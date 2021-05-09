斷崖上的震撼日出！ 3天3夜「武陵四秀」驚險指數滿表+先苦後甜快樂遊

D0:20:00永寧捷運站2號出口22:30南山村民宿

D1: 第一天行進總距離約10K04:00起床 04:30吃早餐 05:00出發武陵遊客中心 ＞＞武陵山莊 (海拔1900M)→70分池有山登山口(海拔2256M) 2256-1900=356m→360分三岔營地 (海拔3265M) 3265-2256=1009m→10分池有山登山口→20分池有山(海拔3303M) 3303-3265=38m→65分新達山屋(海拔3166M) 手機通訊:微弱

D2: 第二天行進總距離約7K02:30起床 03:00早餐 03:30出發新達山屋/營地→120分品田山(海拔3524M)→80分新達山屋→60分池有山登山口→5分三岔營地→190分桃山山屋(海拔3200M)

D3: 第三天行進總距離約12.8K02:30起床 03:00早餐 03:30出發桃山山屋/營地→10分桃山(海拔3325M)→80分詩崙山(海拔3194M)→60分喀拉業山(海拔3133M)→70分詩崙山→50分桃山→10分桃山山屋→100分停機坪→110分桃山登山口 山不在高有仙則靈, 本次出發山訪武陵四秀, 是既高又靈, 疑? 為何有靈呢? 是靈秀的靈啦! 不是靈驗的靈, 若要靈驗的話, 或許洪爐地比較適合.

預排了約一年都不成行, 這次終於有機會候補成功加入哇哈四秀老少組合登山隊~有意思的組合.上列是原先甜後苦的三天三夜行程腳本, 後來翻轉成先苦後甜的快樂遊呦,來~先偷看一下護國群山們.

D0: 8:04pm土城集合, 便開往宜蘭南山村現代化民宿小住一晚.

D1: 隔日5:51am 順著蘭陽溪上朔到武陵農場, 沿途盡是高麗菜田, 非常壯觀, 越過七家灣溪到達武陵山莊6:55am, 接著如同大多人依樣穿過武陵橋, 開始勇士四秀之旅!

然而就在池有登山口前, 居然巧遇一隻藍腹鷴(經查證)還有牠太太, 天啊~~ 今天一定有好運外加出大景, 為何? 你看看這張, 嗯~~是財源廣進的好兆頭 ! (千元鈔是帝雉, 由於沒有腳的顏色, 就算是一樣吧)

8:55am 在到達池有山登山口, 杜鵑花已經盛開, 泰雅族勇士也準備領軍前進.

從池有登山口到三叉營地約高1009公尺(約莫兩個101大樓)/長3.5KM, 根據三角函數sine(1/3.5)=73度, 所以上山的平均仰角是17度. 天啊! 對騎單車而言已是大魔王級別了.

12:08pm 午餐時間, 走到(大白天看到星星的意思)眼冒金星, 出發前導遊有交代, 因為桃山山屋缺水, 希望我們能帶水過去(2000cc/人), 與其帶空瓶去, 不如就直接帶水上去, 邊走邊喝, 屆時水喝完了, 空瓶就有了… 哈哈好聰明喔~~

結果2000cc是什麼概念? 整個包包就水最重, 還一共帶了4250cc水, 突然覺得我好像不是來爬山的, 倒像馱重物的牲口. 午餐口糧更是好像計算錯, 只帶羊羹, 酸梅和青蔥蘇打餅乾, 感覺好像使不上力的虛弱, 空乏一身, 還是體力變差, 結果上坡一直喘個不停….. 缺鉀, 缺氧, 缺氣, 大三缺.

2:37pm 終於爬到三叉營地, 沿路也可以看到桃山和隱約品田山. 壯闊且雲霧繚繞的山況逐漸出現了.

