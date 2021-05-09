快訊

國中課業變重一定要補習？ 培養2個學習習慣更重要

已做好心理準備 拱韓人士：韓國瑜大概不選這次黨主席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斷崖上的震撼日出！ 3天3夜「武陵四秀」驚險指數滿表+先苦後甜快樂遊

健行筆記 / 健行筆記Scott Lin

D0:20:00永寧捷運站2號出口22:30南山村民宿

D1: 第一天行進總距離約10K04:00起床 04:30吃早餐 05:00出發武陵遊客中心 ＞＞武陵山莊 (海拔1900M)→70分池有山登山口(海拔2256M)            2256-1900=356m→360分三岔營地 (海拔3265M)        3265-2256=1009m→10分池有山登山口→20分池有山(海拔3303M)                  3303-3265=38m→65分新達山屋(海拔3166M)                手機通訊:微弱

D2: 第二天行進總距離約7K02:30起床 03:00早餐 03:30出發新達山屋/營地→120分品田山(海拔3524M)→80分新達山屋→60分池有山登山口→5分三岔營地→190分桃山山屋(海拔3200M)

D3: 第三天行進總距離約12.8K02:30起床 03:00早餐 03:30出發桃山山屋/營地→10分桃山(海拔3325M)→80分詩崙山(海拔3194M)→60分喀拉業山(海拔3133M)→70分詩崙山→50分桃山→10分桃山山屋→100分停機坪→110分桃山登山口 山不在高有仙則靈, 本次出發山訪武陵四秀, 是既高又靈, 疑? 為何有靈呢? 是靈秀的靈啦! 不是靈驗的靈, 若要靈驗的話, 或許洪爐地比較適合.

e7d784e5b544b3a4fbc9dca6fbfa7532.jpg

2e6417dbe36f316dbf3dd8d082ba779f.jpg

預排了約一年都不成行, 這次終於有機會候補成功加入哇哈四秀老少組合登山隊~有意思的組合.上列是原先甜後苦的三天三夜行程腳本, 後來翻轉成先苦後甜的快樂遊呦,來~先偷看一下護國群山們.

ca125453be7dd84ecaf17ea476b19cb8.jpg

a55fa3cbcc6b44af5fbd9ab79d7c3d93.jpg

D0: 8:04pm土城集合, 便開往宜蘭南山村現代化民宿小住一晚.

d0b0474c92349946bf2c9d1773711b5c.jpg

D1: 隔日5:51am 順著蘭陽溪上朔到武陵農場, 沿途盡是高麗菜田, 非常壯觀, 越過七家灣溪到達武陵山莊6:55am, 接著如同大多人依樣穿過武陵橋, 開始勇士四秀之旅!

27fb894d58e0a3da9c5b852c26506d0a.jpg

4ab20fd96b79b77cdcf665bb792192f7.jpg

a7898c55435b060e3855d5c097aa567f.jpg

然而就在池有登山口前, 居然巧遇一隻藍腹鷴(經查證)還有牠太太, 天啊~~ 今天一定有好運外加出大景, 為何? 你看看這張, 嗯~~是財源廣進的好兆頭 ! (千元鈔是帝雉, 由於沒有腳的顏色, 就算是一樣吧)

4abfe5e2bafde3a25956a32d678f0119.jpg

0dfea3baf7cd67da5eeed646330f1004.jpg

c8488c97a88c9c0e4b3295c671990d98.jpg

bb3b34d98a6a6c228b232e16953bd86c.jpg

8:55am 在到達池有山登山口, 杜鵑花已經盛開, 泰雅族勇士也準備領軍前進.

