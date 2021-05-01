天然忘憂系美景！屏東「雙流森林遊樂區」瀑布步道、過溪踏石景觀好愜意

布魯很喜歡走在有過溪踏石的步道上，感覺自己很像跳躍在五線譜上的音符，穿入泠泠的水聲天籟裡。三貂嶺瀑布群步道或瑞水古道的過溪踏石段，都讓布魯的腳步不自覺的變輕盈了。

屏東雙流森林遊樂區的瀑布步道，不只終點25公尺高的雙流瀑布俊逸朗秀，途中也經過二處過溪踏石，以不同的步伐踏點楓港溪，令人忍不住想來回多走一趟。這是布魯，一月下旬在雙流森林遊樂區。

林務局設立的導覽牌，布魯走瀑布步道前往雙流瀑布，回程走沿山步道。

遊客中心有洗手間和熱水器，所以布魯和家人先到這兒報到，回程後又來泡麵當午餐。其實遊客中心有販售簡單的餐飲可充飢。

由遊客中心前的雙流橋分別向楓港溪上下游望去，溪谷的景觀都很棒。

陽光草坪很適合野餐。

瀑布步道沿楓港溪而上，有兩處過溪踏石，冬天水落石出，可以輕鬆通過，夏天溪水上漲時可能會漫過踏石，就得改走沿山步道才能到達瀑布。

第二道過溪踏石，是布魯覺得除了雙流瀑布之外，遊樂區內最美的景。

歡迎來到森林教室上森林課。

石龜岩長久以來一直守護著楓港溪。

楓港溪水十分清澈。

步道最後到達雙流瀑布觀景台，瀑布高25公尺，在冬天仍然能有這樣的水量，十分令人嘆賞。

回程由森林教室轉沿山步道，紅色的沿山吊橋在青山中十分顯眼。

總計由遊客中心走瀑布步道至雙流瀑布，回程取道沿山步道，共約7.5K， 慢行加拍照休息時間約2.5小時。步道十分和緩，又有林蔭，走起來十分輕鬆。布魯覺得不論是前往台東途中，或專程前來，都值在南迴公路轉進雙流遊走一番。而園區內另有帽子山步道，來回5.7K，終點是海拔700M的帽子山頂，可以東望太平洋、西瞰台灣海峽，環覽中央山脈南瑞諸山，這樣子的景觀，布魯是無法按捺得住的，遲早會再來一趟。

布魯便利貼：

雙流森林遊樂區資訊：假日全票100元，平日全票80元，學生票80元，敬老票兒童票10元。開放時間：08:00~17:00。餐飲補給：遊客中心有簡易餐飲及販賣機，台9線路口有全家便利超商。

雙流森林遊樂區官網

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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