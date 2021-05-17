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爭一口氣！ 夜攻陡升步道 0度C「玉山主峰」迎接日出露臉微笑

健行筆記 / 健行筆記JRJ

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20210421~0422「排雲山莊」玉山群峰之「玉山主峰」攀登(嘉投/登山/JRJ拍攝記錄分享):2021.04.22「夜攻玉山主峰」三角點:住宿「排雲山莊」睡一夜，養足精神與補充體力。T-Am02:00不捨要起身離開暖暖睡袋與寢室，室外冰刺冷水刷牙洗臉，臉頰身顫抖；手腳末梢冰麻，完成個人清洗與早餐。黑漆漆行走於「排雲山莊」室內外，都需靠頭燈照明完成一切。T-Am02:30著裝集合完畢，準備出發。

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「夜攻玉山主峰，迎接日出」起登:T-Am02:40正式起登出發(排雲山莊~玉山主峰三角點)，排雲山莊至玉山主峰三角點(約2.4k)。戴上頭燈照明步道，輕裝保暖衣物全上場，頭巾帽、羽絨外套、手套，一瓶暖暖熱水必備。夜攻陡升步道，無法遠視觀看周邊景象。天未亮，只見登山客頭燈串連像「夜間火車」末班車；也像螢火蟲發光。無光害，喘口氣休息，抬頭一看天際，星星如玻璃碎片閃耀，往北仰頭「北斗七星」伴隨著我們。T-Am04:40攀登上「玉山主峰三角點3952M」，登頂前最後200公尺，與冰冷水氣空氣「抗衡」 (手套結霜了)，與接近4000M海拔大氣壓力「爭一口氣」，險峻地形與「冰冷鐵鍊緊密握勞」。等待東方太陽升起，玉山主峰頂端強風(溫度只剩0度C)，發抖留著鼻水等待「日出」。終於T-Am05:20太陽露臉微笑「暖暖您我心」。

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「上山不容易；下山更難」返回，設定T-Am06:00玉山頂「強制收隊」，下攀驚險步步為營，下攀50公尺休息片刻，等待強方慢速下切山友，抬頭遠眺望西邊山頭，壯觀「主峰山影(竿影)」映照在西峰&麟趾山上，呈現超級大三角形山影，好奇對錶，剛好是Am06:00整點。T-Am09:00排雲山莊吃完午餐後，收拾裝備退房，準備返回下山出發。T-Pm13:00抵達回到塔塔加「玉山登山口」。比預期時間早了2小時(T-Pm15:00)，不搭接駁車下東埔停車場，慢步2K行走車道，欣賞超級「大鐵杉」，欣賞「野櫻花」，直到東埔停車場(台18線阿里山公路)。等待接駁司機到來同時，國家公園3位嬌客現身「台灣獼猴」，樂無窮的欣賞牠們的樣子。

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第3次登上玉山(2次一日單攻/1次2日排雲玉山行)，帶領著7位山友，替他們圓夢登上「台灣護國神山-玉山主峰」，「態度」戰勝一切。

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玉山 登山 步道

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