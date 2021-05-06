新北坪林好山好水！「大舌湖步道」茶園、粗石斛吊橋美景一次入眼

2021/04/25，大舌湖步道位於新北坪林區，我們車子停在漁光派出所旁的永和宮空地，整理裝備後出發，這條步道其實就是沿著馬路走，沿途會經過許多茶園，不趕時間晚上要去看螢火蟲，路旁出現大舌湖的告示牌，旁邊就是彎蜒開闊的北勢溪流，很乾淨的溪水，我們就沿著溪谷慢慢走，直到大湖舌步道入口，上面有標示禁止汽車通行，步道還是有泥巴且溼滑要小心走，可能稍早有下雨，步道上滿滿油桐花瓣，變成白色的路面好美哦，最後我們走到粗石斛吊橋折返，突然天空開始下起雨來，撐起雨傘回到起點永和宮。

今天一共走了4.6公里，耗時1小時45分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林，覺得我在健行筆記分享的心得文章不錯的請給個鼓勵或關注，繼續努力分享登山健行心得給大家，謝謝山友們。車停永和宮

往右經石板橋可通往漁光國小

沿路會經過許多美麗的茶園

乾淨的溪水

往大舌湖健行步道

經過大舌湖告示牌

彎蜒開闊的北勢溪

忍不住多拍幾張

路旁植物長的花還是果實呢，總之蠻美的

令人愉快的景色

水泥路面

前面就是大舌湖步道入口處

禁止汽車通行

手機拍照中

風景超好的

哈哈，好泥濘的路

盛開中的油桐花

白色的桐花瓣鋪路

五月雪，滿滿的

特寫一下

繼續往前行

樹上的油桐花

出現階梯

看見粗石斛吊橋嘍

站在粗石斛吊橋上的風景真不錯

旁邊好像是露營區

粗石斛吊橋

我們拍照後折返

美麗的粗石斛吊橋

吊橋使用須知

經過竹林去附近的小花園逛逛

小花園到了，有涼亭可以休息，旁邊種植許多茶樹，季節不對還未開花

茶園風光明媚

回到步道入口

走回起點永安宮

離開大舌湖步道，開車前往坪林吊橋

坪林賞螢之旅

有導覽解說

坪林吊橋

坪林的好山好水一直吸引我來拜訪

毛毛雨螢火蟲會出現嗎?

沿河堤步道往賞螢處

公所貼心的張貼告示牌提醒大家

這裡開始就是賞螢正式路線，不過天還沒黑

先走一小段試試

這裡地上一樣很多油桐花瓣

應該是遊客排的愛心

趁螢火蟲季趕緊把握時間，等到天黑後好多一閃一閃亮晶晶的火金姑出來了，真的超多的，第一次看到這麼多螢火蟲，很開心也很值得一來，可惜相機拍不太出來，照相技術有待加強，看現場還是比較清彩

軌跡圖

軌跡下載點大舌湖步道 - 健行筆記 (biji.co)