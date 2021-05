享受森林浴！「東眼山」300公頃柳杉林整齊壯觀　樹根步道盡顯藝術感

如果能住進森林半個月,你計劃做什麼?「鳥囀深林裡,心閒落照前。」...300多公頃優美靜謐的柳杉林區,光影在林中閃耀,聆聽蟬鳴鳥囀,有如大自然的交響樂。行至高處視野佳,好天氣時,可眺望五指山系、台北101、七星群山、新店溪、淡水河、大屯群山、大漢溪、觀音山,青山翠谷,橫亙綿延,好不壯觀。

:小百岳 No. 22「東眼山」據園區介紹,是從石門水庫阿姆坪遠眺這座山,山形酷似一顆向東眺望的閃亮眼睛。哇!好有想像力哦!下次去阿姆坪眺望看看...。東眼山的泰雅族語「Rgyax-Tongan」。「東眼山自導式 步道 」踩著枕木梯拾階而上,兩旁夾道柳杉木棵棵筆直高大,享受森林浴。步道盤繞而上,林徑幽雅,落葉滿滿。東眼山國家森林公園入口、購票口,全票100元,平日80元。桃園居民(持有身分証件者)50元。兒童票...。售票口的服務人員超極親切的。

洗水間 - 白牆與植被覆蓋的屋頂,好有特色...美美滴!

轉彎處、反光鏡,一定要來一張...

春天的綠是流動的,隨著風、隨著雨,佈滿大地。春天的綠是生動的,小草萌芽了、小花綻放了,感受到陽光的人們,笑了。

今天要體驗的是咖啡色線,「東眼山自導式步道」路線像頂「小精靈的帽子」...

漫步在整齊美麗的柳杉林間,拾級而上登頂海拔1212公尺的小百岳 NO. 22 東眼山...。

全程都走在綠蔭蔽日下,偶爾會見陽光穿透樹蔭撒下的白光...

在柳杉林圍繞下的涼亭。「脊森」— 淡江大學建築系設計團隊「森林木十人」創作設計。如果能住進森林半個月,你計劃做什麼?10個年輕人的森林之夢,以「取之於森林,用之於森林」用柳杉木為材料創作而成。

拾階而上,仰望高聶入雲的柳杉木...瞬間覺得自己好渺小哦!

林間點綴著無花果的遠房親戚牛奶榕...美麗。

牛奶榕

好像八爪章魚般交錯複雜的樹根步道...長滿青苔有種藝術美...

佈滿附生植物的大樹

位置很妙的觀景台...

倒樹成了大自然的裝置藝術,也很美...

滿滿的落葉,走在上面發出沙沙聲...好像武俠高手即將出場...

連根拔起的大樹,像極了張著大嘴的鱷魚...

步道沿途很多坐椅,真的走不動,可以坐下來歇會,喝口茶...

NO. 22 小百岳東眼山,三角點,在群樹中,標高1212M。好巧哦!我的生日也是1212。生日時是否還要再來走一次呢?

最高點 - 東眼山觀景台,正在維修中,每次限五人...

拾階而上,階梯旁的小白花,耀眼...

坐看雲起時,好天氣時可眺望五指山系、台北101、七星群山、新店溪、淡水河、大屯群山、大漢溪、觀音山,青山翠谷,橫亙綿延,好不壯觀。

但,翠谷,我好像有看到那麼一點點...橫亙綿延的群山、淡水河呢?因為是國王新衣,我想我不夠聰明,沒看到...。等老天贈個好天氣...,等我再增長一些知識,有些慧根時再來。

走過冰河時期的昆欄樹

Thinking is driven by questions, not answers. 路邊,黑巧克力甜甜圈、栗子甜甜圈、滾花邊甜甜圈的菇菇

獅黃光柄菇 - 在步道旁,像極了一棵掉落的蛋黃...

超級無敵大一隻滷雞爪...應該可以吃很久...我想我餓了...

彎彎曲曲的階梯穿梭在柳杉林間...

大自然的裝置藝術...

整齊美麗的柳杉林

步道沿途多層次豐富的森林樣貌,最上層柳杉、杉木...。中層常綠闊葉木樟樹、香楠、九芎...。下層則有西施花、姑婆芋、倒地蜈蚣及蕨類、蕈類...。

聽說有水晶蘭,但我來回找了很久很久...沒找到。只好拍小白花...

好希望這是個任意門,帶我去,任何我想造訪的地方...

我只想說:你讓我住、我幫你顧...

好大一把天然電風扇...

雲霧繚繞如夢似幻,彷彿置身在虛無縹緲間...

就在行程結束要離開時,瞬間雲霧瀰漫整個山頭,雲霧繚繞如夢似幻,彷彿置身在虛無縹緲間,身心靈刹那間被療癒了。(謝謝好友Andrea幫我記錄下這瞬間)

All this that came and went in the twinkling of an eye was branded forever upon my heart.— Healing Tour —

交通資訊:資料來源/圖表 取材 桃園觀光導覽官網

開車:桃園→大溪→省道台7線→復興→縣道119線→東眼山森林遊樂區

【台灣好行 - 506東眼山線】:平日班車時刻表

假日班車時刻表

一日券:全票150元,優惠票價120;半票75元,優惠票價60元