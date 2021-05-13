登山口搭車就能到！「壽山到鳶山」桐花相伴，鳶山彩壁、觀景點視野遼闊

110/4/30大溪永福龍山寺→壽山→烏塗窟山→五十分山→鳶山彩壁→鳶山→福德嶺→鳶山岩→鳶山大鐘→三峽老街總里程數：10.85KM，總時數：8小時13分鐘(含休息)；高度上升：544M，高度下降：603M；最高海拔：321M，最低海拔：21M。

去年11/20曾走過二鬮山至壽山，今天打算從壽山走到鳶山，其中的烏塗窟山沒登過，表示從壽山經過烏塗窟山至五十分山這路段沒走過，據稱其中有段步道不是很好走。

為提早啟程，從捷運大安森林公園站搭首班捷運(6:01)，打算可以在捷運永寧站轉搭7:00從板橋發出的9103公車，結果很順利搭到6:00那班9103公車。8:00從大溪永福龍山寺起登，步道旁佈滿散落的桐花，可惜經前日一場大雨，已無法顯示桐花花樣，殊為可惜，不過樹上還是有桐花可賞，且由於大雨過後，步道相當濕滑，尤其是下坡路段，得小心翼翼行走，以免滑倒，到達烏塗窟山前的岩石路段，拉繩陡上陡下，攀爬其間，戰戰兢兢，速度也相當緩慢，沿途除了偶而有桐花可賞，山棕開花則一路看到飽，而山棕花飄過來的陣陣清香，也算是提神了不少。

過了烏塗窟山就好走多了，結果巧遇正在鳶山縱走的山友鴻慧(Debby Wang)，在這之前，都是我們包場的。這日藍天白雲，雖走在林蔭下，但天氣還是有些悶熱，走來是有些累，因此，在五十分山午休就花了較長時間，此後，不論五十分山、鳶山彩壁、福德坑山(鳶山)、福德嶺、鳶山岩，則人且多了起來，拍照還需排隊。而踢馬路下到三峽老街這段最是累，於是到有名冰店吃碗刨冰慰勞自己一下。

我的航跡檔：壽山連走烏塗窟山、五十分山、鳶山彩壁、鳶山、鳶山岩、鳶山大鐘

7:39坐車到大溪永福龍山寺。

7:53龍山寺旁就有桐花可賞。

8:08從龍山寺旁登山口起登。

8:10步道階梯佈滿桐花，可惜已被昨日大雨打爛。

8:11步道旁也佈滿桐花。

8:13到達福山亭。

8:16到達錄山亭。

8:17步道旁桐花映著藍天。

8:19步道旁優美桐花。

8:25壽山亭可遠眺景觀。

8:33壽山亭旁壽山基點。

8:36臺北天際線及指示牌。

8:40步道旁桐花映著藍天之美。

8:42步道旁桐花映著藍天之美。

8:43步道旁有許多高壓電桿。

8:54叉路口。

8:55叉路口的鐵門。

9:09往烏塗窟山指示牌。

9:35往烏塗窟山岩石路段。

9:36往烏塗窟山岩石路段。

9:38往烏塗窟山岩石路段。

9:39人面蜘蛛。

9:40觀景點遠眺景緻。

9:42人面頭石。

9:43往烏塗窟山岩石路段。

9:45往烏塗窟山岩石路段。

9:51往烏塗窟山岩石路段。

9:56觀景點遠眺景緻。

10:01往烏塗窟山岩石路段。

10:02觀景點遠眺景緻。

10:04觀景點遠眺景緻。

10:18臺北天際線及指示牌。

10:22烏塗窟山登山口。

10:25飄著花香的山棕開花。

10:25飄著花香的山棕開花。

10:32烏塗窟山與五十分山指示牌。

10:33鳶山縱走指示牌。

10:35烏塗塗山頂遠眺桐花與溪流。

10:37烏塗窟山基點。

10:58臺北天際線指示牌。

11:05飄著花香的山棕開花。

11:09穿越竹林。

11:12遠眺遠山景觀。

11:15飄著花香的山棕開花。

11:16藍天白雲優美景觀。

11:33板根。

11:36竹橋。

11:51飄著花香的山棕開花。

11:57五十分山遠眺優美景觀。

11:58五十分山遠眺優美景觀。

12:13五十分山基點。

12:14五十分山遠眺優美景觀。

12:18五十分山遠眺優美景觀。

12:19五十分山遠眺優美景觀。

12:19五十分山遠眺優美景觀。

12:21五十分山遠眺優美景觀。

12:23五十分山。

12:25五十分山遠眺優美景觀。

13:02五十分山登山口。

13:39鳶山彩壁美景。

13:41鳶山彩壁美景。

13:42鳶山彩壁美景。

13:42鳶山彩壁旁桐花美景。

13:43鳶山彩壁旁桐花美景。

13:45許多山友到鳶山彩壁拍照。

14:08福德坑山(鳶山)遠眺景觀。

14:16福德坑山(鳶山)基點。

14:17福德嶺遠眺景觀。

14:25福德嶺。

14:26福德嶺遠眺景觀。

14:28福德嶺遠眺景觀。

14:30福德嶺類似愛心景觀。

14:38楓樟亭。

14:58涼亭小憩。

15:01桐花近景。

15:22鳶山岩美景。

15:25鳶山岩美景。

15:26鳶山岩美景。

15:26鳶山岩桐花美景。

15:33鳶山勝蹟石刻。

15:35鳶山大鐘。

15:43桐花近景。

16:05到達三峽老街登山口。

16:05到達三峽老街登山口。

16:07三峽老街。

16:11三峽區歷史文物館。

16:21刨冰解渴。

航跡圖。

航跡統計資料。

航跡海拔高度圖。