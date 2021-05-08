快訊

我駐印度染疫外交官醫療專機今晚返台 41僑胞已回國

北市私大女教授欲斬不倫戀 竟被已婚男教授拿筆電砸到險失明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

先甘後苦練腿力！ 「靑年嶺＋四天王山」全程階梯 一路爬升

健行筆記 / 健行筆記傑

7b91b5e99ad4f44ddb590cca892e928f.jpg

看今天的氣象預報，全台都有機會下雨，想說選個全是階梯的步道來走，會比較好走，沒想到一抵達靑年嶺步道入口，卻出太陽了。此次是從166道的72.2k的入口開始走，有位置的話就直接停在入口旁二側（沒公廁），或繼續往下開250公尺，有停車場跟公廁。

49e062d2b1374b3620482fd8cb3e715c.jpg

這步道屬於先甘後苦型，先下坡，回程變上坡，全程幾乎都是階梯，下雨也不怕踩爛泥。

0f33aa1ff0b550e49ed00c89267b20a6.jpg

若車子是停在停車場，可從這個叉路進來，不用在走到步道入口。

adac680d4009c3912b5450efc0695b1b.jpg

12204896cdf51824ff5ca23a6364adcd.jpg

c09945db920949aa350b1cf7a1d27169.jpg

5a1d49d2eb644347e406ee2250f62cb2.jpg

e19780472fa7e6fb0a847bd435f4f135.jpg

仔細看上方巨石旁的山壁已有裂痕，感覺好像隨時會掉下來。

d81f9ec6ad718754f6061a8e2051b0d1.jpg

8e38912394c49e6c2549c95a388956b8.jpg

情人橋

4e61851f9925a4636b66ec0da6e0de4d.jpg

8ea3e01d27325ee9c6fe80456a28ce7c.jpg

遠眺燕子崖

171e1ae71bbef5dd58e791e5b7f76a42.jpg

8b1a4211845d720163d58e7901d9b0af.jpg

情人橋上視野

401c2955dd5f098b8f49574ec3aefc02.jpg

e57b79e940a365f090f6cac8c6570f2b.jpg

e2e1da1d47e6d7a12d0c9f09d3ac9166.jpg

04f7a935ad0852413a452917329bec03.jpg

a9db0371ebc5728248c6d33f3d159641.jpg

f0719012845bdb1c77481ef15626f841.jpg

fcd887bce17b1ec54b68bd1def50f5e8.jpg

be3f7902712f57424a608336e0d1b07e.jpg

燕子崖

420da65adb1fef91f7541452a26dafe5.jpg

7c7204ee7efb810b9b6920e26613b126.jpg

從入口到蝙蝠洞約40分鐘路程

f3ee9a310bf4e6586e9544f10baba222.jpg

dd3e17432334509dd982277fbcad88e0.jpg

從蝙蝠洞原路折返就是一路爬升了

aad15fabf43cf818009cdd9f7ee7295f.jpg

回到停車處，看時間還早，就跑來水社寮車站爬四天王山，從雲潭瀑布休息站入口對面的產道進入，會有條叉路指示四天王山，但我沒注意到，直直開到鐵軌這，這裡車子不多，就直接停路邊了。（沿著照片右邊的水泥路直走就能看到四天王山的指示牌）

