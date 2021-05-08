先甘後苦練腿力！ 「靑年嶺＋四天王山」全程階梯 一路爬升

看今天的氣象預報，全台都有機會下雨，想說選個全是階梯的步道來走，會比較好走，沒想到一抵達靑年嶺步道入口，卻出太陽了。此次是從166道的72.2k的入口開始走，有位置的話就直接停在入口旁二側（沒公廁），或繼續往下開250公尺，有停車場跟公廁。

這步道屬於先甘後苦型，先下坡，回程變上坡，全程幾乎都是階梯，下雨也不怕踩爛泥。

若車子是停在停車場，可從這個叉路進來，不用在走到步道入口。

仔細看上方巨石旁的山壁已有裂痕，感覺好像隨時會掉下來。

情人橋

遠眺燕子崖

情人橋上視野

燕子崖

從入口到蝙蝠洞約40分鐘路程

從蝙蝠洞原路折返就是一路爬升了

回到停車處，看時間還早，就跑來水社寮車站爬四天王山，從雲潭瀑布休息站入口對面的產道進入，會有條叉路指示四天王山，但我沒注意到，直直開到鐵軌這，這裡車子不多，就直接停路邊了。（沿著照片右邊的水泥路直走就能看到四天王山的指示牌）

走約200公尺就到水社寮車站，裡面有蝙蝠生態解說站，公廁在車站左邊。

經過車站，在沿著鐵軌走下去會看到土地公廟

四天王山步道入口在土地公廟右邊的階梯上去

第一個叉路，看地圖2邊都可以，左邊可以比較快到三角點，我選擇走右邊。

這裡的木樁跟木橋都有腐蝕損壞，行走時要小心。

隨處可見倒竹

第二個叉路，直行

第三個叉路，直行

第四個叉路，往左

第五個叉路，往右

第六個叉路，往左

步道風景

第七個叉路，二邊都有綁布條，直行是往四天王山，右邊是往知鳥山。

烏雲密佈

往知鳥山約20分鐘的路程，並不好走，前面路徑還明顯，後面接近三角點的路徑不明顯，要注意跟著布條走。

在三角點旁有看到別條路線的布條，我猜測應該是往靑園山跟篤鼻山，一個人走，路徑不明顯，開始在飄毛毛雨，還是別冒險，原路折返。

回到原來的叉路後，直行。

這顆樹好像快倒了

四天王山沒有三角點，只有這牌子。

再往下走沒幾步還有一休息平台

經過四天王休息平台後，就都是下坡了。

1k處涼亭，這裡要左轉。

涼亭上擠滿人，只能在旁邊拍。

9:30開始爬，12:10回到入口，走了約2小時40分。木階梯很多都腐蝕損壞，行走要小心。有些叉路沒有指示牌指引，需注意布條。沿途都可見倒竹，行進間不時會聽到有人在砍竹的聲音，剛開始還以為是山豬。