9763d2da43d16ac41fb4839201159d47.jpg

8c24833be09545191e2bb232865a0a11.jpg

2040f58525770506b5b5c3b6835c2f61.jpg

從池有登山口到三叉營地約高1009公尺(約莫兩個101大樓)/長3.5KM, 根據三角函數sine(1/3.5)=73度, 所以上山的平均仰角是17度. 天啊! 對騎單車而言已是大魔王級別了.

c3c0d6cf89cf8ae0ca4fcda0d1de62e5.jpg

12:08pm 午餐時間, 走到(大白天看到星星的意思)眼冒金星, 出發前導遊有交代, 因為桃山山屋缺水, 希望我們能帶水過去(2000cc/人), 與其帶空瓶去, 不如就直接帶水上去, 邊走邊喝, 屆時水喝完了, 空瓶就有了… 哈哈好聰明喔~~

b14ab8436bd30bc34b6cf8144148f762.jpg

d308be0ca36c9dec5532d3eed7ac7b7b.jpg

結果2000cc是什麼概念? 整個包包就水最重, 還一共帶了4250cc水, 突然覺得我好像不是來爬山的, 倒像馱重物的牲口. 午餐口糧更是好像計算錯, 只帶羊羹, 酸梅和青蔥蘇打餅乾, 感覺好像使不上力的虛弱, 空乏一身, 還是體力變差, 結果上坡一直喘個不停….. 缺鉀, 缺氧, 缺氣, 大三缺.

69d84fdb73fd745736950001a6696e36.jpg

d27be25ca37a58b8b54a6984499a6f36.jpg

36cb296ce8c10ebad2460cdffc721119.jpg

2:37pm 終於爬到三叉營地, 沿路也可以看到桃山和隱約品田山. 壯闊且雲霧繚繞的山況逐漸出現了.

8e01c4d436819c0fcc957de9f8e045f7.jpg

2:51pm 看到了傳說中的石瀑, 據說原本是大石頭在古早以前, 經過多年冷熱交錯, 才碎裂成這樣, 好消息是~~ 嘿嘿…..終於可以輕裝上池有山了, 因為是原路來回啊! 真好! 丟包! Go!

b2381c802ae927124fca01ce997faf86.jpg

05a837258ae2077b2146442df98d1c2e.jpg

ea9d8d76ee59f48a9755b3c5b4c79ccf.jpg

3:18pm 再走過了一個大崩壁之後, 下去可能就GG, 總算完成池有山第一攻頂照 !! YA.

773a138b1330ac4468160c1279ec54de.jpg

002b5f9a479ed441433a17e8854302e1.jpg

4:24pm 遠眺遠處雲氣變化萬千, 上上下下走約半小時, 相傳中池有名樹就出現, 在往新達山屋的路上, 不經意但又期待預見, 原來池有名樹是要從新達山屋往桃山山屋看去, 才能看出雄偉矗立在危巔峭壁上的樣子, 倘若往品田山值走卻沒回頭看, 就會錯過…. 但當靠近樹一看, 樹居然已出現中空現象, 樹老心空, 真擔心有一天會不見.

5a9506cd1b07c841e0bd7f2acc8da212.jpg

60f75b8be6677498228fefa327341557.jpg

a12ac70fbc2c1c623da3d0a21e3dd232.jpg

又或許是虛心的關係, 才能忍辱負重, 順其自然, 安然天命, 挺立在這山崖邊, 往新達山屋方向, 牠是一顆迎客衫. 往桃山山屋, 牠又是一顆送客衫. 池有山的重要指標.

d3c08e7b40a1831fd40f7210db657add.jpg

5:15pm 看到了~ 看到了~ 盤旋在腦海裡優勝美地(山屋)就在眼前……泣…總算到了今晚落腳處了(新達山屋). 接下來就是敲碗吃飯嘍 !! 四菜一湯, 感謝早先那位泰雅族勇士的付出.

