快訊

直播／本土暴增、還有132例感染源待釐清 陳時中記者會說明

台灣學生睡不飽！ 補習、學校兩頭燒 課業壓力「你累了嗎」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

眼前一望無際！ 挑戰「黃金三稜」O型走 山頂視野美景 辛苦全值得了

健行筆記 / 健行筆記傑

9794fb86f9dd278fb0f2502dc54fc032.jpg今天來挑戰黃金三稜，若是從勸濟堂停車場出發的話，走完一圈，停車費2～3百應該跑不掉，所以從金瓜石地質公園出發（入口有停車場可停車，若沒位置，路邊找一下，有幾處可停進白線內，入口有公廁）3b6abcb2e0cd52fac14c12bdcafd831a.jpg970cd3ebc47ac37865786c37a1047d46.jpg進入公園後第一個叉路，左下是往黃金博物館，直走到第二個叉路這裡要右轉走草山戰備道（圖為第二個叉路）16cd95039f391970a5a07100325bdb1c.jpg14de3a69cec1e7ccde3c93e8eab5f3d6.jpga229c06f7b0ea900b7e46dd712868b4d.jpg遊客都往本山礦場去，草山戰備道走起來格外寧靜7705859e4b5cad1f7568c526b28a6328.jpg4a4fb2096869eb7a86eeb26d9d40db46.jpg81a6f1a49e77d001b0bccee12f3e0515.jpg到第三個叉路處時，會接貂山古道，繼續往上走。7d0cfa531c1ee32c63c4ae525ad55e81.jpgc402bee2c7bbf115a1af181386b785a5.jpg第四個叉路繼續直行（左邊是回金瓜石地質公園）74e1b9302c8ceb71cda7fa7cb6f30b93.jpg23acc1ba0bd6df18ad31ff7a4a45856c.jpg第五個叉路，二邊都可到達燦光寮山，左邊須折返，走右邊比較順（我走右邊）。c675a8461ec2aa4df6f4e964504378a2.jpg第六個叉路，注意！！這裡要走‘’最左邊‘’0b229f85bdf6a28b1af09215371f0130.jpg274b1e274d62489f41d33544bb1f1b53.jpg第七個叉路，這裡應該是柑仔店遺跡，要走左邊（牆上有燦光寮山的牌子）6f0f717f4f09bca68284548d91b263af.jpg柑仔店遺跡旁的土地公廟711d814ad17690cca15eea30af8d0c87.jpg9b5e6de7b22cb45be3de57e9a99ee310.jpg446ec92beb1ab6ec4938b226e96ce94b.jpg從土地公廟開始陡上爬坡，路徑很少條。05aa5cf00b50ccfe2200c8f4e7d26220.jpg最好穿長袖衣服長褲，不然會被割到不要不要的，上面雖然看起來沒路，但注意腳下，路徑還算明顯。a62cc08ad1ee73ece8f998303e437b27.jpg7aa9dcd5e87bc543420173b0b638bf01.jpg還沒到山頂就有不錯的視野f04bf771966cff6c8dbfa5760231eecd.jpg前一天有下雨的話，要注意地上泥濘。37247ae857c9fd9770d1b258bae9eb9f.jpge2154f4321f5e0deafb16cc82944c4ec.jpg6c9e678afa1b2d7deda5fb4e3677c6fe.jpg接近山頂前，需要手腳並用。3e7471ad6ffcb2c7538751848ddb1d1a.jpgca2acabfbe6d8c9b40da5df5d1b88721.jpg從地質公園入口到達燦光寮山頂，花費1小時30分。ad21244269413f8860fc11f4685df7c6.jpg8e2f8873e53c68eb859680a7d2f58045.jpg436594bdaf731b8d7efa012f5aed6dcb.jpg7be3e438996803f43af119886a77a23c.jpg371c4e5669a3228e8f59ac7c1d9e7bfd.jpg64521aa4423e46654a5896111e7ca7cc.jpg360゜的視野3418331fc34ac92a1f013fe7b9353cef.jpg接著繼續直走往半平山前進，下山前還有一小段需拉繩下降。9bc898ea33a5847f0caf9782aff0755b.jpg大多數人應該都是從另一邊上燦光寮山，所以路徑很明顯。c81f865dba6c6ab85fb11c89b1e93c8a.jpg下山後左轉是往半平山，右轉前進約1～200公尺有拍照點。fdc74d73fa5c223a71b55e2ee95d7905.jpg1c596bc68a6fe5f778da5de09261b22b.jpg右轉後，可看到紅色巨岩。