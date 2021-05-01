享受森林浴！「東眼山」300公頃柳杉林整齊壯觀　樹根步道盡顯藝術感

如果能住進森林半個月，你計劃做什麼？「鳥囀深林裡，心閒落照前。」...300多公頃優美靜謐的柳杉林區，光影在林中閃耀，聆聽蟬鳴鳥囀，有如大自然的交響樂。行至高處視野佳，好天氣時，可眺望五指山系、台北101、七星群山、新店溪、淡水河、大屯群山、大漢溪、觀音山，青山翠谷，橫亙綿延，好不壯觀。

洗水間 - 白牆與植被覆蓋的屋頂，好有特色...美美滴！

轉彎處、反光鏡，一定要來一張...

春天的綠是流動的，隨著風、隨著雨，佈滿大地。春天的綠是生動的，小草萌芽了、小花綻放了，感受到陽光的人們，笑了。

今天要體驗的是咖啡色線，「東眼山自導式步道」路線像頂「小精靈的帽子」...

漫步在整齊美麗的柳杉林間，拾級而上登頂海拔1212公尺的小百岳 NO. 22 東眼山...。

全程都走在綠蔭蔽日下，偶爾會見陽光穿透樹蔭撒下的白光...

在柳杉林圍繞下的涼亭。「脊森」— 淡江大學建築系設計團隊「森林木十人」創作設計。如果能住進森林半個月，你計劃做什麼？10個年輕人的森林之夢，以「取之於森林，用之於森林」用柳杉木為材料創作而成。

拾階而上，仰望高聶入雲的柳杉木...瞬間覺得自己好渺小哦！

林間點綴著無花果的遠房親戚牛奶榕...美麗。

牛奶榕

好像八爪章魚般交錯複雜的樹根步道...長滿青苔有種藝術美...

佈滿附生植物的大樹

位置很妙的觀景台...

倒樹成了大自然的裝置藝術，也很美...

滿滿的落葉，走在上面發出沙沙聲...好像武俠高手即將出場...

連根拔起的大樹，像極了張著大嘴的鱷魚...

步道沿途很多坐椅，真的走不動，可以坐下來歇會，喝口茶...

NO. 22 小百岳東眼山，三角點，在群樹中，標高1212M。好巧哦！我的生日也是1212。生日時是否還要再來走一次呢？

最高點 - 東眼山觀景台，正在維修中，每次限五人...

拾階而上，階梯旁的小白花，耀眼...

坐看雲起時，好天氣時可眺望五指山系、台北101、七星群山、新店溪、淡水河、大屯群山、大漢溪、觀音山，青山翠谷，橫亙綿延，好不壯觀。

但，翠谷，我好像有看到那麼一點點...橫亙綿延的群山、淡水河呢？因為是國王新衣，我想我不夠聰明，沒看到...。等老天贈個好天氣...，等我再增長一些知識，有些慧根時再來。

走過冰河時期的昆欄樹

Thinking is driven by questions, not answers. 路邊，黑巧克力甜甜圈、栗子甜甜圈、滾花邊甜甜圈的菇菇

獅黃光柄菇 - 在步道旁，像極了一棵掉落的蛋黃...

超級無敵大一隻滷雞爪...應該可以吃很久...我想我餓了...

彎彎曲曲的階梯穿梭在柳杉林間...

大自然的裝置藝術...

整齊美麗的柳杉林

步道沿途多層次豐富的森林樣貌，最上層柳杉、杉木...。中層常綠闊葉木樟樹、香楠、九芎...。下層則有西施花、姑婆芋、倒地蜈蚣及蕨類、蕈類...。

聽說有水晶蘭，但我來回找了很久很久...沒找到。只好拍小白花...

好希望這是個任意門，帶我去，任何我想造訪的地方...

我只想說：你讓我住、我幫你顧...

好大一把天然電風扇...

雲霧繚繞如夢似幻，彷彿置身在虛無縹緲間...

就在行程結束要離開時，瞬間雲霧瀰漫整個山頭，雲霧繚繞如夢似幻，彷彿置身在虛無縹緲間，身心靈刹那間被療癒了。(謝謝好友Andrea幫我記錄下這瞬間)

All this that came and went in the twinkling of an eye was branded forever upon my heart.— Healing Tour —

交通資訊：資料來源/圖表 取材 桃園觀光導覽官網

開車：桃園→大溪→省道台7線→復興→縣道119線→東眼山森林遊樂區

【台灣好行 - 506東眼山線】：平日班車時刻表

假日班車時刻表

一日券：全票150元，優惠票價120；半票75元，優惠票價60元