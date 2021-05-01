享受森林浴！「東眼山」300公頃柳杉林整齊壯觀 樹根步道盡顯藝術感
如果能住進森林半個月，你計劃做什麼？「鳥囀深林裡，心閒落照前。」...300多公頃優美靜謐的柳杉林區，光影在林中閃耀，聆聽蟬鳴鳥囀，有如大自然的交響樂。行至高處視野佳，好天氣時，可眺望五指山系、台北101、七星群山、新店溪、淡水河、大屯群山、大漢溪、觀音山，青山翠谷，橫亙綿延，好不壯觀。
步道」踩著枕木梯拾階而上，兩旁夾道柳杉木棵棵筆直高大，享受森林浴。步道盤繞而上，林徑幽雅，落葉滿滿。東眼山國家森林公園入口、購票口，全票100元，平日80元。桃園居民(持有身分証件者)50元。兒童票...。售票口的服務人員超極親切的。
洗水間 - 白牆與植被覆蓋的屋頂，好有特色...美美滴！
轉彎處、反光鏡，一定要來一張...
春天的綠是流動的，隨著風、隨著雨，佈滿大地。春天的綠是生動的，小草萌芽了、小花綻放了，感受到陽光的人們，笑了。
今天要體驗的是咖啡色線，「東眼山自導式步道」路線像頂「小精靈的帽子」...
漫步在整齊美麗的柳杉林間，拾級而上登頂海拔1212公尺的小百岳 NO. 22 東眼山...。
全程都走在綠蔭蔽日下，偶爾會見陽光穿透樹蔭撒下的白光...
在柳杉林圍繞下的涼亭。「脊森」— 淡江大學建築系設計團隊「森林木十人」創作設計。如果能住進森林半個月，你計劃做什麼？10個年輕人的森林之夢，以「取之於森林，用之於森林」用柳杉木為材料創作而成。
拾階而上，仰望高聶入雲的柳杉木...瞬間覺得自己好渺小哦！
林間點綴著無花果的遠房親戚牛奶榕...美麗。
牛奶榕
好像八爪章魚般交錯複雜的樹根步道...長滿青苔有種藝術美...
佈滿附生植物的大樹
位置很妙的觀景台...
倒樹成了大自然的裝置藝術，也很美...
滿滿的落葉，走在上面發出沙沙聲...好像武俠高手即將出場...
連根拔起的大樹，像極了張著大嘴的鱷魚...
步道沿途很多坐椅，真的走不動，可以坐下來歇會，喝口茶...
NO. 22 小百岳東眼山，三角點，在群樹中，標高1212M。好巧哦！我的生日也是1212。生日時是否還要再來走一次呢？
最高點 - 東眼山觀景台，正在維修中，每次限五人...
拾階而上，階梯旁的小白花，耀眼...
坐看雲起時，好天氣時可眺望五指山系、台北101、七星群山、新店溪、淡水河、大屯群山、大漢溪、觀音山，青山翠谷，橫亙綿延，好不壯觀。
但，翠谷，我好像有看到那麼一點點...橫亙綿延的群山、淡水河呢？因為是國王新衣，我想我不夠聰明，沒看到...。等老天贈個好天氣...，等我再增長一些知識，有些慧根時再來。
走過冰河時期的昆欄樹
Thinking is driven by questions, not answers.路邊，黑巧克力甜甜圈、栗子甜甜圈、滾花邊甜甜圈的菇菇
超級無敵大一隻滷雞爪...應該可以吃很久...我想我餓了...
彎彎曲曲的階梯穿梭在柳杉林間...
大自然的裝置藝術...
步道沿途多層次豐富的森林樣貌，最上層柳杉、杉木...。中層常綠闊葉木樟樹、香楠、九芎...。下層則有西施花、姑婆芋、倒地蜈蚣及蕨類、蕈類...。
聽說有水晶蘭，但我來回找了很久很久...沒找到。只好拍小白花...
好希望這是個任意門，帶我去，任何我想造訪的地方...
我只想說：你讓我住、我幫你顧...
好大一把天然電風扇...
雲霧繚繞如夢似幻，彷彿置身在虛無縹緲間...
就在行程結束要離開時，瞬間雲霧瀰漫整個山頭，雲霧繚繞如夢似幻，彷彿置身在虛無縹緲間，身心靈刹那間被療癒了。(謝謝好友Andrea幫我記錄下這瞬間)
All this that came and went in the twinkling of an eye was branded forever upon my heart.— Healing Tour —
交通資訊：資料來源/圖表 取材 桃園觀光導覽官網
開車：桃園→大溪→省道台7線→復興→縣道119線→東眼山森林遊樂區
【台灣好行 - 506東眼山線】：平日班車時刻表
假日班車時刻表
一日券：全票150元，優惠票價120；半票75元，優惠票價60元
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