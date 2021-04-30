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拾級而上「觀音山硬漢嶺」　遠眺淡水河畔、大屯山好壯觀

健行筆記 / 健行筆記孟明義

觀音山是大屯火山群西北方的火山山脈夜裡可以全覽百萬夜景，順著一路陡上的石階而上當個硬漢貼近硬漢嶺有古剎。有廟宇。有海與河的平行線。更有耐人尋味的風水寶地

直接導航觀音山遊客中心地處於八里與五股的交接處，我們停在遊客中心上方的停車場也是楓櫃斗湖登山步道  的登山口

觀音山有7處登山步道 各有各的味道牛港稜步道。楓櫃斗湖步道。硬漢嶺步道。牛寮埔步道。尖山步道。福隆山步道。林梢步道

我們的路線 順著楓櫃斗湖步道直取硬漢嶺，在轉往硬漢嶺步道出凌雲禪寺旁，順著林梢步道進到觀音山遊客中心取上回到停車場O縱

到了登山口還是要觀察一下當地的地圖指標

路遙知馬力  一路不要命的石階階梯而上  林蔭左右陪伴著這個楓櫃斗湖步道是最短的步道，但相對也是最陡升的路程

路邊的小花也不停的撐開枝桿往上對我們微笑著，清晨的人們已經慢慢的匯集於此正逢清明連假，山腰旁的風水寶地也有人在慎終追遠的掃墓中~

無止盡的石階，一步步的扛上去，我們當然沒有背水人志工的偉大，就趁著這涼風徐徐的慢慢踢上去

走了700M路徑上都是路程公里數，整個步道感覺被青苔掩蓋著綠油油的一片。還是要小心濕滑

 像個小公園的空地一個岔入口，進去後右側是公廁很多人在這裡運動打打牙祭。郊遊般的覓食中這裡有三處涼亭 位置規劃得非常好!

不用大家都集中在同一座，分散一點比較有自在的空間!

過了觀景臺後  深邃的光景就要到硬漢牌樓了

硬漢牌樓「走路要找難路走，挑擔要揀重擔挑」、「為學硬漢而來，為作硬漢而去」

也許我不是個硬漢 卻也一步一腳印的來探訪這裡的硬漢精神  倚靠著牌樓門柱，享受這裡的涼爽

這裡有著一群志工。會背著水上來讓登山者享用，知道人家的辛苦大家更要珍惜眼前給予的幸福

牌樓旁的涼亭都是不錯的觀景臺  可以遠望很多美景 大屯山阿，八里老街阿，淡水河畔阿。車來車往的捷運劃過新北與台北市的界線

老樹張牙舞爪的籠罩著這裡的路徑，像走進不一樣的國度

看見硬漢碑「硬漢嶺」大石碑，觀音山最高的地方，海拔616公尺

硬漢嶺登山步道是在民國五十年，由憲兵部隊三民主義講習班的三千學員在訓練時所闢建的，也是訓練的要道難怪碧新的爸爸說他曾走過。因為他是憲兵勇士!

貼近八里觀音山。勇取「小百岳硬漢嶺」

 新北市八里區／新北市五股區海拔高度：616公尺，小百岳排名：5

八里與五股交接觸。遠望像是觀音菩薩臥躺在淡水河畔上

這裡有個挑戰路線十八連峰山頂稱~硬漢嶺之巔

吹吹風  姑娘不當硬漢!當個旅人

山頂是觀音山，亦為硬漢嶺，視野極佳，擁有開闊的視野，欣賞淡水河口、關渡大橋、台北盆地、遠眺大屯群山，有「坌嶺吐霧」特殊景觀，曾名列清代淡北八景之一。

起霧了  蜿蜒的淡水河串起了很多故事，置身於此才可以體會這裡的美

遠方的朦朧城市仔細看著捷運像個橘色巨龍飛逝的穿梭來往

關渡大橋  串聯起臺北市與新北市的重要交通橋梁

回程不取原路往硬漢嶺步道而下。貼近凌雲禪寺，不前往。取右接林梢步道

高聳的老樹  讓這裡成為一個綠蔭盎然的森林隧道  好舒服的地方

凌雲禪寺凌雲禪寺於民國前2年（西元1909年）由三重寶海法師創建，寺內正殿巨型千手千眼觀音神像，是國內最大的室內佛。整體建築中西合璧，倚山而建，尤其寺後火山地形景觀獨具特色，山形有如大鵬展翅之勢，倚著絕壁，極為壯觀

楞嚴閣凌雲禪寺為提供信徒禪修的地方，「楞嚴」兩字乃出自於佛教經典中的《楞嚴經》（《金剛經》），楞嚴閣是提供小沙彌安心靜修、潛習佛法之境，同時作為招待賓客與信眾的場所

第二代住持本圓法師於西元1926年興建，建材採觀音山石砌成二層石屋嚴閣-取自楞嚴經。別稱（子母院）與凌雲寺對望，1925年建立（大正），以融合巴洛克+印度+閩南建築風格建成！我好喜歡這處建築物，很有古風古味，巴洛克的確有別一般的石砌牆，幽靜。深度

林梢步道蜿蜒樹梢之下起點於觀音山遊客中心，終點是凌雲禪寺高架棧道穿進樹林，走著走著豁然開朗置身於樹梢之間

林間的鳥語花香一點都不為過，貼近森林的瞬間，張開雙手擁有更多林道分為兩段總長約800公尺，遠望臺北盆地跟林口城市，是個很休閒很糜爛悠哉走的山旅步道

這一陣子，辛苦了，照顧老人家，加油來往穿梭的瞬間，有點像是穿越過往今來，人要的是種感覺，揭開序幕就在林梢之間觀音山的洗禮~~~

步道 登山

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