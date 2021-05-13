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【足跡總整理】今日本土再增13例！這2人參加進香團 從北到南跑很遠

本土個案多和萬華有關 匡列高風險發送60萬封細胞簡訊

登山口搭車就能到！「壽山到鳶山」桐花相伴，鳶山彩壁、觀景點視野遼闊

健行筆記 / 健行筆記張春祥

110/4/30大溪永福龍山寺→壽山→烏塗窟山→五十分山→鳶山彩壁→鳶山→福德嶺→鳶山岩→鳶山大鐘→三峽老街總里程數：10.85KM，總時數：8小時13分鐘(含休息)；高度上升：544M，高度下降：603M；最高海拔：321M，最低海拔：21M。

去年11/20曾走過二鬮山至壽山，今天打算從壽山走到鳶山，其中的烏塗窟山沒登過，表示從壽山經過烏塗窟山至五十分山這路段沒走過，據稱其中有段步道不是很好走。

為提早啟程，從捷運大安森林公園站搭首班捷運(6:01)，打算可以在捷運永寧站轉搭7:00從板橋發出的9103公車，結果很順利搭到6:00那班9103公車。8:00從大溪永福龍山寺起登，步道旁佈滿散落的桐花，可惜經前日一場大雨，已無法顯示桐花花樣，殊為可惜，不過樹上還是有桐花可賞，且由於大雨過後，步道相當濕滑，尤其是下坡路段，得小心翼翼行走，以免滑倒，到達烏塗窟山前的岩石路段，拉繩陡上陡下，攀爬其間，戰戰兢兢，速度也相當緩慢，沿途除了偶而有桐花可賞，山棕開花則一路看到飽，而山棕花飄過來的陣陣清香，也算是提神了不少。

過了烏塗窟山就好走多了，結果巧遇正在鳶山縱走的山友鴻慧(Debby Wang)，在這之前，都是我們包場的。這日藍天白雲，雖走在林蔭下，但天氣還是有些悶熱，走來是有些累，因此，在五十分山午休就花了較長時間，此後，不論五十分山、鳶山彩壁、福德坑山(鳶山)、福德嶺、鳶山岩，則人且多了起來，拍照還需排隊。而踢馬路下到三峽老街這段最是累，於是到有名冰店吃碗刨冰慰勞自己一下。

