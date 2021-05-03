驚險三倍、風景美三倍！ 北部「阿朗參」是阿朗壹三倍進化版，三倍奉還你所不能出國的美景

北有阿朗參，南有阿朗壹這裡是阿朗參。是阿朗壹的三倍進化版，驚險程度三倍，風景三倍美。這裡不需要花大錢，也不用舟車勞頓，只須要有膽量，彎入漁港小徑，就可展開新奇的冒險旅程。如果有外國朋友只有一天的時間，我會帶來東北角海岸，早上欣賞這樣的山海大景，下午帶去金瓜石感受昔日金礦山城的繁華。一開始就這樣的驚艷!!漁港小路一進來~夥伴不約而同地說【好像敦煌石窟!!】 有懼高症的人這裡還是不太適合，沿途還是有些地形要過。也有一些高落差的地方需要拉繩而過。 從海岸邊緣走來，經過一個需要拉繩的地方，上切往上。視野開始更寬更廣。這裡也是本路段較困難的地形。 沿途視野開闊，走在雄偉壯麗峭壁上，另一邊就是無敵海景，山海大景使得我們放慢腳步，欣賞美景，夥伴都說如發現新大陸，嘖嘖稱奇。 海浪拍打是心跳，海風吹拂是呼吸。在高處靜靜感受海的生命力。 路旁不時出現的美麗台灣百合，生命力強韌，從海邊到海拔3000多公尺的高山，都有其蹤跡。 春天的海岸色彩豐富，除了草綠還有金綠、金黃。春天遊東北角海岸，正是時候。 走著走著，在海岸的角落，會看到傳說中的國王企鵝，但是頭斷了!!這是自然風化而斷的，並不是有山友刻意破壞。這張照片是以前的。實際上的現況在下張照片。 頭斷了~ 剛好巧妙地掉在前面，還蠻像登頂石碑的。我們有試著想要把頭放回去上面，無奈這大概有30公斤，已經超出我們的能力範圍。 這裡也有點台版XXX，最近網路莫名出現一堆台版XXX。親自來一趟吧!!看你是否會聯想到XX石窟。走到這裡隊友們都堅持要繞路上去拍照，明明往左邊走才是正路。還好這個行程算輕鬆且約半天，我們時間很多可以慢慢地拍網美照。 處處皆是驚奇，有這種你想不到的地形樣貌。人好像蟻人，縮小了來到小孩的玩具間，爬上爬下的。 我是蜘蛛人~.~ 這裡也是挺唬人的~是一個視覺效果很驚人，但是好走的地形。最新路況，是下面已經開出一條好走的康莊大道。 這是三年前第一次來的時候，可以很清楚看到下面並沒有一條明顯的路徑。後來，是熱心的山友們整理出安全的下方路徑，感謝熱心山友。 終點就是這裡~視野超好，在制高點，看著無邊無際的大海，靜靜地放空，思緒漸漸融入，彷彿置身於那片朦朧大海。 天空和海的分界線很模糊。你可以看的出來嗎?哪邊才是天空呢?陰天和晴天有各自不同的美。 隊友出動了空拍機，台灣東北角的海岸線真是壯麗。其實不用出國，台灣也有世界級的特殊地質景觀，值得你親身探索。東北角更是戶外活動的天堂，有山有海，在這裡可以攀岩、浮潛、登山、單車。 網路世代到處都有秘境的照片。 但照片，只傳達不到5%的現場臨場感。 唯有親身走過~秘境再不是平面的照片~而是一幅幅令人難忘的回憶。後記~今天又去了一次，今天的美景不斷，一直很忙著拍照。無奈照片傳達不到5%的現場臨場感。親身探索才能感受，斷崖壯闊、海風輕柔、大海湛藍、百合清香、浪花雪白。最後，嘴巴不自覺的驚嘆【哇~好美】 最新出爐影片