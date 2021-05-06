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新北坪林好山好水！「大舌湖步道」茶園、粗石斛吊橋美景一次入眼

健行筆記 / 健行筆記張家瑋

2021/04/25，大舌湖步道位於新北坪林區，我們車子停在漁光派出所旁的永和宮空地，整理裝備後出發，這條步道其實就是沿著馬路走，沿途會經過許多茶園，不趕時間晚上要去看螢火蟲，路旁出現大舌湖的告示牌，旁邊就是彎蜒開闊的北勢溪流，很乾淨的溪水，我們就沿著溪谷慢慢走，直到大湖舌步道入口，上面有標示禁止汽車通行，步道還是有泥巴且溼滑要小心走，可能稍早有下雨，步道上滿滿油桐花瓣，變成白色的路面好美哦，最後我們走到粗石斛吊橋折返，突然天空開始下起雨來，撐起雨傘回到起點永和宮。

今天一共走了4.6公里，耗時1小時45分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林，覺得我在健行筆記分享的心得文章不錯的請給個鼓勵或關注，繼續努力分享登山健行心得給大家，謝謝山友們。車停永和宮

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往右經石板橋可通往漁光國小

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沿路會經過許多美麗的茶園

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乾淨的溪水

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往大舌湖健行步道

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經過大舌湖告示牌

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彎蜒開闊的北勢溪

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忍不住多拍幾張

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路旁植物長的花還是果實呢，總之蠻美的

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令人愉快的景色

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水泥路面

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前面就是大舌湖步道入口處

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禁止汽車通行

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手機拍照中

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風景超好的

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哈哈，好泥濘的路

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盛開中的油桐花

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白色的桐花瓣鋪路

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五月雪，滿滿的

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特寫一下

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繼續往前行

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樹上的油桐花

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出現階梯

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看見粗石斛吊橋嘍

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站在粗石斛吊橋上的風景真不錯

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旁邊好像是露營區

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粗石斛吊橋

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我們拍照後折返

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美麗的粗石斛吊橋

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吊橋使用須知

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經過竹林去附近的小花園逛逛

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小花園到了，有涼亭可以休息，旁邊種植許多茶樹，季節不對還未開花

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茶園風光明媚

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回到步道入口

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走回起點永安宮

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離開大舌湖步道，開車前往坪林吊橋

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坪林賞螢之旅

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有導覽解說

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坪林吊橋

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坪林的好山好水一直吸引我來拜訪

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毛毛雨螢火蟲會出現嗎?

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沿河堤步道往賞螢處

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公所貼心的張貼告示牌提醒大家

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這裡開始就是賞螢正式路線，不過天還沒黑

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先走一小段試試

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這裡地上一樣很多油桐花瓣

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應該是遊客排的愛心

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趁螢火蟲季趕緊把握時間，等到天黑後好多一閃一閃亮晶晶的火金姑出來了，真的超多的，第一次看到這麼多螢火蟲，很開心也很值得一來，可惜相機拍不太出來，照相技術有待加強，看現場還是比較清彩

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軌跡圖

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軌跡下載點大舌湖步道 - 健行筆記 (biji.co)

步道 吊橋 螢火蟲

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