我的航跡檔：壽山連走烏塗窟山、五十分山、鳶山彩壁、鳶山、鳶山岩、鳶山大鐘

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7:39坐車到大溪永福龍山寺。

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7:53龍山寺旁就有桐花可賞。

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8:08從龍山寺旁登山口起登。

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8:10步道階梯佈滿桐花，可惜已被昨日大雨打爛。

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8:11步道旁也佈滿桐花。

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8:13到達福山亭。

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8:16到達錄山亭。

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8:17步道旁桐花映著藍天。

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8:19步道旁優美桐花。

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8:25壽山亭可遠眺景觀。

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8:33壽山亭旁壽山基點。

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8:36臺北天際線及指示牌。

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8:40步道旁桐花映著藍天之美。

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8:42步道旁桐花映著藍天之美。

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8:43步道旁有許多高壓電桿。

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8:54叉路口。

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8:55叉路口的鐵門。

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9:09往烏塗窟山指示牌。

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9:35往烏塗窟山岩石路段。

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9:36往烏塗窟山岩石路段。

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9:38往烏塗窟山岩石路段。

5ce9011254e6f72b3738ff0aed269d79.jpg9:39人面蜘蛛。

c8736eae494aaa20e86f5f96d72f4985.jpg9:40觀景點遠眺景緻。

180efbe16a93093f49b07d937c151dd4.jpg9:42人面頭石。

30898297a8bd377f42d9a48b8f32db77.jpg9:43往烏塗窟山岩石路段。

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9:45往烏塗窟山岩石路段。

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9:51往烏塗窟山岩石路段。

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9:56觀景點遠眺景緻。

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10:01往烏塗窟山岩石路段。

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10:02觀景點遠眺景緻。

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10:04觀景點遠眺景緻。

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10:18臺北天際線及指示牌。

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10:22烏塗窟山登山口。

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10:25飄著花香的山棕開花。

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10:25飄著花香的山棕開花。

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10:32烏塗窟山與五十分山指示牌。

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10:33鳶山縱走指示牌。

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10:35烏塗塗山頂遠眺桐花與溪流。

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10:37烏塗窟山基點。

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10:58臺北天際線指示牌。

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11:05飄著花香的山棕開花。

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11:09穿越竹林。

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11:12遠眺遠山景觀。

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11:15飄著花香的山棕開花。

e949df1449a5234dfb90a54ab8cb64cb.jpg11:16藍天白雲優美景觀。

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11:33板根。

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11:36竹橋。

42389ed161d00475692d232f79a5b308.jpg11:51飄著花香的山棕開花。

9ee66156d49cdf54469a53ba4e3ee7dd.jpg11:57五十分山遠眺優美景觀。

61bbba5b6a7d4568897a330f8f5b8a2b.jpg11:58五十分山遠眺優美景觀。

73d0bd3ec7ed8e5a0c7a93757b3eff6d.jpg12:13五十分山基點。

87f53289651f44d7873bf9087d64032e.jpg12:14五十分山遠眺優美景觀。

579f979259d410a04cc8eb3ab406fa2a.jpg12:18五十分山遠眺優美景觀。

c7e6d9e85dce9d5cc22509cc9853e037.jpg12:19五十分山遠眺優美景觀。

d322680fdcbabceaf54cf4630ab61704.jpg12:19五十分山遠眺優美景觀。

d8b9ad5adcd57955da23757dc4a6d801.jpg12:21五十分山遠眺優美景觀。

11676945116d0a8444fa9ef1e172d715.jpg12:23五十分山。

e5a8db0921dbf8e5b98c47f7383ab905.jpg12:25五十分山遠眺優美景觀。

2af820834d7b8e873af085842609774c.jpg13:02五十分山登山口。

ad25952817c0871aecd07c78a496babb.jpg13:39鳶山彩壁美景。

1ff2e757cbee7d1dc6ac74551389120c.jpg13:41鳶山彩壁美景。

f76f70497083136d90c9fd91c71207eb.jpg13:42鳶山彩壁美景。

d2d045744de042f12efd29f3b7112693.jpg13:42鳶山彩壁旁桐花美景。

a9bf66855faabbcd92f4f1524222ee06.jpg13:43鳶山彩壁旁桐花美景。

92132ec055ba785bcbef66106e0624a0.jpg13:45許多山友到鳶山彩壁拍照。

ca3994ae1394fcfee151884144fe694f.jpg14:08福德坑山(鳶山)遠眺景觀。

17d7882f44d58ef6955bb62033b47dea.jpg14:16福德坑山(鳶山)基點。

1690fa902e0253be8c037c2103a4a3e5.jpg14:17福德嶺遠眺景觀。

11253cd7c4453e21be253b972f199111.jpg14:25福德嶺。

ae88f77a9e00470fc0f31a228c09f7da.jpg14:26福德嶺遠眺景觀。

85ba35210c33dbec411715ce98c93ca9.jpg14:28福德嶺遠眺景觀。

a2165e8fe7bcf2a8787176fa3b2bd1e3.jpg14:30福德嶺類似愛心景觀。

ba9b79eba31e7020562b5def36839291.jpg14:38楓樟亭。

723fd02dfe8b6475e9f179a1ee5478a5.jpg14:58涼亭小憩。

7f6e0883f05f0faef68fb71cf19267e8.jpg15:01桐花近景。

e4cfcd0de8a67c902c9af64feeb5c163.jpg15:22鳶山岩美景。

0f3b845f27cc7ef34f3a9a6c4329e998.jpg15:25鳶山岩美景。

ab92a18a31f6295a9896f0cb21348fbb.jpg15:26鳶山岩美景。

3ad400420239858270da6cd534d428fb.jpg15:26鳶山岩桐花美景。

7c660244a06617028e343ddfac886491.jpg15:33鳶山勝蹟石刻。

a2b54c5bb5cc2e7ddf9b065e7e62d077.jpg15:35鳶山大鐘。

24295c39d84f2bf5125666c3863bef79.jpg15:43桐花近景。

0c1c2a068f01c1c5d3271b6af070020c.jpg16:05到達三峽老街登山口。

73506e59233043e704eb705470f0f4d7.jpg16:05到達三峽老街登山口。

ee1931b39182aef9a2028255f1945c8c.jpg16:07三峽老街。

29cdfafc947e1e7c44ce78c12a148abf.jpg16:11三峽區歷史文物館。

102df3c6905ca969f13c0ec741463b02.jpg16:21刨冰解渴。

bd826bbae55822a173b375452834423a.jpg航跡圖。

033d61905463e1cb9269db95c4afd8bc.jpg航跡統計資料。

f27165086653be27ac5705ceded97ff2.jpg航跡海拔高度圖。

美景 步道

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