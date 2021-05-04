滿地桐花雪！優質賞桐路線「小粗坑古道」　健行賞花兩相宜

很久沒爬山了，若不是桐花，不知何時才會再走入登山步道。因為螢火蟲，小粗坑古道一直放在我的口袋名單中，不過都不曾真正造訪過 (一個人要在暗摸摸的古道中拍照有點怕怕)。之前登頂石門山時 (2019年7月)，有條叉路通往小粗坑古道，當時還以為很快就會擁抱它，結果是隔了快兩年。趁著週六天氣預報還不錯，決定天未亮即出門，哪知賴床快兩小時驚醒，匆匆忙忙出發，太陽早就高掛天空。

▲台3乙線在此路口左轉

▲看到粗坑路145巷即準備停車 (左叉進入後沒啥適合停車的地方，請勿隨意亂停)

▲車停左邊樹下再往回走，8:20已停了一些車，應該都是來走小粗坑古道的...要不要帶腳架? 考慮好久決定帶上，要拿登山杖又要拿腳架，真的很麻煩

▲粗坑路145巷入口指標，從這裏前往小粗坑古道，終點才會接上石門山步道南端入口，這裏的指標會誤導人，右邊馬路開車上去才會直接到達

石門山步道南端入口

▲桐花綻放中，古道就隠身在那樹林裏

▲前面是個土地公廟，要在此左轉進入古道

▲小粗坑古道解說 : 「古道沿著小粗坑溪的溪谷而行，所以稱為小粗坑古道。小粗坑古道是日據時代闢建的一條牛車道，粗坑、關西十寮、竹坊、茅武督等地居民依賴這條道路運送物資出入。後來因興建石門水庫，山區居民他遷，加上公路的闢建，古道於是沒落。古道前段寬闊平緩，中段較陡，林蔭泥土路上，佈灑著落葉，隱約可見溪石間點點油桐落花。」

▲觀景台不見了，只剩這顆大石頭

▲這是故意的嗎? HAHA...

▲才走進古道幾步路，已見滿地桐花

▲太晚來的後果就是桐花已不怎麼新鮮 (後悔為何賴床啊...)

▲又是滿地桐花

▲這個小小池子竟然還有水，出忽意料，就算濕滑也要下去拍照

▲繼續上路後，沿路幾乎都是飄落的桐花

▲小小桐花雪

▲為什麼要早點來，因為桐花才不會像這樣被踩爛啦

▲古道幾乎曬不到太陽，土石頗濕滑，必須小心行走 (不建議折返，因為下坡更難)

▲夏天也很推薦的避暑步道

▲原本的目標是飄落在樹葉上的桐花，發現這隻小蝸牛後，桐花就變成背景了

▲發現不知名生物，回家問了網友後才知道是從沒見過的「陸生渦蟲」

▲黃色的，且背上還有黑色條紋，很特別

▲看到這拉繩處，古道終點也不遠了

▲比我預期的要短，無預警的就到了終點

▲終點左邊通往石門山頂及石門山北端入口，右邊通往南端入口及台3乙線

▲古道終點旁的里程牌上為1K+125，不是1.5K嗎?

▲往左邊石門山的方向瞧瞧

▲左上通往石門山 (石門山往小粗坑方向下來就是這裏了吧)，右叉通往石門山北端入口及土地公廟 (不知是哪個土地公廟)

▲因為無預警抵達終點，折返補拍照片，前方為抵達終點前的來時路，發現左邊樹上有個指示牌「往小粗坑山約10分」，原來左上還有叉路

▲還好有折返，不然就錯過了

▲往小粗坑山一開始為一小段陡坡，要拉繩

▲太久沒爬山，隔天四肢酸痛

▲拉繩後就沒啥難度啦

▲喔，又有桐花了誒

▲小粗坑山到了

▲前方這個應該是基石吧，但完全看不清楚上面的字

▲只有上面這兩個牌子可以清楚知道這裏是小粗坑山

▲過了基石後有條路，有布條且Hikingbook上顯示有路徑，那就走走看吧

▲決定是錯的，捷徑肯定不好走，幾乎都是陡下無拉繩，有點辛苦 (照片看不出來很陡)

▲終於看到平路了

▲續直行往石門山南端入口

▲石門山南端入口到囉，左往關西，右往台3乙回停車處

▲往關西方向拍攝，應該一路都有桐花可賞

▲往台3乙停車處出發，嘿嘿，一路上桐花也不少，踢個2公里都不無聊

▲這條路的車子不多，單車騎士倒不少

▲快回到停車處啦，剛才就走在眼前的山林深處呢~

▲回到停車處，車子比早上多很多。O形一圈含拍照花了約三個半小時，桐花季來運動一下，非常值得喔~