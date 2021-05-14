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桃園在地人私房景點！石門水庫小百岳「溪洲山」展望好

健行筆記 / 健行筆記Neal Sung

最近水情吃緊，降雨遠遠低於去年，用水拉緊報，今天趁著勞動節的連假，挑戰石門水庫的小百岳──溪洲山。上次來石門水庫走，結果走到新溪洲山，最後繞環湖步道回停車場。

　　這次不會再走錯了，從坪林登山口上去，花了約40分鐘後，便會抵達愚公亭大平台，最右邊(有爬桿)的路線是前往新溪洲山，可接回石門水庫；最左邊是前往溪洲山，再走1.5小時可到達溪洲山。為了區別溪洲山和新溪洲山，山友習慣以標高稱呼，溪洲山標高577公尺，新溪洲山標高475公尺，路線不是很明確，如果擔心走錯，可以詢問路過的山友是否走在正確的道路上，這條路線很夯，所以一定可以遇到山友！小百岳GET!!!此處是山友稱呼的標高520，有展望，有岩石，適合拍照

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會經過高壓電塔

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最後成功抵達溪洲山

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從溪洲山走回停車場，時間約莫中午，在登山口的對面，有一間餐廳叫作碧蘿村，平常是大排長龍，今天日勞工放假，幸好來客數不多，可慢慢品嘗美食、享受午後時光。今天的重頭戲還在後頭，已和仙山人文咖啡館預約賞螢活動，下午就直接前往仙山！前往仙山的路上，滿山的油桐花開得茂盛

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三杯雞套餐，我和麻糬吃一份差不多（我們都是）小鳥胃

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想看更多的台灣美景請參考：尼歐的異想世界

登山 步道

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