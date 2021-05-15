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來去山屋住一晚！ 五歲孩期待入住「瓦拉米山屋」難忘初體驗

健行筆記 / 健行筆記野孩子小樂

來去山屋住一晚。瓦拉米山屋克服500公里往返的車程，以及2天28公里的重裝徒步旅程，終於來到嚮往許久的瓦拉米山屋。這是日治時期修築的八通關越嶺道東段，許多人將其與清領時期興建的八通關古道混淆。

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步道沿等高線腰繞，平緩而幾乎無階梯，以利當時日軍的砲車通行。這裏有著包括『喀希帕南事件』許多布農族抗日的印記，13.6公里長的路段，更設立了高達五個駐在所(⼭風、佳⼼、黃麻、喀西帕南、瓦拉米)，足見當時的緊張高壓氛圍，與布農族人的斑斑血淚。

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除了過去的人文史蹟，現在的瓦拉米步道，少了煙硝味，成了亞熱帶至寒帶特色的完整生態體系與動植物樂園，更是成喧騰一時、南安小熊的故鄉，沿路以臺灣黑熊為圖騰的可愛標示，以及樹幹上的熊掌抓痕，也成了吸引孩子的探險之旅。

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瓦拉米步道依入山入園管制區分，可以分為『步道口-佳心』及『佳心-瓦拉米』兩段。我們這次申請了入山入園，到瓦拉米山屋進行第一次的山屋過夜體驗。

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儘管路徑大致平緩，近14公里的路程仍讓小樂走到一臉厭世，但最後兩公里時，聽著我描述山屋如童話故事中小屋的樣貌，小樂不斷興奮地Repeat: 天啊！我好期待喔！好興奮喔！也不知不覺地愈走愈快，腳步輕盈了起來～

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與我們同一晚過夜的是一團11人的中原室內設計碩博班老師學生，(原本打算自行處理晚餐的我們，搭伙了此團與協作預訂的晚餐和早餐)大家在山屋一起閒聊、享用協作背負46公斤食材料理而成的幸福佳餚，夜晚再一起共享此起彼落的打呼聲

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完成了我們難忘的山屋初體驗。再見，瓦拉米山屋。再見，在半途樹上盯著我們的過山刀，再見，滾球高手糞金龜。再見，小樂最後亂入了中原室設的團體照

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步道 早餐 古道

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