681a9dd2a1f10b8d6bf9ed33a88af395.jpg

走約200公尺就到水社寮車站，裡面有蝙蝠生態解說站，公廁在車站左邊。

ee3b8cde4bace9c5152160ff2d907c9b.jpg

經過車站，在沿著鐵軌走下去會看到土地公廟

0e702238d307c8808efc3dbd28e0a176.jpg

四天王山步道入口在土地公廟右邊的階梯上去

809e2154e9afe16c941bf1d1eaef467b.jpg

49916bc0efec2e2cff23a402db1a8fb4.jpg

38681e2fa766f0b09de33dd88ff72e8a.jpg

第一個叉路，看地圖2邊都可以，左邊可以比較快到三角點，我選擇走右邊。

f8a87ff9165c2e726662840cb9291468.jpg

這裡的木樁跟木橋都有腐蝕損壞，行走時要小心。

4a18996171a2ddc08e3452ab5229f30c.jpg

1125605f8fcd96e4aad854c1241f63b2.jpg

隨處可見倒竹

6fcd1edb1a7b3cbbf86975b8dd14a91d.jpg

第二個叉路，直行

971eaa0af1e83617d8ea210f8db0bb75.jpg

第三個叉路，直行

39abf5b6c04fe43380137dcc2d20bd3b.jpg

第四個叉路，往左

0b6fb0ce06c4bf9560a8c033d73b2ea8.jpg

第五個叉路，往右

2864741fd782c39a9aed3a3f38643683.jpg

第六個叉路，往左

e28b5db8febedfa46eaadedc702720c7.jpg

f7de5e58401e2aae58bb34b1443a545d.jpg

3095d332c189b9c863dea48fbb0b2757.jpg

dbee0b76e96d1d7110c5aa23eabf5e24.jpg

138115432ef3d4ef3c729d6b37508069.jpg

步道風景

e7cace8511f687838afd7b867762b812.jpg

第七個叉路，二邊都有綁布條，直行是往四天王山，右邊是往知鳥山。

e9440300e427f9d6ac44eb9c358bc1a9.jpg

烏雲密佈

7ffd89c1319faf6d862f79b4b6572191.jpg

03f6545046c4da4e1bb6b48d941ac69a.jpg

往知鳥山約20分鐘的路程，並不好走，前面路徑還明顯，後面接近三角點的路徑不明顯，要注意跟著布條走。

f2c2d4ae0ef9f5792e481d9537f67922.jpg

b26763e0936a7d562f1419c20fbff38f.jpg

在三角點旁有看到別條路線的布條，我猜測應該是往靑園山跟篤鼻山，一個人走，路徑不明顯，開始在飄毛毛雨，還是別冒險，原路折返。

a0cc1b15fdf7bc9fa7678606efaa7e62.jpg

97226ccbdb51a486a1ecec47962428dc.jpg

95e426d50897163cf2bee448ae5642f8.jpg

a67d6b494cf7e37d4847bfe0037400c4.jpg

回到原來的叉路後，直行。

e05e86820b4b004837cb7937e5a2bf12.jpg

這顆樹好像快倒了

43f0318b3703838f7df02ed15430b243.jpg

62f1fa11a053add34c3b6695bc7c5aa6.jpg

四天王山沒有三角點，只有這牌子。

af09da2b5dae013815bf34f730dd1b71.jpg

再往下走沒幾步還有一休息平台

49bf0a4116a752cb9da3081c82546c0c.jpg

4d6693d4631589c2cd153baaccceac94.jpg

經過四天王休息平台後，就都是下坡了。

8a0703f52729c55d4dc4e3dc62054ae3.jpg

1k處涼亭，這裡要左轉。

64dd2aeeb3352f4b99b25e2fcebbcfd2.jpg

涼亭上擠滿人，只能在旁邊拍。

61ef4a0632000e31a1490aa283246695.jpg

66cc1b092c7aeb07e31264428090ee34.jpg

09509353a583030c7b417ffd55657031.jpg

0304ceea27f07ee33f86ad4dea6e3395.jpg

9:30開始爬，12:10回到入口，走了約2小時40分。木階梯很多都腐蝕損壞，行走要小心。有些叉路沒有指示牌指引，需注意布條。沿途都可見倒竹，行進間不時會聽到有人在砍竹的聲音，剛開始還以為是山豬。

步道 瀑布

延伸閱讀

全年適合上山！「台版富士山」加里山視野極佳 全程走在森林間

太魯閣號撞車前「阿好」在鐵軌旁 檢追查

公廁為環境舒適指標 台鐵請南市府示範清潔技巧

北市公廁不乾淨 站前、市民大道地下公廁各罰1200元

相關新聞

先甘後苦練腿力！ 「靑年嶺＋四天王山」全程階梯 一路爬升

看今天的氣象預報，全台都有機會下雨，想說選個全是階梯的步道來走，會比較好走，沒想到一抵達靑年嶺步道入口，卻出太陽了。此次是從166道的72.2k的入口開始走，有位置的話就直接停在入口旁二側（沒公廁），

朦朧登山趣！宜蘭太平山「見晴懷古步道」煙雨飄渺甚是浪漫

《見晴懷古步道》今年年初原本計畫是要來看雪景的見晴，但當時因為交通因素，僅到太平山莊，沒有到見晴一探。因此多了一個回來見晴的理由了。 這次再訪見晴，沒有見到期待的晴天，迎來的是煙雨飄渺的景色，氣

九份老街、黃金瀑布、金瓜石三層橋！網美愛拍的景點一次集滿

印度新冠肺炎疫情近日急遽升高, 加上本土華航機師染疫有傳播群聚可能, 沒事少出門...一周爬一次山維持體能還是必要的, 跟Sandy, Jobe還有Jobe姐, 淑芬約走雄鷹杜隊長的金瓜石三層橋行程。

新北坪林好山好水！「大舌湖步道」茶園、粗石斛吊橋美景一次入眼

2021/04/25，大舌湖步道位於新北坪林區，我們車子停在漁光派出所旁的永和宮空地，整理裝備後出發，這條步道其實就是沿著馬路走，沿途會經過許多茶園，不趕時間晚上要去看螢火蟲，路旁出現大舌湖的告示牌，

體驗獨特森林浴、擁抱無痕山林！走進森林一定要做的8件事

因為這次的採訪，我們認識了吳雲天老師，在老師的帶領下，踏入新北近郊的淺山，一邊聽著山裡的蟲鳴鳥叫，一邊聽老師解說自然生態。老師說，不只是走走看看，森林是一座自然寶庫，可以聆聽、觀賞及觸摸，也能喚醒並療癒人們的身心，試著從這8件事情用心體會森林的奧妙。

搭公車登苗栗「向天湖山」！登頂森林三角點、沿湖畔散步

向天湖山位於苗栗南庄，海拔1,225公尺，小百岳#32，有一顆森林三角點，向天湖則是賽夏族人最重要的矮靈祭地點。在竹南火車站後方的竹南東站搭5804(新竹發車，約10點到達竹南東站)，若搭10:30發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。