c0abd48223da7b8b85790c88067a2e38.jpg拍完照原路折返，半平山入口就在不遠處，這裡右轉。303ef0c2a7ac73198272619998d8f828.jpg30601384cf551ed3772d8a180157d174.jpgf527bf1be239e3aee0d6e456e0ebee21.jpg31d351f34a5659389aa575140b12f206.jpg半平山前面都是階梯往上，到後面才原始路徑。1476caf1b329911889ef59c49975cc7c.jpg8adfd4a129946ef6b8a15759f98bf749.jpgc4356f19edf56252ebe71372130b21ba.jpgeff879b811f1bc7fe2dfa70684ea4628.jpg半平山的視野，今天運氣真不錯，前幾周爬山都遇到白牆。eaa3ecaa6a44e97b34b0ada17f4e7377.jpg30cb6a58a1cb462868f98e82a7a1374e.jpg也是有拉繩路段b4c175bb0193f06dbf5007308dfa7490.jpg26cdbeca1bcb56b9c197e5f821af78f9.jpg也不知道這裡是不是半平山山頂，先拍再說。cc10b53fd3f757ad4ef36c9c64177dcd.jpg接著繼續直行往無耳茶壺山前進，個人認為這裡最刺激，都不敢往下看。ea9a87336a1aa6d53b9b21a2ecea2e97.jpg垂直下降，人多時會塞車塞很久。9fe98e724f575ce8d42d6fee5dcac348.jpg下來後在往上看e80e2b3821960545e2a3712ddbc4485e.jpg無耳茶壺山5273c2b88ac7fd8d7212c7136b038c91.jpg從半平山到無耳茶壺山是先下降在陡上996bb5e9dfc752a281d421a5d6f49fdb.jpg56192009482c9f878c5cca814130eb89.jpg山頂視野ed52c7a23a26438b38ab1d93d7e67333.jpg人真多，光排隊要穿越洞穴就排好久。4d3fd9399ed2a24bc183d033315aea8f.jpg40f91c3e65be92c33c63e176f76bafcd.jpgefde3a4f06ac362df426e55d6a583e2c.jpgeede0bcc89d01310aefc1b30e0bf93d4.jpg看到這美景，辛苦都是值得的。75f1768ef03c004184027fc1965cba27.jpg休息平台48e5f712c0a7a83f86eba7f1d6c73e37.jpg下山時會遇到叉路，往右走會來到朝天亭，這裡很意外的竟然沒人，在寶獅亭人是多到爆。67e141d25b6f2608188381044e7c457c.jpg坑道878e8afe8fbbba5589913a091e5ba1b3.jpg無耳茶壺山登山入口，下來後右轉是往復興山，左轉往勸濟堂。73331d14b813ad2c70028edcf34a715c.jpg往勸濟堂方向前進6b0a193c4601d2e4bfb3163f57f06767.jpg這裡叉路，左邊是往黃金博物館，右邊是往勸濟堂停車場，走左邊。b1c882675808f5f272e588127ed8577b.jpg走石階一路下降，旁邊還有溪流，涼爽許多。95a824176c8b8fbdcf6b5cd0d2729e14.jpg遠遠的就能看到黃金博物館2451f41f58a3707e4eda2cc7d90a6efd.jpg下來後，直走是往勸濟堂停車場，這裡要往左後方走。bc4649944ebae90c32347e3ff10cdc79.jpg金采賣店的後面有公廁dfc510473783cee023a512922b244944.jpg都沿著軌道直走（原本是打算走黃金神社接回地質公園，但是神社在整修，路封住了不能通過）e9f5e6df4e7e71c20340e0bd1d96b68b.jpg在這個叉路口左轉，往地質公園方向前進，約1k路程。2ef8d9c2ac7daa1a8419244b8caa3e50.jpg職員宿舍遺跡0b4ded7a17c6fc1177e470df0a88c161.jpg8602b17dc53758bbae579ba3c5b38c73.jpg一路陡上821e2f51cd9c50f8ec156fc4093ae72f.jpge355b3d836fea65a36473cd32bbdeb96.jpg沿途還有些遺跡可以看9657073664cb37ff1ff8d21ca8279c64.jpg回到原先地質公園第一個叉路口，這裡直行（左後方是往本山礦場）855b2c2f6e5be335d5cf32d2572cd606.jpg早上約10：15開始走，繞完一圈回到這14:55，共走了4小時40分。PS.最好穿長袖長褲，並做好防曬，水要帶足夠，一路上還蠻涼爽的，回到車上才發現曬傷了。

