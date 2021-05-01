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享受森林浴！「東眼山」300公頃柳杉林整齊壯觀　樹根步道盡顯藝術感

健行筆記 / 健行筆記Chin天天異想世界

如果能住進森林半個月，你計劃做什麼？「鳥囀深林裡，心閒落照前。」...300多公頃優美靜謐的柳杉林區，光影在林中閃耀，聆聽蟬鳴鳥囀，有如大自然的交響樂。行至高處視野佳，好天氣時，可眺望五指山系、台北101、七星群山、新店溪、淡水河、大屯群山、大漢溪、觀音山，青山翠谷，橫亙綿延，好不壯觀。

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  • 出發日期：4月13日2021年，天氣：晴，但天空霧霧的
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  • 東眼山國家森林公園入口→東眼山遊客中心→木炭窯→小百岳東眼山三角點→餐廳(招商中)→東眼山遊客中心→東眼山國家森林公園入口
插天山系：小百岳 No. 22「東眼山」據園區介紹，是從石門水庫阿姆坪遠眺這座山，山形酷似一顆向東眺望的閃亮眼睛。哇！好有想像力哦！下次去阿姆坪眺望看看...。東眼山的泰雅族語「Rgyax-Tongan」。「東眼山自導式步道」踩著枕木梯拾階而上，兩旁夾道柳杉木棵棵筆直高大，享受森林浴。步道盤繞而上，林徑幽雅，落葉滿滿。東眼山國家森林公園入口、購票口，全票100元，平日80元。桃園居民(持有身分証件者)50元。兒童票...。售票口的服務人員超極親切的。

9036ff31e5c24de49161056691134889.jpg洗水間 - 白牆與植被覆蓋的屋頂，好有特色...美美滴！

49a665b4221a01ed7add909209207ced.jpg轉彎處、反光鏡，一定要來一張...

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春天的綠是流動的，隨著風、隨著雨，佈滿大地。春天的綠是生動的，小草萌芽了、小花綻放了，感受到陽光的人們，笑了。

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今天要體驗的是咖啡色線，「東眼山自導式步道」路線像頂「小精靈的帽子」...

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漫步在整齊美麗的柳杉林間，拾級而上登頂海拔1212公尺的小百岳 NO. 22 東眼山...。

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全程都走在綠蔭蔽日下，偶爾會見陽光穿透樹蔭撒下的白光...

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在柳杉林圍繞下的涼亭。「脊森」— 淡江大學建築系設計團隊「森林木十人」創作設計。如果能住進森林半個月，你計劃做什麼？10個年輕人的森林之夢，以「取之於森林，用之於森林」用柳杉木為材料創作而成。

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拾階而上，仰望高聶入雲的柳杉木...瞬間覺得自己好渺小哦！

089007f7107688a90db51532734ae63f.jpg林間點綴著無花果的遠房親戚牛奶榕...美麗。

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466a8c140cb24cd639708a45da60edb1.jpg牛奶榕

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b2acc15a892314a172a9e5e218a29ff8.jpg好像八爪章魚般交錯複雜的樹根步道...長滿青苔有種藝術美...

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8a7ef2465f78fe4d4e774a7b89637432.jpgb2a17a5334526f701082c4e991597956.jpg佈滿附生植物的大樹

fed470bec3ae938ecf270d9f64d28596.jpg915c01c1b42cd9e2685a4df2ed11d5f7.jpg80ae9ace10c7556fc42f15c7df118b99.jpg位置很妙的觀景台...

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fe580ab1356b9dc923c38c1b86595f6e.jpg倒樹成了大自然的裝置藝術，也很美...

2c631d0debc8e4633daf48a44f1d9071.jpg滿滿的落葉，走在上面發出沙沙聲...好像武俠高手即將出場...

271fa81b2cb064b27ef8bef7b3749d6d.jpg連根拔起的大樹，像極了張著大嘴的鱷魚...

055dad35f032fd9e6ae9a2c8a8561210.jpg步道沿途很多坐椅，真的走不動，可以坐下來歇會，喝口茶...

86569466d082d21f13e41a2bd36167d0.jpgNO. 22 小百岳東眼山，三角點，在群樹中，標高1212M。好巧哦！我的生日也是1212。生日時是否還要再來走一次呢？

7b490e6199013374befe6ff9df39611b.jpg最高點 - 東眼山觀景台，正在維修中，每次限五人...

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拾階而上，階梯旁的小白花，耀眼...

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坐看雲起時，好天氣時可眺望五指山系、台北101、七星群山、新店溪、淡水河、大屯群山、大漢溪、觀音山，青山翠谷，橫亙綿延，好不壯觀。

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但，翠谷，我好像有看到那麼一點點...橫亙綿延的群山、淡水河呢？因為是國王新衣，我想我不夠聰明，沒看到...。等老天贈個好天氣...，等我再增長一些知識，有些慧根時再來。

1c771922d9c3f85ba2d089608e173327.jpg走過冰河時期的昆欄樹

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Thinking is driven by questions, not answers.7a6865bdaadf5e1ea512dd43b3a36e90.jpg路邊，黑巧克力甜甜圈、栗子甜甜圈、滾花邊甜甜圈的菇菇

4f6c0bcc50953ac4bb2202baa7fc0f13.jpg662375c8124c3b3b5ee2af377de3ad53.jpg
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獅黃光柄菇 - 在步道旁，像極了一棵掉落的蛋黃...

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超級無敵大一隻滷雞爪...應該可以吃很久...我想我餓了...

bfbb5023adaaafa1886dfee99aaabb9b.jpg彎彎曲曲的階梯穿梭在柳杉林間...

b8ebfa607ce94c2388b3e67a96fa6e29.jpg大自然的裝置藝術...

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整齊美麗的柳杉林

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acc88e6d50ba23d45fce11500e8896d2.jpg聽說有水晶蘭，但我來回找了很久很久...沒找到。只好拍小白花...

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6eb3cfcbc3558de209b52e9d9e1d8fa9.jpg好希望這是個任意門，帶我去，任何我想造訪的地方...

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我只想說：你讓我住、我幫你顧...

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好大一把天然電風扇...

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9c64a4a31c29925be4370367ca28259f.jpg雲霧繚繞如夢似幻，彷彿置身在虛無縹緲間...

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14d242a616805b90f5f58d5e2c833c8f.jpg就在行程結束要離開時，瞬間雲霧瀰漫整個山頭，雲霧繚繞如夢似幻，彷彿置身在虛無縹緲間，身心靈刹那間被療癒了。(謝謝好友Andrea幫我記錄下這瞬間)

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All this that came and went in the twinkling of an eye was branded forever upon my heart.— Healing Tour —

交通資訊資料來源/圖表 取材 桃園觀光導覽官網

開車：桃園→大溪→省道台7線→復興→縣道119線→東眼山森林遊樂區

【台灣好行 - 506東眼山線】：平日班車時刻表

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假日班車時刻表

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一日券：全票150元，優惠票價120；半票75元，優惠票價60元1799bb2fcc3f0f9e4bb419e311e094e5.png

步道 公園

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