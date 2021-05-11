快訊

柯文哲怒飆「忍你們警察局很久」2小時？北市府發言人回應

桐花林就在腳下！優質賞桐路線「大艽芎古道」 還能俯瞰水中土地公

健行筆記 / 健行筆記Hsieh Ya Fen

上週前往龍潭小粗坑古道後，意猶未竟，本週繼續賞桐行程，選擇大溪大艽芎古道。多年前曾經在桐花季和家人從入口大池散步到大艽宮土地公廟即止，那時尚未愛上爬山，更不會注意到大艽宮土地公廟附近為古道入口。行前做了下功課，據說支線較多桐花，所以便由支線上、主線下，完成O形一圈。由於有幾條叉路無標示，建議先用手機下載GPX軌跡檔再上，以免走錯路。

69b7370df36db133ac820208a3a85672.jpg▲上週賴床太晚出門，本次早上五點半就在外面頭寮路邊停好車，往前走幾十公尺，見到此路口往左進入

980c7d8c3037b6110cd4a2336fddfe03.jpg路口標示牌，其實我可以把車直接開到大艽宮土地公廟的，因為那麼早根本沒有人、車，但太久沒運動，還是多走點路吧 (這裏到大艽宮土地公廟約1公里)

61254c1d3c9bcccb56d130296f40b6e6.jpg▲這手繪地圖蠻特別的

8ccae1eb83408130e916f63564083f56.jpg▲為方便閱覽，我把主要區域放大，並把一些字體加粗，可以明顯看得出來這些步道的錯綜複雜

8da25dca8df0dcc2b058bfb5f8bd1573.jpg▲再把圖片放大 (水中土地公和大艽宮土地公廟比圖中顯示的距離要遠一點)，溪石亭為今日路線的中間休息站 (之前曾從石門水庫坪林收費站旁爬上溪洲山，找時間再爬頭寮山)7c3864caa6ac7a0191616123d5c641f4.jpg▲頭寮大池到了，這時間正好迎接金色陽光灑落 (水中土地公在左邊大池，水利會將左右大池命名為新福圳1號、1-1號池)

0bdfcbcd447faa052d21405c1f7ac291.jpg▲背光下的水中土地公

a6819e3d2bce8e0bac27e2a78645a693.jpg▲換個角度再拍一張

b9da13266ac615364c08363d9e8522aa.jpg

▲右邊大池，遠遠的就能看到好多雪白桐花

6a187a94a4b1aa74c9c2a5d6fb75e4f6.jpg

▲等一下就要走入那桐花林啦~

a0da7aa057c4b7844e74042a2eeb5de0.jpg

▲無啥坡度的1公里很快就結束，看到左邊廁所表示主線登山口也到了 (在我走路途中，已有一台車先開進來在這裏的停車場停好了)

f10e088ea8aed61810e28a9cd9e1254c.jpg

▲左為主線登山口

9e8649fa8c017e031cb35bdff0289646.jpg

▲這裏是主線北端入口，南端入口在承恩路、湳子溝步道停車場旁，古道上山470m應該是指到達多條路線交匯的鞍部的距離

c5a0296f4a5160fbd987e44e32b74cfa.jpg▲Google Map上查到的南端入口，右前方為湳子溝步道停車場

953ba4aa85ad4609dd2b2425cb4a406b.jpg▲之後會從這裏的主線入口下來

fb1d64b6ae84c66693b9595555db4d07.jpg▲續往前走幾步就看到大艽宮土地公廟啦，廟前停車場是供香客使用，遊客及登山客請勿佔用

1070a3fd9595f0787b162049c2c6592d.jpg

▲在此小休一下

20817de3ce8d9de0ecb72f021888a2d0.jpg

▲支線登山口在廟的左邊，廟後方為一棵楓香老樹 (圍在樹身的紅布不見了)