公園 登山

延伸閱讀

滿地桐花雪！優質賞桐路線「小粗坑古道」　健行賞花兩相宜

澎湖玄武地質景觀 全力爭取國家級海洋地質公園

北海岸海廢多 「浮球百人聚繪」邀大小朋友幫海廢大變身

台南龍崎地質公園 議員促納歐欣土地

相關新聞

眼前一望無際！ 挑戰「黃金三稜」O型走 山頂視野美景 辛苦全值得了

今天來挑戰黃金三稜，若是從勸濟堂停車場出發的話，走完一圈，停車費2～3百應該跑不掉，所以從金瓜石地質公園出發（入口有停車場可停車，若沒位置，路邊找一下，有幾處可停進白線內，入口有公廁）進入公園後第一個

來去山屋住一晚！ 五歲孩期待入住「瓦拉米山屋」難忘初體驗

來去山屋住一晚。瓦拉米山屋克服500公里往返的車程，以及2天28公里的重裝徒步旅程，終於來到嚮往許久的瓦拉米山屋。這是日治時期修築的八通關越嶺道東段，許多人將其與清領時期興建的八通關古道混淆。

桃園在地人私房景點！石門水庫小百岳「溪洲山」展望好

最近水情吃緊，降雨遠遠低於去年，用水拉緊報，今天趁著勞動節的連假，挑戰石門水庫的小百岳──溪洲山。上次來石門水庫走，結果走到新溪洲山，最後繞環湖步道回停車場。 　　這次不會再走錯了，從坪林登山口

登山口搭車就能到！「壽山到鳶山」桐花相伴，鳶山彩壁、觀景點視野遼闊

110/4/30大溪永福龍山寺→壽山→烏塗窟山→五十分山→鳶山彩壁→鳶山→福德嶺→鳶山岩→鳶山大鐘→三峽老街總里程數：10.85KM，總時數：8小時13分鐘(含休息)；高度上升：544M，高度下降：6

令人屏息的美度！天使的眼淚「嘉明湖」、最美野溪溫泉「栗松溫泉」一次收

跟著 Amanda Lee 於 2020-11-06 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 9 個景點，其中包含 客來吃樂 大腸蚵仔麵線（原台東綠豆算）、阿鋐炸雞、大池豆包豆皮豆漿店。 IG：amanda_stw

台北賞螢聖地！「豹山溪步道」溪谷螢光閃閃　還有神似川普的岩壁？

去年由象山走到豹山溪步道，意外發覺豹山溪步道是台北市市區賞螢火蟲的絕佳地點。為何說是絕佳地點？不外乎鄰近台北市區、及賞螢處有又樹蔭可遮蔽部分的光害這兩點。於是今年帶者大家一起去～大夥於象山捷運站集合後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。