朦朧登山趣！宜蘭太平山「見晴懷古步道」煙雨飄渺甚是浪漫

今年年初原本計畫是要來看雪景的見晴，但當時因為交通因素，僅到太平山莊，沒有到見晴一探。因此多了一個回來見晴的理由了。

這次再訪見晴，沒有見到期待的晴天，迎來的是煙雨飄渺的景色，氣候涼爽潮濕是見晴懷古步道的日常。除去潮濕鞋襪的困擾，在步道裡面欣賞濛濛煙雨的景色甚是浪漫。

因天色不佳，加上一群人抵達入口時已是下午時段，沒有見到預期的人潮。所以可以漫步行於憂鬱森林，沐浴在樹木芬多精與負離子，好不愜意。走在其中，詩意突然湧起，忍不住嘖嘖稱讚這裡真的是好詩好濕。

每100公尺有告示牌，輕鬆走就不知不覺走到500m了

霧濛濛的見晴，好有意境

這裡是經典的拍照景點!

獨木橋~ 有沒有看到黑羊與白羊的故事^^ 橋是單行道唷!

介紹一下見晴懷古步道 (文字來至於太平山國家森林官方網站)見晴線運材軌道原長約5.5公里，有寬廣的視野、平緩的路徑、蒼翠的地貌、筆直的林相，以及迂迴曲折的鐵道路徑，自然與人文資產皆豐。因此步道整建之時，保留山地運材鐵道特色，傍著迂迴曲折的鐵道路徑，沿途保有鐵道、木馬、台車輪軸等歷史痕跡，成就一條可觀山觀雲、探索自然、緬懷往昔的懷古步道。

所以換句話說，目前步道僅開放900公尺。來回是1800公尺。

全部沒有坡道，石子土路與棧板路，到了最後一個吊橋後，就是折返點。一路上會有許多遊客駐足拍照，記得互相禮讓尊重。

最靠近見晴懷古步道有一個小停車場，但人潮多的時候，建議停在離步道入口1.3K的停車場，那邊比較大也有公用廁所可以使用。不用擔心走在山路與汽車搶道，旁邊有設置行人專用道路，可以慢慢走回停車場，很是貼心。

太平山也是我很喜歡台灣的景點其中之一。我們景點是這樣安排的: 因為有交管緣故，一早直接出發往太平山國家森林公園，入場後直奔繃繃車買車票。在買等車的空檔，到太平山莊旁的中央走廊，原始杉林步道走走(腳程快的可以順便繞到鐵杉步道看雲海)。蹦蹦車與茂興步道走完後，到餐廳享用中餐。之後直奔見晴懷古步道，走走看看拍拍照。再到鳩之澤泡湯，結束完美的一天。 下山還可以安排到鳩之澤泡溫泉，趨驅寒暖身。

喜歡文章的朋友們，歡迎大家到我的FB/ Youtube追蹤我:)Facebook: Fina Chen IG: feifeycc Youtube: Fina Chen

#見晴 #見晴懷古步道 #步道 #太平山 #太平山國家森林遊樂區 #登山 #Fina的動茲人生