d7e6937e124f543d439c9316bae13cbd.jpg

▲現場所見比照片雄偉多了

6d0a6c04b5bdb9c11708c30c7e3d2551.jpg

34ce34355e42c0a5ec9d07d13dd2ff8e.jpg

▲六點半正式起登，馬上就見到桐花啦

b8f5fac1ef0ae3c98b5dea6841eac409.jpg

190202b8d104280e7704f481c9d869d2.jpg

113187780e8bfadf918c442e84d0c316.jpg

▲我應該是今天第一個走入支線的人，這些桐花根本不忍心直接踩上去

e280a406075f91a67b17842657288266.jpg

▲但由於前一天下過雨，地上新鮮的桐花雪沒有預期的壯觀

9f5a142caae557e67cb6c91287c5921a.jpg

ad787937e568f0c0b8b7c8b5a3ea893f.jpg

e7fbb06fe6ebf4fe80f9021738f136d9.jpg

0e1debc6e269f0210ccb9dc847706c77.jpg

▲小心翼翼上爬後往回拍

2d63993ce5aaf9b86462a5af57d555b9.jpg

▲終於有個小缺口可見到陽光

481f5439e8ebb9c9b6b151fe4b532149.jpg

346f93be112dfb46bfed0cdb83778e86.jpg

9b2a141760913e372ba1e783b59f4cb6.jpg

▲每走幾步就有桐花啦~

780c7b72747f2b95be10363d536a60f6.jpg

▲遇到不一樣的東西了

a98f30dd52f9ef6346c1948936ab3322.jpg

▲第二個缺口，可以看到部分頭寮大池

d106d9f182a3648fd511f13e0eac97d5.jpg▲遇到第一個休憩點，大石上刻著紅字「九華台 南無大願地藏王菩薩」，據說支線很多大石上都有刻字及供奉神相...

e7d9fa158f6df549b884003fefa84277.jpg▲很快又遇到另一個休憩點，這裏原來應有供奉神相吧，石階右邊有個小水池

d11f2a56be6cd4e2de483172a1873e48.jpg▲池中桐花少少的，有點失望

0dd5aa7fc8c8b18e72091929374c0813.jpg▲繼續走在林蔭中

afb07a5061872578003e18a67180e717.jpg

3b95f287018b31f256c249a7ad2ad6ef.jpg

00e2528ca2a02951c693ef904c4d175e.jpg

2278e7ba165fe23ef6e894cc47a7beb1.jpg▲大石壁休憩點(石壁下原來應該也有供奉神相)，無指標，只能查看GPX，取左應該比較短，但我取右