2:51pm 看到了傳說中的石瀑, 據說原本是大石頭在古早以前, 經過多年冷熱交錯, 才碎裂成這樣, 好消息是~~ 嘿嘿…..終於可以輕裝上池有山了, 因為是原路來回啊! 真好! 丟包! Go!

3:18pm 再走過了一個大崩壁之後, 下去可能就GG, 總算完成池有山第一攻頂照 !! YA.

4:24pm 遠眺遠處雲氣變化萬千, 上上下下走約半小時, 相傳中池有名樹就出現, 在往新達山屋的路上, 不經意但又期待預見, 原來池有名樹是要從新達山屋往桃山山屋看去, 才能看出雄偉矗立在危巔峭壁上的樣子, 倘若往品田山值走卻沒回頭看, 就會錯過…. 但當靠近樹一看, 樹居然已出現中空現象, 樹老心空, 真擔心有一天會不見.

又或許是虛心的關係, 才能忍辱負重, 順其自然, 安然天命, 挺立在這山崖邊, 往新達山屋方向, 牠是一顆迎客衫. 往桃山山屋, 牠又是一顆送客衫. 池有山的重要指標.

5:15pm 看到了~ 看到了~ 盤旋在腦海裡優勝美地(山屋)就在眼前……泣…總算到了今晚落腳處了(新達山屋). 接下來就是敲碗吃飯嘍 !! 四菜一湯, 感謝早先那位泰雅族勇士的付出.

7:00pm 爬大山最矛盾, 最痛苦的野人時候來了, 通常飯後, 不能洗澡, 外面又冷, 只好躲在睡袋裡, 等到想廁所時 (天啊~野戰廁所), 在一次解決後, 然後希望可以睡久一點, 可是呢…又不易睡著, 翻來覆去, 地板又硬, 隔壁臨兵噪音又大, 此時此刻又希望集合時間趕快到來 ……&@^%#@^$, 更糟的是, 好像有一隻老鼠踏著我的頭三級跳過去, 感覺到有隻弱弱地三根腳趾頭印在額頭上然後飛過去, 還吱一聲勒.

爬山就是這樣, 為了看大山, 大景, 大風, 大霧, 野人生活也甘願了.雖說是自虐, 為了看花開花落, 雲捲雲舒, 犧牲睡眠, 也值了.

D2: 2:30am渾沌初醒, 立刻整裝出發, 邁向本次活動的第二高潮, 品田V型斷崖還有品田日出… 一行人魚貫地在黑夜潛行, 彼此沒有太多對話, 也分不清是嘆息聲還是喘氣聲, 只有打氣的隊友不斷對天空喊著…” 阿蛤……..賣夾修緊啦…….”, “小花………哩地都位啊…….”剛走完陡上坡, 接下來是一段通往品田山的平草原上, 總算心跳可以有時間慢跳一下下, 嚮導說你們看, 上方有北斗七星, 帥啊~ 真的耶! 可恨哀鳳10…>

4:30am 領隊突然停下來, 回身嚴肅地說: 斷崖到了, 大家注意現在休息一下, 吃點東西壓壓驚, 登山杖收起來, 後面暫時不用了, 接下來一個一個慢慢下, 抓緊繩子或石頭, 三點不動一點動, 確定踩點ok, 再往下走, 天黑風高, 四周空寒涼, 脊椎也跟著發涼, 像是衝鋒發起時……, 面對沒有路的前面, 大家一個挨著一個, 像是要跳傘一樣, 往下面壁拉著繩, 像壁虎一樣, 向下爬!! 驚嚇指數滿表!!

5:20am 下到底部, 再往上攀爬, 這一下一上, 終於爬到品田山上準備看日出, 且順利拿下第二P, 大小霸, 中央尖, 南湖山都盡在眼下, 相當壯觀, 此時四周空氣冷冽稀薄, 彷彿是站在月球上. 待一會兒, 現在要原路爬回去, 此時天已亮, 再讓大家品嘗一下V斷崖上的震撼吧.

