，真的很複雜，如果要走完這一帶所有的步道有太多種路線組合了

▲直行往福安古礦坑方向也可以接回大艽芎古道北端主線，據說較平緩，但我還是選擇走左邊

▲9:57準備啟程

▲往下走沒幾步就暫停拍桐花

▲往回拍

▲續往下走，石階濕滑要小心

▲右叉往福安古礦坑、慈湖、頭寮，剛才在鞍部若直走遇到左叉往下的話，就是從這裏接上主線

▲距離主線北端入口只剩115m

▲主線北端入口到啦

▲左邊上下兩層停車場都停滿了車

▲早上去程看到了很多台灣藍鵲聚在一起，一見到我靠近就飛走了，完全沒機會拍照

▲回到頭寮大池，入口左右兩邊涼亭旁也停了很多車

▲現在的光影和一大早又完全不同

▲再會啦，下次再來可能明年了吧...