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九份老街、黃金瀑布、金瓜石三層橋！網美愛拍的景點一次集滿

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

印度新冠肺炎疫情近日急遽升高, 加上本土華航機師染疫有傳播群聚可能, 沒事少出門...一周爬一次山維持體能還是必要的, 跟Sandy, Jobe還有Jobe姐, 淑芬約走雄鷹杜隊長的金瓜石三層橋行程。

預定路線:九份隔頂站-山尖古道入口-水圳橋/三層橋-外九份溪淘金溪谷-石山橋-摸乳巷/水圳橋-金福宮-黃金瀑布-無言山丘-斜坡索道-勸濟堂, 吼, 全都是網美愛拍的景, 一次集滿, 雖然分別都走過了, 出門看看老朋友練練肖話透透氣還是不錯的啦口罩戴好戴滿, 捷運西門站 2號出口時, 遠遠看到淑芬向我招手, 走到站牌時剛好965也到了, 趕緊上車, 才發現美玲也搭這班, 車行到九份時離集合時間還早, 三人決定先下車逛逛打發時間, 以為大熱天, 風吹有點涼意呢, 經過商家買了現做的芋粿巧還溫溫的, 哈, 好小一個剛好塞牙縫

最愛的芋圓, 吼, 好想買些帶回家, 忍耐...或許行程結束後再來逛?

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大部分的商家都還沒開, 街上顯得冷清

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沒人的九份老街是我們的舞台, 慢慢走慢慢拍....

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必訪景點, 阿妹茶樓, 說是電影神隱少女場景

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OI000064.JPG山丘上古色古香的紅磚瓦建築

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一路上都是美景, 隨便拍都好看

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跟兩位識途老馬走都不用擔心會迷路

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階梯上上還有貓咪悠閒的探頭張望

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觀景台上鳥瞰基隆嶼

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戀戀山城, 意猶未盡

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走到巴士站, 诶, 後面那是雞籠山耶, 記得好久以前帶兩個小孩跟公司旅遊來過, 都忘了

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登山口就在旁邊, 淑芬說她沒來過, 兩人約定有機會來走

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轉彎進去

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9:30 來到隔頂站集合處, Sandy, Jobe還有Jobe姐, 從板橋出發的大家也都到了...

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入口

就在公車站牌旁不遠處, 步道口有一直立的石碑, 寫著山尖路觀光步道, 從旁邊階梯往下走

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右下往水圳橋

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都是下坡路, 涼涼的天氣, 微風吹拂, 好舒服

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寬闊平整的花崗岩石階路乾淨好走

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很快來到外九份溪圳橋, 從橋下的步道下去

OI000175.JPG诶, 沒走過呢, 呵呵, 跟杜隊長出門, 就是能深度的探索秘境景點

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下到外九份溪淘金溪谷, 跟以前的同事來張合拍, 沒上班後還能跟老同事爬山再續情緣挺好的

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三層橋團拍, 照片取自貴韺姐分享

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眺望遠處的基隆山東峰, 像是一隻石猴面向大海, 非常的陡峭險峻, 吼, 那時怎麼有勇氣上去呢...

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就是愛玩啦, 上去容易下來難, 雄鷹的大哥很有愛的伸出雙手

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階梯往上

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水管路, 感謝杜隊長規劃這麼優質的行程, 再次走來還是覺得新鮮好玩, 只可惜沒見到夫人愛相隨....

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過摸乳巷

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九份溪圳橋

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到金福宮休息用中餐

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吃飽了沒事, 炳哥帶著Sandy去外拍, 吼, 怎麼可以, 趕緊尾隨, 诶, 不錯喔, 只見Sandy手腳俐落, 三兩下爬上去了沒有軟腳, 吼, 這太刺激到我了, 上, 拼了

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飯後出發往黃金瀑布

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過長仁橋

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跟老同事來張合照, Jobe要認真上班賺摳摳喔, 不要太羨慕我跟Sandy到處遊山玩水了...

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黃金瀑布超美的, 每次看還是很驚艷

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無言山丘入口

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路徑都架上繩索, 比以前好走多了

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瀑頂拍照

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瀑頂往下看

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最後來到, 電影無言山丘的拍攝場景, 呵呵, 玩過就好, 女主角換淑芬當

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炳哥認真的幫大家拍照

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團拍, 照片取自炳哥分享

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特別感謝基隆暖曦生態健行協會, 把路徑整理的這麼好走...

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一段爬坡後來到網紅拍攝點, 突然下起毛毛雨

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收拾遊興, 說要搭公車回家囉!!! 這個景是加碼的, 趕去搭公車時走過頭了

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嗚嗚, 說好的要一起逛九份老街, 黃金夜景隨著雨絲下來, 泡湯了

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4:00 來到瓜山國小搭車, 雄鷹好像第一次這麼早就要搭車回家, 有點意猶未盡啊, 想必是, 杜隊長心繫沒來的夫人歸心似箭.....吼, 太早回家沒得到滿足, 下次還要再來, 走走金瓜石地質公園本山礦場, 再去爬爬雞籠山小百岳, 晚上看一下傳說中的百萬夜景, 最後九份吃些老街美食...

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九份 步道 瀑布

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