九份老街、黃金瀑布、金瓜石三層橋！網美愛拍的景點一次集滿

印度新冠肺炎疫情近日急遽升高, 加上本土華航機師染疫有傳播群聚可能, 沒事少出門...一周爬一次山維持體能還是必要的, 跟Sandy, Jobe還有Jobe姐, 淑芬約走雄鷹杜隊長的金瓜石三層橋行程。

預定路線:九份隔頂站-山尖古道入口-水圳橋/三層橋-外九份溪淘金溪谷-石山橋-摸乳巷/水圳橋-金福宮-黃金瀑布-無言山丘-斜坡索道-勸濟堂, 吼, 全都是網美愛拍的景, 一次集滿, 雖然分別都走過了, 出門看看老朋友練練肖話透透氣還是不錯的啦口罩戴好戴滿, 捷運西門站 2號出口時, 遠遠看到淑芬向我招手, 走到站牌時剛好965也到了, 趕緊上車, 才發現美玲也搭這班, 車行到九份時離集合時間還早, 三人決定先下車逛逛打發時間, 以為大熱天, 風吹有點涼意呢, 經過商家買了現做的芋粿巧還溫溫的, 哈, 好小一個剛好塞牙縫

最愛的芋圓, 吼, 好想買些帶回家, 忍耐...或許行程結束後再來逛?

大部分的商家都還沒開, 街上顯得冷清

沒人的九份老街是我們的舞台, 慢慢走慢慢拍....

必訪景點, 阿妹茶樓, 說是電影神隱少女場景

山丘上古色古香的紅磚瓦建築

一路上都是美景, 隨便拍都好看

跟兩位識途老馬走都不用擔心會迷路

階梯上上還有貓咪悠閒的探頭張望

觀景台上鳥瞰基隆嶼

戀戀山城, 意猶未盡

走到巴士站, 诶, 後面那是雞籠山耶, 記得好久以前帶兩個小孩跟公司旅遊來過, 都忘了

登山口就在旁邊, 淑芬說她沒來過, 兩人約定有機會來走

轉彎進去

9:30 來到隔頂站集合處, Sandy, Jobe還有Jobe姐, 從板橋出發的大家也都到了...

入口

就在公車站牌旁不遠處, 步道口有一直立的石碑, 寫著山尖路觀光步道, 從旁邊階梯往下走

右下往水圳橋

都是下坡路, 涼涼的天氣, 微風吹拂, 好舒服

寬闊平整的花崗岩石階路乾淨好走

很快來到外九份溪圳橋, 從橋下的步道下去

诶, 沒走過呢, 呵呵, 跟杜隊長出門, 就是能深度的探索秘境景點

下到外九份溪淘金溪谷, 跟以前的同事來張合拍, 沒上班後還能跟老同事爬山再續情緣挺好的

三層橋團拍, 照片取自貴韺姐分享

眺望遠處的基隆山東峰, 像是一隻石猴面向大海, 非常的陡峭險峻, 吼, 那時怎麼有勇氣上去呢...

就是愛玩啦, 上去容易下來難, 雄鷹的大哥很有愛的伸出雙手

階梯往上

水管路, 感謝杜隊長規劃這麼優質的行程, 再次走來還是覺得新鮮好玩, 只可惜沒見到夫人愛相隨....

過摸乳巷

九份溪圳橋

到金福宮休息用中餐

吃飽了沒事, 炳哥帶著Sandy去外拍, 吼, 怎麼可以, 趕緊尾隨, 诶, 不錯喔, 只見Sandy手腳俐落, 三兩下爬上去了沒有軟腳, 吼, 這太刺激到我了, 上, 拼了

飯後出發往黃金瀑布

過長仁橋

跟老同事來張合照, Jobe要認真上班賺摳摳喔, 不要太羨慕我跟Sandy到處遊山玩水了...

黃金瀑布超美的, 每次看還是很驚艷

無言山丘入口

路徑都架上繩索, 比以前好走多了

瀑頂拍照

瀑頂往下看

最後來到, 電影無言山丘的拍攝場景, 呵呵, 玩過就好, 女主角換淑芬當

炳哥認真的幫大家拍照

團拍, 照片取自炳哥分享

特別感謝基隆暖曦生態健行協會, 把路徑整理的這麼好走...

一段爬坡後來到網紅拍攝點, 突然下起毛毛雨

收拾遊興, 說要搭公車回家囉!!! 這個景是加碼的, 趕去搭公車時走過頭了

嗚嗚, 說好的要一起逛九份老街, 黃金夜景隨著雨絲下來, 泡湯了

4:00 來到瓜山國小搭車, 雄鷹好像第一次這麼早就要搭車回家, 有點意猶未盡啊, 想必是, 杜隊長心繫沒來的夫人歸心似箭.....吼, 太早回家沒得到滿足, 下次還要再來, 走走金瓜石地質公園本山礦場, 再去爬爬雞籠山小百岳, 晚上看一下傳說中的百萬夜景, 最後九份吃些老街美食...