ac456d087d767fbaa90c22161f70ed0f.jpg▲取右叉路

a89fa0ddd2b1a0986453587189d4786a.jpg▲這裏缺口較大，可見到更多桐花

b33ca8f53442292411a8c448156570d7.jpg▲桐花石階再現

10c205e3c25a2f050d70332f485eca81.jpg▲右為休憩點

095d169aa9115376b6195058ab5b02c3.jpg▲又遇桐花地毯

f8f3670eeabffcd46f117d63ae6310a3.jpg

1a3968ac90af32d47cef3625abea91c7.jpg▲左邊石壁下的石階也是人工形成的吧，這裏之前應該也有供奉神相

33865dded7f71a5d48e81947bf37ef37.jpg▲一小段拉繩，在此遇到從上面下來的第一位山友

01a79bdc55c2e79092b3bb5e3296c88b.jpg▲遇叉路，無指標，右往溪洲山方向，取左

b7b6706f8458864f2bf839887df580c7.jpg▲取左叉路

e1c63a4124267781eadfa397433f2ad7.jpg▲很快就看到視野最佳的觀景平台啦

8fccb1ac1ff7443176c5d91302f755f3.jpg▲推測觀景平台背後的石階之前也是供奉神相

d396752a42cc9acf9250d3e9a3520653.jpg觀景平台

d455f10c807a9f65b986d1f5827330a0.jpg▲吼吼，這視野超讚的

5e5ecee70be8108c50c0cd712fc187cc.jpg▲先前從下方大池邊仰望的桐花林正在我腳下呢

b5bcd5fc2a794e47fe76c926ce959d1d.jpg▲俯瞰水中土地公

f9df5e5f496accb5083e51d3d2b2803a.jpg▲觀景平台往右方看可遠眺觀音山(左後)，大屯山及七星山(右後)，視野真的很遼闊

a5701482920fe288df5c7bb39722f027.jpg▲賞景完畢繼續上路往溪石亭

aca299ee786f4dcfc2bda544dcefff27.jpg

3bd5f59c42fae39914af6eab63a67946.jpg▲再遇桐花

f52eb644158acb4936c840a1f6cdd5d1.jpg

cecbd6a40d8e07319a6e981eb6abc5e8.jpg

d531afc053be378b341281c7eca90fc8.jpg▲遇叉路，無指標，右往溪洲山，取左

30c34b1f63d010553aa0611c3b78a5e1.jpg取左叉路

49234834dcea6db027df0242fa489a26.jpg▲見到一電塔

4b540a4f9ecfde700378f7c584576dbf.jpg▲編號076

671e1fac5cab217316b603eac52b0133.jpg▲很快再見到另一電塔

078f26e83be0e4acb0a735b789747daa.jpg▲編號077

51bffadac406d592a4dbd67ad92fe1af.jpg▲經過兩個電塔後，很快即到達第二個觀景平台

dd91088562a66173d3427999e6653b0c.jpg▲這個觀景平台的視野較不好

d409d1f29d3aad1b63559c9b368d26bc.jpg▲過了幾分鐘又見叉路，遇到的人開始變多了，右往溪洲山，左往溪石亭，下面路口有個指標

a77c84ab446a811db16afe25b35f2ab9.jpg指標上寫著溪洲山公園

a417afddfac19f98bf54865c4f2265be.jpg溪洲山公園指標往左下走幾步還有個指標，往我來的叉路上寫著「觀景台 大艽芎廟」(大艽芎廟就是大艽宮土地公廟)，往溪石亭方向寫著「慈湖 懷德橋 總督府」，如果沒有事先做功課及下載GPX當場查看，真的會一頭霧水...溪洲山、溪洲山公園和慈湖、頭寮山是相反方向，溪石亭為中繼點

3f83e5a69551999a582c746f7c55f622.jpg▲剛才的叉路再往前走幾步就會到達溪石亭囉

33b14b4e889bf8b56076bb7d33d8bc95.jpg

568fc19841bc7cf2b6ae8f39c5d75e7a.jpg▲在此小休，吃點東西

e1516c3ffdaa3694d1a87336f40069bc.jpg▲這裏有水源 (請節約用水)，涼亭再往後走好像是廁所

ea5e80c2999c86b64f7323ae6884244a.jpg▲小休之後續往前走，很快就到達各路線匯集的鞍部，左邊往大艽芎古道北端入口無指標，一開始我還在狐疑那條是通到哪裏...

d2d7138fc069125ca383ce7cdd6c384d.jpg▲往右邊大艽芎古道南端入口指標，先前到達支線登山口前的北端入口指標寫著「古道上山470m」，這裏寫著「古道下坡688m」，終於了解那個上山、下坡是啥意思了...

eae621a944a9eac9e15614e900e593b5.jpg▲往我來時路的指標eb57aabf6e33f47b386520c7ac4257ed.jpg

4e5f2b978079b65635c755103797a86c.jpg

b77a8bb3eef18de220b87b9634917c49.jpg▲往百吉林蔭步道的方向也可以通往白石山喔，真的很複雜，如果要走完這一帶所有的步道有太多種路線組合了

