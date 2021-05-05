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搭公車登苗栗「向天湖山」！登頂森林三角點、沿湖畔散步

健行筆記 / 健行筆記阿德

向天湖山位於苗栗南庄，海拔1,225公尺，小百岳#32，有一顆森林三角點，向天湖則是賽夏族人最重要的矮靈祭地點。在竹南火車站後方的竹南東站搭5804(新竹發車，約10點到達竹南東站)，若搭10:30發車的台灣好行5805A(約50分鐘~1小時到南庄)時間較趕，到達南庄時轉搭11:30發車的5824公車(一天來回各三班)，約12點可到達向天湖。回程則搭5824最後一班17:10向天湖發車，到達南庄再轉17:45南庄發車的5805班車回到竹南，也可以等18:20台灣好行5805A班車，要注意在南庄搭台灣好行回竹南是在遊客中心對面，不是在苗栗客運站。

▼向天湖公車站，也是一處停車場。

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▼先經過這家[風筑角鋪]小吃店，取右沿著馬路走，取左下則到向天湖畔。

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▼此處取左。

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▼經過二處[光天高山登山口]的指標。

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▼這裏有幾個大水塔，就是登山口。

927e8bfb8e7e758a431407277838f2cb.jpg一路上屬上坡路段，不過還算好走，多日未下雨，地面不會潮溼。▼往光天高山與向天湖山的叉路，若要登光天高山則取右，取左上往向天湖山。

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▼沿路設有不少的救援樁。

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▼來到一處巨石，底下還有不少木頭撐住。

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▼下午1點就開始起霧，沿路感覺有點滴雨，最終沒有下雨，路況不錯。

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▼來到環湖段(往三角湖山)及向天湖山的叉路，取右續行，回程再走環湖段，有一小段路況要稍加注意。

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▼登頂前有一叉路，右方是由光天高山來的路，取左上。

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▼順利登頂，有一顆森林三角點，起霧，四周無展望。

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▼回到環湖段叉路，取右。

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▼經過此處後有一小段陡下坡路段，其餘皆很好走。

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ab834542af17a7c2d069aa1d685f870c.jpg▼這段環湖段有點長，但好走，加快腳步，沿路有桐花落滿地，也有幾處不錯的觀景點(要小心在崖邊)。

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▼走了好長一段路，來到一處遊客止步的標示，箭頭往左，還好有注意，要登三角湖山要直行。

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▼先一小段往下，再走幾分鐘即可登三角湖山，有一顆森林三角點，展望也不太好。

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▼回到叉路後一路往下，不過有拉繩，路況也不錯，不算難走。

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往下走時有一處叉路要取右(不太明顯)，直行應該也可以由另一處出來。▼下方是一座木橋，取右過木橋，直行應該會接剛剛叉路直行路線。

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▼出口處。

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▼續走馬路回向天湖。

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▼左側有一黃色繩子圍起來的路段，應是剛直行出來的地方。

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回到向天湖，完成今日小百岳任務，沿著湖畔逛逛，在咖啡民宿喝咖啡等公車。

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