8b915498e32f5b251d64178c418f5253.jpg

6af22cd637f472ff924b9f10739cdd65.jpg

aa1901d2418279e8eedcab3acfe71c97.jpg

9cfd58cf49d19ec33419f0c3958dcf73.jpg

7:00pm 爬大山最矛盾, 最痛苦的野人時候來了, 通常飯後, 不能洗澡, 外面又冷, 只好躲在睡袋裡, 等到想廁所時 (天啊~野戰廁所), 在一次解決後, 然後希望可以睡久一點, 可是呢…又不易睡著, 翻來覆去, 地板又硬, 隔壁臨兵噪音又大, 此時此刻又希望集合時間趕快到來　……&@^%#@^$, 更糟的是, 好像有一隻老鼠踏著我的頭三級跳過去, 感覺到有隻弱弱地三根腳趾頭印在額頭上然後飛過去, 還吱一聲勒.

a104ffc1ebc277d74915680d699bc479.jpg

c1afe46a65a1a67846f63abfe56ca391.jpg

爬山就是這樣, 為了看大山, 大景, 大風, 大霧, 野人生活也甘願了.雖說是自虐, 為了看花開花落, 雲捲雲舒, 犧牲睡眠, 也值了.

28c13e43b8fe70537636a494c14ad456.jpg

D2: 2:30am渾沌初醒, 立刻整裝出發, 邁向本次活動的第二高潮, 品田V型斷崖還有品田日出… 一行人魚貫地在黑夜潛行, 彼此沒有太多對話, 也分不清是嘆息聲還是喘氣聲, 只有打氣的隊友不斷對天空喊著…” 阿蛤……..賣夾修緊啦…….”, “小花………哩地都位啊…….”剛走完陡上坡, 接下來是一段通往品田山的平草原上, 總算心跳可以有時間慢跳一下下, 嚮導說你們看, 上方有北斗七星, 帥啊~ 真的耶! 可恨哀鳳10…>

6917392dd4d4c19a054d1e2131aea477.jpg

4:30am 領隊突然停下來, 回身嚴肅地說: 斷崖到了, 大家注意現在休息一下, 吃點東西壓壓驚, 登山杖收起來, 後面暫時不用了, 接下來一個一個慢慢下, 抓緊繩子或石頭, 三點不動一點動, 確定踩點ok, 再往下走, 天黑風高, 四周空寒涼, 脊椎也跟著發涼, 像是衝鋒發起時……, 面對沒有路的前面, 大家一個挨著一個, 像是要跳傘一樣, 往下面壁拉著繩, 像壁虎一樣, 向下爬!! 驚嚇指數滿表!!

3b7332209d7a5d4b9d3af1afd46f0dfc.jpg

3238ddeeeb61bc714201eab66ef74cee.jpg

76c2060e285c89c5d75240b42e8e1adc.jpg

dacb0f25eb4fbcd09b9c54677534d11d.jpg

6fe060ed18761c30433a0efa2aa85fe6.jpg

5:20am 下到底部, 再往上攀爬, 這一下一上, 終於爬到品田山上準備看日出, 且順利拿下第二P, 大小霸, 中央尖, 南湖山都盡在眼下, 相當壯觀, 此時四周空氣冷冽稀薄, 彷彿是站在月球上. 待一會兒, 現在要原路爬回去, 此時天已亮, 再讓大家品嘗一下V斷崖上的震撼吧.

54418b4e0dfb1a83a047f5147b176fb2.jpg

0e52da894f9296d5066af8cdbb4b9736.jpg

0cdc45a7b849b672c0fcab8c4c19c921.jpg

096159c0438ee59e3b734a5591af7628.jpg

73e5f78f30a0317e99d9c6eebc5c15b2.jpg

6:30am 揮別品田, 不帶走一片憂傷, 山依然壯闊, 倒帶昨日的路跡, 新達..名樹..石瀑..三叉營地, 不要停, 一直走就對了, (要走約5K, 天天啊). 歲月的痕跡本就是浮沉坎坷, 走過的路, 跨過的坎, 是幸運還是悲歡? 是對還是不對? 誰也看不透, 一直走…走過了就不要後悔, 不要回頭.

