台北賞螢聖地！「豹山溪步道」溪谷螢光閃閃　還有神似川普的岩壁？

去年由象山走到豹山溪步道，意外發覺豹山溪步道是台北市市區賞螢火蟲的絕佳地點。為何說是絕佳地點？不外乎鄰近台北市區、及賞螢處有又樹蔭可遮蔽部分的光害這兩點。於是今年帶者大家一起去～大夥於象山捷運站集合後由靈雲宮登山口出發。當天象山依舊吸引很多人造訪，所以我們仍選擇一般遊客比較少走的一線天路線。

象山環狀線的川普

一線天步道會經過一處大岩壁，去年底經過此處時有位阿伯和其他山友聊天，提到岩壁上有當時的美國總統川普。聽到他這一說，抬頭一看～還真的有點神似～ XD

▲象山環狀線▲

▲像不像美國總統川普？。金色的頭髮、眼睛、鼻子、下巴…▲

▲象山一線天▲在永春岡的岔路處我們往上先到象山的打印台、然後到象山頂上的涼亭。由於時間還早就在此涼亭等待黃昏的到來。

▲等待黃昏▲

▲由一線天步道到打印台途中俯瞰晚上我們會經過的永春坡公園▲

▲東區不少興建中的建案▲

前往豹山溪步道

當西方泛黃時，我們開始往豹山溪步道前進。在北星寶宮的岔路離開拇指山步道，由產業道路陸續經過松山第一市民農園、獅山岔路、抵達靈隱寺牌樓。通往豹山溪步道的岔路就位於達靈隱寺牌樓對面，一個往下的階梯。

▲四月也是百合花的季節。松山第一市民農園外盛開的百合花▲

▲松山第一市民農園外盛開的百合花▲

▲豹山溪步道旁的菜園▲

豹山溪步道賞螢

考量此處毫無人為光源，刻意安排在天色尚未完全變暗時先抵達豹山溪步道，讓大家先熟悉周遭的環境、先做好準備。畢竟，待會賞螢時是儘量不開燈～

▲豹山溪步道螢火蟲▲

▲豹山溪步道螢火蟲▲

▲豹山溪步道螢火蟲▲

▲豹山溪步道螢火蟲。石階盡頭…是明亮的月光…▲

▲站在上張照片石階盡頭處的菜園眺望不遠處的市區…光害…▲

皎潔的明月

『床前明月光，疑是地上霜』這句出自靜夜思唐詩的內容，對於現代生活於城市的人應該很難想像『明月光』吧。這點由去年、今年帶人來此處，都有人對於月光如此明亮趕到訝異得到驗證…至於有多亮？看看下面的照片吧！當晚的月亮皎潔明亮，所幸有樹林擋住不少月光，讓照片不至於過曝～想想，曾經在雪山三六九山莊因皓月當空，讓睡在窗邊的我居然因月光而被『亮醒』呀～（不是頭燈喔） 。後來走之字坡時，明亮的月光也幾乎可以不使用頭燈。

▲這群人後方光亮處就是灑入樹林內的月光▲

▲今晚的月光如此明亮（這不是路燈的光）▲

永春陂

豹山溪步道往下走，進入永春陂公園的最裡面，在橋附近的空地也是賞螢的好地點。不喜歡摸黑走步道的人，在此欣賞即可！

▲此處是公園的最裡面。照片左側，晚上有不少螢火蟲▲

▲上面照片左側處的螢火蟲▲

▲永春陂公園設計很好，儘量降低人工光源。僅在入口處有這種光源▲

▲永春陂公園▲

▲永春陂公園▲

▲永春陂公園池中倒影▲

後記

個人的賞螢經驗，建議可以在賞螢地點待久一點。以豹山溪步道為例，當你坐在此處、稍微停留，瞳孔放大後，你會覺得步道可用一閃一閃亮晶晶來形容～（但，如果此時有人拿手電筒經過…剎時間，眼睛會什麼都看不到了 XD）

參考資料

路線/時間

完整照片

象山捷運站(15:53, 出發) > 一線天叉(16:05, 0.0K) > 永春亭(16:17, 0.0K) > 一線天(16:43, 1.5K) > 涼亭(17:07, 0.0K) > 北星寶宮(17:55, 1.4K) > 靈隱寺牌樓(18:09, 2.7K) > 寒山寺(18:11, 0.9K) > 豹山溪步道(18:28, 2.1K)

豹山溪步道賞螢火蟲-完整照片

GPX軌跡地圖，可參考原文-https://kingfff.blogspot.com/2021/04/youngchunpi-park-firefly.html