6:30am 揮別品田, 不帶走一片憂傷, 山依然壯闊, 倒帶昨日的路跡, 新達..名樹..石瀑..三叉營地, 不要停, 一直走就對了, (要走約5K, 天天啊). 歲月的痕跡本就是浮沉坎坷, 走過的路, 跨過的坎, 是幸運還是悲歡? 是對還是不對? 誰也看不透, 一直走…走過了就不要後悔, 不要回頭.

9:30am 站在桃山的對面, 看到了沒~~ 那小小亮亮的就是桃山山屋, @@! 哇哩勒^!$@ 這麼遠, 響導說要先陡下到基底然後再陡上才能到達桃山山屋, 為甚麼沒有人想到要蓋甚麼纜車啊或吊橋之類的呢??? 那這樣峰峰相連到天邊, 一定造福眾生, 再也沒有當牲口的困擾, (像是PS4邊緣禁地3 Game一樣, 都在山跟山間打來打去)

12:05pm 雖然腳已發軟, 頭已發黑, 口已無詞, 最後還是轉角遇到山屋, 真心不騙, 泣泣……

由於距離吃飯時間還有5小時, 所以有一小組決定提前攻喀拉業山, 喀拉業山聽說是四大鳥山之一, 也就是view比較沒有, (根本沒有), C/P稍差..等等

因此少數人則決定留在山屋休息, 順便先逛一下(預刷)桃山, 再來看看協作如何做飯, 順便幫協作趕黃鼠狼, 黃腹鼠. 其實桃山雖然不是最高的四秀, 但是view極好! 明天早上如果沒有人要攻喀拉業山的話, 那就又可以在桃山再看一次日出了, (連續兩天在3300公尺以上高的大山上, 享受日出洗禮, 然後華麗轉身提早下山, 真好~~ 其實主要是桃山山屋到桃山山頂, 只有200公尺, 可以愉快散步, 拾階而上, 難得輕鬆…..

人生亦是如此, 很多事即使再努力, 也改變不了別人的看法..就像有人說得好”如同中年大叔, 眼見時間變異, 卻無力改變”. 沒有早知道, 也不要晚後悔, 華麗轉身, 寵辱不驚, 閒看山前花開花落, 去留無意, 漫隨天外雲捲雲舒.

4:37am 早飯, 大伙興高采烈收拾行囊, 準備二刷桃山看日出, 之後就要提早離開桃山, 陡下(4.5K)到桃山登山口, 第一次下山還需要4小時, 而且還要吃東西補充體力, 一路上風景真好, 尤其是奇花(高山杜鵑, 玉山杜鵑, 常綠杜鵑, 球蘭, 龍膽草, 馬醉木… )及雲海盡收眼底, 透過視網膜深刻印腦海中.

品田山最高, 充滿驚險, 桃山次之, 卻風華奇麗, 有時想想, 還蠻入現世的.

7:14am下山到了桃山登山口, 原以為一切搞定, 結果還有連續不斷的”之”字坡, 走到令人髮指.

9:07am 終於到了武陵橋, 又腿軟了, 像喝醉酒一樣, 晃啊晃的~~ 結果你猜猜, 又看到千元鈔了, 呵呵~~~ 明天股票一定大漲!!!

12:35pm 小巴直接開到宜蘭員山, 感謝王大哥招待本次四秀慶功宴, 而且又提供珍貴照片分享, 多謝了!!!

3:20pm 回到台北…. 腰酸背痛腳腫脹, 準備貼撒隆巴斯, 吃維骨力嘍, 但感覺脂肪肝好像都沒了~~腦袋也放空了~~呵呵.

最後想到后翼奇兵(Queen gambits)棋王的一段話, 我可以打敗任何人, 但沒有辦法打敗時間, 對已達成的事實, 沒有還手的餘地. 所以能完成百岳真的不簡單.