一線天奇景、瀑布最經典！走訪「北港溪峽谷步道」再泡野溪溫泉

北港溪峽谷步道及溫泉：

在去年關注到這條步道時、已經無法前往了。能高大圳的工程步道已消失、所有的地形已經恢復成溪谷地形。在網路看了很多相關影片及介紹。一直很遺憾沒在2019年前往，最近適逢56年枯水期，也看到最近有山友去過的相關影片。決定快去拜訪一下。我以前沒朔溪過，趕快惡補一下相關常識及技術，朔溪三寶先去台中探險家買一雙朔溪鞋無釘300多元、再去迪卡儂買了救生衣800多，去水漾森林租借朔溪帽及防水包。

04月17日週六9點到北港溪剛開始不知如何開始、雖然我也下載了離線地圖，沒有登山布條可以判斷方向、還好今日溪友還蠻多的應該有20幾人，我依樣化壺廬開始，溪谷判斷路徑是以疊石做為方向，週六及週日我8.5k的朔溪路徑以之字形走法在溪谷兩徹變換，那邊有陸地就走那邊，走到沒路就涉溪換邊走陸地，以前的便道是在溪谷右側所以我大概上右邊走小路五次，涉溪24次，在一線天後5.5k魔王激流前面的路，大概最深到肚子。也有些段完全走水路都先用登山杖看那邊淺就走那邊，雙杖是必須的。第一天週六我走到魔王激流已經12點10分看這關很難過我就放棄了。

回到家中再次看相關影片資料，決定隔天週日早一點開始走。我3點多起床這次換騎機車省了走陸地的時間，週六我看到很多人騎到北港溪旁我也有樣學樣。只是週日這一天只有我一人來走，還好週六時我知道有10幾個人在溫泉區露營我也比較放心。第二日我走比較快，因為昨日已來過攝影跟空拍昨日也拍完，只要補5.5k後的畫面。5.5k魔王激流深比人高有游泳圈及拉繩可利用人先上游泳圈借住繩子力量上右邊岩壁。6.3k還要上一處激流，7 k第二流瀑這二處都很深到肩膀都是要貼著右邊岩壁雙手借力往前進。過了7k後面的1.5k就是走陸地好走。溫泉區搭了四帳因溪床沙地有溫度溪友說睡的很舒服。

GPX:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=455905

沿途影像紀錄^

車子停惠蓀林場柑仔店旁停車場

這平台林道進入

北港溪峽谷入口.

清翠橋

機車可抵溪谷 可節省2K的時間.

開始涉溪

沿途都可遇見溫泉孔

美景及瀑布

北港溪一線天

5.5K魔王激流 水深比人高

6K標示 以前工程便道的標示里程

7K的雙流瀑

8K的北港溪溫泉

人生第一次涉溪泡野溪溫泉成功。心得感想:來此並不容易、而且時間限定，平時也看不到只有枯水期才有機會。