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木塊花、樹根象！地形豐富的中級山「鳶嘴稍來」 山友情報成就一系列網美登山照

健行筆記 / 健行筆記Nico Huang

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⛰總里程10.95 km

⛰總爬升 688 m

⛰花費時間 06:23:00（含拍照休息想爬好久的路線今天終於實現了，凌晨三點起床，三點半到大廚家會合，四點從八里出發往台中。沿途停靠一休息站一間小七，原本想要七點開爬，殊不知到登山口已八點了，而柏油路上的車子已經蠻多的。(到底大家都起點起床啊...)

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第一個指示牌，離鳶嘴山還有1公里，整路都是樹根跟泥土。

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開始向上攀爬，感謝今天有個好天氣，從台北出發的時候還有點細雨。

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好喜歡這樣的綠色

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不知道怎麼運上來的木階梯，感謝山友，讓這裡好爬很多。

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沒有木階梯，只剩下繩子跟自己的雙手，用力把自己拉上去。

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這時候手套就很重要了！手套必備！

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全員到齊稍做休息

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胡鬧的部分也是要有

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夾縫中求生存

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不知不覺就到了，好像沒有很難啊！

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身後都是要排隊去網美岩石拍照的人

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排隊中

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其實我只有一隻腳在支撐，另一隻腳是懸空的。

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站著坐著迅速喀喀兩張就下來了

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從前從前在台中深山有對姊妹，一個叫鳶嘴一個叫稍來...(怎麼變成民間故事的FU)

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但所幸還好登頂鳶嘴沒有太多人，我們等了一下下之後就準備下切往捎來。年輕人們在排隊，老阿伯根本不甩人龍直接往旁邊切出去，順口問我們一句：「不怕高的跟我走。」，評估了一下就真的跟著走了。(阿伯都是羚羊山羌轉世的吧！)下的時候切記屁股朝外面，比較安全之外拍照也比較好看(筆記重點)

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休息中的一些意義不明照

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抵達捎來之後休息一下，之後的路就沒甚麼難度，說真的跟劍龍稜比起來，鳶嘴稍來真的還好。沿途就跑跑走走拍拍，遇到山友口中像花一樣的木塊，像小象一樣的樹根，通通拍起來帶回家。現場看到兩組帶著小孩上山的父母，我驚呆了！

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與三角點的各種互動

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稍來山有個防火用瞭望台，聽山友說已修好可以上去，一次只能上去10個人，景很美。

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又是聽山友說沿途有個花造型的樹根

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沿途玩耍，多好高山杜鵑跟松果。

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可是一直玩也是會累

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山友又說除了樹根花之外還有一個樹根象，山友真的很熱情，報了好多訊息給我們。

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在大象上打坐想像自己在泰國好了

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跟一群跑友去爬山，有個優點就是，下山的時候都不小心會變成越野跑，今天的都是真心在跑，我整個追不到。(苦)

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撿到稍來山南峰

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下山啦，看到柏油路好開心，我不用再跑起來了。

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29K的地方，車子停在27.3K處。

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鳶嘴稍來路線地形變化豐富，還有一段小攀爬，整體來說好好玩，準備下山吃飯啦！

登山 網美

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