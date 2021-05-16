眼前一望無際！ 挑戰「黃金三稜」O型走 山頂視野美景 辛苦全值得了
今天來挑戰黃金三稜，若是從勸濟堂停車場出發的話，走完一圈，停車費2～3百應該跑不掉，所以從金瓜石地質公園出發（入口有停車場可停車，若沒位置，路邊找一下，有幾處可停進白線內，入口有公廁）進入公園後第一個叉路，左下是往黃金博物館，直走到第二個叉路這裡要右轉走草山戰備道（圖為第二個叉路）遊客都往本山礦場去，草山戰備道走起來格外寧靜到第三個叉路處時，會接貂山古道，繼續往上走。第四個叉路繼續直行（左邊是回金瓜石地質公園）第五個叉路，二邊都可到達燦光寮山，左邊須折返，走右邊比較順（我走右邊）。第六個叉路，注意！！這裡要走‘’最左邊‘’第七個叉路，這裡應該是柑仔店遺跡，要走左邊（牆上有燦光寮山的牌子）柑仔店遺跡旁的土地公廟從土地公廟開始陡上爬坡，路徑很少條。最好穿長袖衣服長褲，不然會被割到不要不要的，上面雖然看起來沒路，但注意腳下，路徑還算明顯。還沒到山頂就有不錯的視野前一天有下雨的話，要注意地上泥濘。接近山頂前，需要手腳並用。從地質公園入口到達燦光寮山頂，花費1小時30分。360゜的視野接著繼續直走往半平山前進，下山前還有一小段需拉繩下降。大多數人應該都是從另一邊上燦光寮山，所以路徑很明顯。下山後左轉是往半平山，右轉前進約1～200公尺有拍照點。右轉後，可看到紅色巨岩。拍完照原路折返，半平山入口就在不遠處，這裡右轉。半平山前面都是階梯往上，到後面才原始路徑。半平山的視野，今天運氣真不錯，前幾周爬山都遇到白牆。也是有拉繩路段也不知道這裡是不是半平山山頂，先拍再說。接著繼續直行往無耳茶壺山前進，個人認為這裡最刺激，都不敢往下看。垂直下降，人多時會塞車塞很久。下來後在往上看無耳茶壺山從半平山到無耳茶壺山是先下降在陡上山頂視野人真多，光排隊要穿越洞穴就排好久。看到這美景，辛苦都是值得的。休息平台下山時會遇到叉路，往右走會來到朝天亭，這裡很意外的竟然沒人，在寶獅亭人是多到爆。坑道無耳茶壺山登山入口，下來後右轉是往復興山，左轉往勸濟堂。往勸濟堂方向前進這裡叉路，左邊是往黃金博物館，右邊是往勸濟堂停車場，走左邊。走石階一路下降，旁邊還有溪流，涼爽許多。遠遠的就能看到黃金博物館下來後，直走是往勸濟堂停車場，這裡要往左後方走。金采賣店的後面有公廁都沿著軌道直走（原本是打算走黃金神社接回地質公園，但是神社在整修，路封住了不能通過）在這個叉路口左轉，往地質公園方向前進，約1k路程。職員宿舍遺跡一路陡上沿途還有些遺跡可以看回到原先地質公園第一個叉路口，這裡直行（左後方是往本山礦場）早上約10：15開始走，繞完一圈回到這14:55，共走了4小時40分。PS.最好穿長袖長褲，並做好防曬，水要帶足夠，一路上還蠻涼爽的，回到車上才發現曬傷了。
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