3181c76bb3f193b960c78079e3e2aea9.jpg▲直行往福安古礦坑方向也可以接回大艽芎古道北端主線，據說較平緩，但我還是選擇走左邊

26dab5fc82ce0b5c616d8576f31149cb.jpg▲9:57準備啟程

f6444370b57038951c767b6e3954edca.jpg▲往下走沒幾步就暫停拍桐花

b9441e12bc2323c48c3b3c47d5e8b708.jpg

1d0e320f8d417aa99a471e655684e9d2.jpg▲往回拍

3cc13ef036300cf6285977f637253a16.jpg▲續往下走，石階濕滑要小心

51eda6da77555fa2f232260ab6153360.jpg

eed505c2e957562e24bbda79df637624.jpg

7f225116cca4d6ccda11c7989f0aad19.jpg

ecbc5c6ec9bde728728b8a01f0a83031.jpg▲右叉往福安古礦坑、慈湖、頭寮，剛才在鞍部若直走遇到左叉往下的話，就是從這裏接上主線

ee6cf3d37e3be6779e2d09cbefcfe780.jpg▲距離主線北端入口只剩115m

0101f9671320b27111c456e5d435450d.jpg

主線北端入口到啦

03f1d9818d96140f4a274da4a1b09a04.jpg▲左邊上下兩層停車場都停滿了車

6677d5724b32311725bbc8ee4dce80e2.jpg▲早上去程看到了很多台灣藍鵲聚在一起，一見到我靠近就飛走了，完全沒機會拍照

ee7a1689afa07ce1a2019e77cae36c0e.jpg▲回到頭寮大池，入口左右兩邊涼亭旁也停了很多車

731683c4f5859595cf0419d3e7d28fe2.jpg▲現在的光影和一大早又完全不同

402e8f6328fb80b1113de459a38febdf.jpg▲再會啦，下次再來可能明年了吧...

古道 步道 登山

延伸閱讀

滿地桐花雪！優質賞桐路線「小粗坑古道」　健行賞花兩相宜

新北／土城桐花公園滿山桐花香，花落也靚麗，展現飄落的優雅

日本人跑遍台灣／金城桐花盃路跑 上坡蟲，下坡龍！

新竹縣桐花祭北埔也吸睛 古蹟、桐花及螢火要留住目光

相關新聞

桐花林就在腳下！優質賞桐路線「大艽芎古道」 還能俯瞰水中土地公

上週前往龍潭小粗坑古道後，意猶未竟，本週繼續賞桐行程，選擇大溪大艽芎古道。多年前曾經在桐花季和家人從入口大池散步到大艽宮土地公廟即止，那時尚未愛上爬山，更不會注意到大艽宮土地公廟附近為古道入口。行前做

木塊花、樹根象！地形豐富的中級山「鳶嘴稍來」 山友情報成就一系列網美登山照

總里程10.95 km 總爬升 688 m 花費時間 06:23:00（含拍照休息想爬好久的路線今天終於實現了，凌晨三點起床，三點半到大廚家會合，四點從八里出發往台中。沿途停靠一休息站一間小七，原

斷崖上的震撼日出！ 3天3夜「武陵四秀」驚險指數滿表+先苦後甜快樂遊

D0:20:00永寧捷運站2號出口22:30南山村民宿 D1: 第一天行進總距離約10K04:00起床 04:30吃早餐 05:00出發武陵遊客中心 ＞＞武陵山莊 (海拔1900M)→70分池有山登

先甘後苦練腿力！ 「靑年嶺＋四天王山」全程階梯 一路爬升

看今天的氣象預報，全台都有機會下雨，想說選個全是階梯的步道來走，會比較好走，沒想到一抵達靑年嶺步道入口，卻出太陽了。此次是從166道的72.2k的入口開始走，有位置的話就直接停在入口旁二側（沒公廁），

朦朧登山趣！宜蘭太平山「見晴懷古步道」煙雨飄渺甚是浪漫

《見晴懷古步道》今年年初原本計畫是要來看雪景的見晴，但當時因為交通因素，僅到太平山莊，沒有到見晴一探。因此多了一個回來見晴的理由了。 這次再訪見晴，沒有見到期待的晴天，迎來的是煙雨飄渺的景色，氣

九份老街、黃金瀑布、金瓜石三層橋！網美愛拍的景點一次集滿

印度新冠肺炎疫情近日急遽升高, 加上本土華航機師染疫有傳播群聚可能, 沒事少出門...一周爬一次山維持體能還是必要的, 跟Sandy, Jobe還有Jobe姐, 淑芬約走雄鷹杜隊長的金瓜石三層橋行程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。