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一覽南台灣屏障雄姿！南疆聖山「北大武山」一日單登

健行筆記 / 健行筆記俠女卿

北大武山，台灣南端唯一超過 3000 公尺以上的山峰，台灣百岳之一，不僅有「南台灣屏障」之稱，更因為是魯凱族和排灣族的聖山，而有「南疆聖山」之稱。| 北大武山三角點雲海

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這是我第四次走訪北大武，卻是第一次單日往返，很硬~很操~ 沒有足夠體能鍛鍊的朋友們，不要輕易嘗試單攻，絶對讓你走得嫑嫑的!!

| 北大武山步道路線及等高圖（資料來源：林務局屏東林管處發行之[北大武山手冊]p.6-7

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*上圖標示之登山口為舊登山口，新登山口至舊登山口還有約2.8km路程。以下分享我們的行程記錄...

時間：2021.4.20(二)天氣陰轉晴

行程記錄：單程11.8公里，來回共23.6公里，費時約11小時。

去程(上山): 歷時6小時18分(包含休息、拍照及午餐)，實際行走時間5小時14分。0657新登山口→0744舊登山口(0K)0748→0924喜多麗斷崖(3.8K)0940→0944檜谷山莊岔路口(4K)→1212大武祠(8K)1250→1315北大武山三角點(9K)

回程(下山): 歷時4小時42分(包含休息、拍照、上廁所...)，實際行走時間4小時10分。1330北大武山三角點(9K)→1355大武祠(8K)1408→1534岔路口(4K)→1538檜谷山莊(4.2K)→1545岔路口(4K)→1550喜多麗斷崖(3.8K)1558→1711舊登山口(0K)1715→1812新登山口*上述行程時間僅供參考，請斟酌個人腳程。

北大武山路線多岩石且落差大，再加上有下過雨路徑特別溼滑，要小心行走!!

注意事項：

1.)登北大武山需申請入山證，入山日前3-124天於內政部警政署入山案件申辦系統網站申請。亦可於入山當天到泰武分駐所臨櫃申請，建議先下載「入山臨櫃申請書」，填妥、列印㩦往以節省現場填寫時間。

2.)單攻者需填寫「單日往返申請單」，建議先下載列印填妥，至舊登山口林務局管制站時遞交或投入信箱。( 下載網址：https://kgonline.forest.gov.tw/download/?type_id=26 )

3.)北大武山單日往返需要一定的體能要求(尤其股四頭肌的鍛鍊)，還有對高海拔低含氧的適應；若無把握，建議安排二天一夜，入住檜谷山莊或營地，惟需提前上網申請＊檜谷山莊是登北大武山主要的住宿據點，床位42個，為通鋪形式，屋外下方則有15個木造營位可供搭四人帳露營，床位及營位皆需事先上網申請，費用及申請說明請見官方網站

06:57新登山口出發，新登山口距離舊登山口約2.8公里，中間有兩段高繞，第一段高繞後會接上水泥路及小石子路...一般腳程約60分鐘可到達舊登山口。

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07:44扺達舊登山口(步道0K / 海拔1543m)，此處林務局管制站需登記資料並遞交「單日往返申請單」(若無人則投入信箱)。

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從舊登山口開始，每500m就有一木樁標示，會遇上幾段崩壁，要小心行走!08:28快到步道2K處時陽光出現，從樹林間灑落的光線，好美～

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步道2.5K處第二休息站，接下來上到3.8K喜多麗斷崖的路徑就陡了...

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攀上喜多麗斷崖前的岩壁上，再次遇見一葉蘭(記得2015年來也是在此遇見!)

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步道3.8K處的喜多麗斷崖(步道3.8K / 海拔2104m)，這裡是北大武山著名的"觀景台"，可賞夕陽、雲海...若無雲霧時，還可見到高雄市及遠在外海的小琉球...

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步道4k處岔路，往左約200公尺到檜谷山莊(海拔2108m)，我們取右往三角點方向前進...

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過4K後開始上坡，接下來要繃緊神經啦...至三角點的5公里路要上升900多公尺，好戲正要開始...| 步道5.25K處的巨大紅檜木，樹齡約 1,000 年以上，山友們稱其為「大武神木」

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| 步道6.3K處的水源地，回程時可在此洗把臉...

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| 步道7.45K，稜頂展望點...(距離三角點還有1.65K，指標似乎寫錯了...)

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上稜線後就是走在屏東與台東的交界，左邊的屏東被厚厚雲海籠罩，右邊的台東則是陽光普照，還可清楚看見山下的太麻里溪...

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走在稜線上的路徑變小，還有多處斷崖，要小心行走!!

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12:11來到高砂義勇軍紀念碑(步道7.95K)，再向前沒多久就是大武祠，

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| 步道8K處的大武祠(海拔3028m)，多數人會在此稍作休息。

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大武祠休息午餐時，金翼白眉(高山噪眉)不時在身旁跳躍...

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於大武祠充份休息約40分鐘後，花了25分抵達三角點...

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| 北大武山三角點(步道9K)，海拔高度3,092公尺。

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由於是一日單登往返，有時間上的規劃限制，沒有休息太久13:30就從三角點離開。下山途中特別繞進去檜谷山莊...上廁所，發現非假日上山住宿的人還蠻多的...

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因為昨晚下過雨，5.5K之前的步道路徑特別溼滑，下午2點半過後雲霧也慢慢飄起，還夾帶著少量雨水，下山雖然比較不喘，但潮濕也不太好走...一切小心為妙!!17:11回到舊登山口管制站，再次遞交「單日往返申請單」回程條，填寫實際下山時間並簽名(若管制站無人則投人信箱)，以便林務局確保單日往返人員有安全下山。

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從舊登山口回新登山口時，誤轉入其他林道，意外發現難得一見的水晶蘭...(非常嬌小,不仔細留意很容易錯過~)

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後記：登山不是競賽，不需要去跟別人比速度，每個人有每個人的腳程與身體狀況；但計劃一日單登的朋友，強烈建議要有充足的體能訓練(尤其是股四頭肌的鍛鍊)，以及對高海拔低含氧的適應力...才能在規劃的時間內完成一日單登北大武山，不僅能安全下山也不會造成別人的負擔。｜交通補充｜新登山口前有一處私人停車場，收費$100元，將車停此較為安全。當然，不想付費停路邊也是可以，但請留意勿影響其他車輛進出！

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登山 步道 小琉球

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