9327b81e3c0399a036e2991fd7c61384.jpg

d69eb95743e389d5a100336581055129.jpg

e1b85cd4485a2a592c480b923eae7002.jpg

258719b11e26df91465788c8fa3ce300.jpg

9:30am 站在桃山的對面, 看到了沒~~ 那小小亮亮的就是桃山山屋, @@! 哇哩勒^!$@ 這麼遠, 響導說要先陡下到基底然後再陡上才能到達桃山山屋, 為甚麼沒有人想到要蓋甚麼纜車啊或吊橋之類的呢??? 那這樣峰峰相連到天邊, 一定造福眾生, 再也沒有當牲口的困擾, (像是PS4邊緣禁地3 Game一樣, 都在山跟山間打來打去)

8ba7fbcffedc69886e12f136e48f4d07.jpg

2de76b4a7cd20bb42e751c267ddb8628.jpg

a20b63585b6cdf647df1b442b3273380.jpg

12:05pm 雖然腳已發軟, 頭已發黑, 口已無詞, 最後還是轉角遇到山屋, 真心不騙, 泣泣……

7961d24f8f985a04c395498b3e8d0726.jpg

由於距離吃飯時間還有5小時, 所以有一小組決定提前攻喀拉業山, 喀拉業山聽說是四大鳥山之一, 也就是view比較沒有, (根本沒有), C/P稍差..等等

197e6711781ffaa17b553a5714472c16.jpg

因此少數人則決定留在山屋休息, 順便先逛一下(預刷)桃山, 再來看看協作如何做飯, 順便幫協作趕黃鼠狼, 黃腹鼠. 其實桃山雖然不是最高的四秀, 但是view極好! 明天早上如果沒有人要攻喀拉業山的話, 那就又可以在桃山再看一次日出了, (連續兩天在3300公尺以上高的大山上, 享受日出洗禮, 然後華麗轉身提早下山, 真好~~ 其實主要是桃山山屋到桃山山頂, 只有200公尺, 可以愉快散步, 拾階而上, 難得輕鬆…..

b913571deb6f57e499d43043529b0b1e.jpg

6756ccf00fbe8804babfe5cabd7423c0.jpg

348e36820215e903f0617772a51c678c.jpg

人生亦是如此, 很多事即使再努力, 也改變不了別人的看法..就像有人說得好”如同中年大叔, 眼見時間變異, 卻無力改變”. 沒有早知道, 也不要晚後悔, 華麗轉身, 寵辱不驚, 閒看山前花開花落, 去留無意, 漫隨天外雲捲雲舒.

1ec54fd7e11779fb484af5203634b997.jpg

7c4cf5f80610fe686ba7707c48b404fa.jpg

fa94e0f8396378a2708362f542b2cffc.jpg

8fc6881c4d9c2f29cc2b5af36c5a565a.jpg

87246a90da849ccda78bc9e864510694.jpg

4:37am 早飯, 大伙興高采烈收拾行囊, 準備二刷桃山看日出, 之後就要提早離開桃山, 陡下(4.5K)到桃山登山口, 第一次下山還需要4小時, 而且還要吃東西補充體力, 一路上風景真好, 尤其是奇花(高山杜鵑, 玉山杜鵑, 常綠杜鵑, 球蘭, 龍膽草, 馬醉木… )及雲海盡收眼底, 透過視網膜深刻印腦海中.

dfe34021fc978969d6631db6d40a8c3c.jpg

e84a77a0e0fafaba1e8b6d53db577044.jpg

2f12a7abc6f57fb860135a3bfd784a1b.jpg

008088451ceb76279caa82c6d41f0310.jpg

11ea249f0aeb9242ff7444356f912285.jpg

61f9392c8ad990b9ec5271909be3cee8.jpg

5d8aa60c3c7f963074ab3b9af979c57c.jpg

7cc70c2cf4c1ec14bb127a2dc86c8731.jpg

28544a5c9b07158925f9dea3c63a8b76.jpg

1d04444186568805129b199b4aadbfc7.jpg

6b0d12907326351a55196de4561f5ce8.jpg

719431a136f77b2ee8e3e9c4a949998a.jpg

444e2a94b3850bc7fe2bc6c5359aed0e.jpg

品田山最高, 充滿驚險, 桃山次之, 卻風華奇麗, 有時想想, 還蠻入現世的.

a2c3f4831490f7a538f2866bf0db7844.jpg

7:14am下山到了桃山登山口, 原以為一切搞定, 結果還有連續不斷的”之”字坡, 走到令人髮指.

f89e4887683c911808967edbfd142156.jpg

9:07am 終於到了武陵橋, 又腿軟了, 像喝醉酒一樣, 晃啊晃的~~ 結果你猜猜, 又看到千元鈔了, 呵呵~~~ 明天股票一定大漲!!!

