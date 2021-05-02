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登高山賞杜鵑！合歡山「小奇萊」沿線開滿粉白花朵好震撼
小奇萊賞杜鵑:
最近一直被山友分享的玉山杜鵑毒到、只好自己上小奇萊以毒攻毒。我知道人會很多停車不方便，所以就騎機車上合歡山，騎了三小時多，但到了松雪樓對面的停車場，連機車都停不進去，整個停車區連走道都停滿汽車，真是用卡住來形容。
我騎回武嶺停車場，再走回滑雪山莊奇萊登山口。人車真得很多、上個廁所女生廁所排的隊伍很長、所以比較急的女生也趕快跑來男生廁所上。要去石門山北峰的路也塞住。人多就是這樣哈哈。今年的玉山杜鵑大爆發所以人潮也大爆發，走在小奇萊的步道上也許是前幾日有下雨，整個步道上有點溼整路上看遊客一直摔倒，其實不會難走。
但是知道很多人可能平時都沒在登山，穿個平底運動鞋就上來也沒拿登山杖，整路看人一直滑倒、真是要小心。自去年10月10日登南華山後半年沒在上高山，今天的我覺得喘很快，一直到身體熱才比較好轉。看了杜鵑也覺得蠻震撼的、滿山滿谷來形容，分別在0.7k、 1.8k、 2.3k這三處，連拍照都要找好位置，在山上花了4個小時的時間，從合歡山騎回家耳朵也因為高度而耳鳴，聽力變很小聲，休息一陣子才恢復。
gpx:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=466239
以上是今天紀錄的影片^
登山口
台灣冷杉
可看到奇萊北及奇萊主
今天停在路邊車子都被開了罰單
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