眼前一望無際！ 挑戰「黃金三稜」O型走 山頂視野美景 辛苦全值得了

今天來挑戰黃金三稜，若是從勸濟堂停車場出發的話，走完一圈，停車費2～3百應該跑不掉，所以從金瓜石地質公園出發（入口有停車場可停車，若沒位置，路邊找一下，有幾處可停進白線內，入口有公廁） 進入公園後第一個叉路，左下是往黃金博物館，直走到第二個叉路這裡要右轉走草山戰備道（圖為第二個叉路） 遊客都往本山礦場去，草山戰備道走起來格外寧靜 到第三個叉路處時，會接貂山古道，繼續往上走。 第四個叉路繼續直行（左邊是回金瓜石地質公園） 第五個叉路，二邊都可到達燦光寮山，左邊須折返，走右邊比較順（我走右邊）。 第六個叉路，注意！！這裡要走‘’最左邊‘’ 第七個叉路，這裡應該是柑仔店遺跡，要走左邊（牆上有燦光寮山的牌子） 柑仔店遺跡旁的土地公廟 從土地公廟開始陡上爬坡，路徑很少條。 最好穿長袖衣服長褲，不然會被割到不要不要的，上面雖然看起來沒路，但注意腳下，路徑還算明顯。 還沒到山頂就有不錯的視野 前一天有下雨的話，要注意地上泥濘。 接近山頂前，需要手腳並用。 從地質公園入口到達燦光寮山頂，花費1小時30分。 360゜的視野 接著繼續直走往半平山前進，下山前還有一小段需拉繩下降。 大多數人應該都是從另一邊上燦光寮山，所以路徑很明顯。 下山後左轉是往半平山，右轉前進約1～200公尺有拍照點。 右轉後，可看到紅色巨岩。 拍完照原路折返，半平山入口就在不遠處，這裡右轉。 半平山前面都是階梯往上，到後面才原始路徑。 半平山的視野，今天運氣真不錯，前幾周爬山都遇到白牆。 也是有拉繩路段 也不知道這裡是不是半平山山頂，先拍再說。 接著繼續直行往無耳茶壺山前進，個人認為這裡最刺激，都不敢往下看。 垂直下降，人多時會塞車塞很久。 下來後在往上看 無耳茶壺山 從半平山到無耳茶壺山是先下降在陡上 山頂視野 人真多，光排隊要穿越洞穴就排好久。 看到這美景，辛苦都是值得的。 休息平台 下山時會遇到叉路，往右走會來到朝天亭，這裡很意外的竟然沒人，在寶獅亭人是多到爆。 坑道 無耳茶壺山登山入口，下來後右轉是往復興山，左轉往勸濟堂。 往勸濟堂方向前進 這裡叉路，左邊是往黃金博物館，右邊是往勸濟堂停車場，走左邊。 走石階一路下降，旁邊還有溪流，涼爽許多。 遠遠的就能看到黃金博物館 下來後，直走是往勸濟堂停車場，這裡要往左後方走。 金采賣店的後面有公廁 都沿著軌道直走（原本是打算走黃金神社接回地質公園，但是神社在整修，路封住了不能通過） 在這個叉路口左轉，往地質公園方向前進，約1k路程。 職員宿舍遺跡 一路陡上 沿途還有些遺跡可以看 回到原先地質公園第一個叉路口，這裡直行（左後方是往本山礦場） 早上約10：15開始走，繞完一圈回到這14:55，共走了4小時40分。PS.最好穿長袖長褲，並做好防曬，水要帶足夠，一路上還蠻涼爽的，回到車上才發現曬傷了。