911921db559776119130965738584931.jpg

12:35pm 小巴直接開到宜蘭員山, 感謝王大哥招待本次四秀慶功宴, 而且又提供珍貴照片分享, 多謝了!!!

c2bfd5aefbb6a11d78a2e7704355044b.jpg

3:20pm 回到台北…. 腰酸背痛腳腫脹, 準備貼撒隆巴斯, 吃維骨力嘍, 但感覺脂肪肝好像都沒了~~腦袋也放空了~~呵呵.

afe422776d5116e9402a9d23c1fefa12.jpg

abcc068e71a5e211673dc9b4deca758e.jpg

最後想到后翼奇兵(Queen gambits)棋王的一段話, 我可以打敗任何人, 但沒有辦法打敗時間, 對已達成的事實, 沒有還手的餘地. 所以能完成百岳真的不簡單.

登山 早餐 民宿

延伸閱讀

全年適合上山！「台版富士山」加里山視野極佳 全程走在森林間

登南湖大山罹高山症 警消救援成功

最短只要15分鐘！台北登山步道TOP8推薦　睡飽再出發都來得及

走在稜線上、翻越山頭！高雄旗靈縱走「旗尾山」練腳力好去處

相關新聞

斷崖上的震撼日出！ 3天3夜「武陵四秀」驚險指數滿表+先苦後甜快樂遊

D0:20:00永寧捷運站2號出口22:30南山村民宿 D1: 第一天行進總距離約10K04:00起床 04:30吃早餐 05:00出發武陵遊客中心 ＞＞武陵山莊 (海拔1900M)→70分池有山登

先甘後苦練腿力！ 「靑年嶺＋四天王山」全程階梯 一路爬升

看今天的氣象預報，全台都有機會下雨，想說選個全是階梯的步道來走，會比較好走，沒想到一抵達靑年嶺步道入口，卻出太陽了。此次是從166道的72.2k的入口開始走，有位置的話就直接停在入口旁二側（沒公廁），

朦朧登山趣！宜蘭太平山「見晴懷古步道」煙雨飄渺甚是浪漫

《見晴懷古步道》今年年初原本計畫是要來看雪景的見晴，但當時因為交通因素，僅到太平山莊，沒有到見晴一探。因此多了一個回來見晴的理由了。 這次再訪見晴，沒有見到期待的晴天，迎來的是煙雨飄渺的景色，氣

九份老街、黃金瀑布、金瓜石三層橋！網美愛拍的景點一次集滿

印度新冠肺炎疫情近日急遽升高, 加上本土華航機師染疫有傳播群聚可能, 沒事少出門...一周爬一次山維持體能還是必要的, 跟Sandy, Jobe還有Jobe姐, 淑芬約走雄鷹杜隊長的金瓜石三層橋行程。

新北坪林好山好水！「大舌湖步道」茶園、粗石斛吊橋美景一次入眼

2021/04/25，大舌湖步道位於新北坪林區，我們車子停在漁光派出所旁的永和宮空地，整理裝備後出發，這條步道其實就是沿著馬路走，沿途會經過許多茶園，不趕時間晚上要去看螢火蟲，路旁出現大舌湖的告示牌，

體驗獨特森林浴、擁抱無痕山林！走進森林一定要做的8件事

因為這次的採訪，我們認識了吳雲天老師，在老師的帶領下，踏入新北近郊的淺山，一邊聽著山裡的蟲鳴鳥叫，一邊聽老師解說自然生態。老師說，不只是走走看看，森林是一座自然寶庫，可以聆聽、觀賞及觸摸，也能喚醒並療癒人們的身心，試著從這8件事情用心體會森林的奧妙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。