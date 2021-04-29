壯闊山容盡收眼簾！「雪山山脈巡禮」一睹代表性山峰＋聖稜線美景

台彎山岳雜誌本(149)期有個為山立傳專欄，分別介紹台灣第一、二高峰(玉山及雪山)的壯闊山容，藉由東西南北不同拍攝角度，來展現這二座大山的磅礴氣勢，本文則試著由點延伸為線，從雪山山脈的起點三貂角沿主稜循等高線而上，介紹幾個具代表性的重要山峰，並分享聖稜線的美景，讓大家一睹這條曾在日據時期被台灣山岳協會總幹事沼井鐵太郎讚歎不已的雪山聖稜線壯麗巍峨的視覺享受。

▲雪山主峰眺望聖稜線

▲雪山一號圈谷

▲雪山主峰至北稜角的稜線

▲雪季由圈谷直上主峰

雪山山脈簡介

雪山山脈是台灣五大山脈之一，位於中央山脈的西北方，為台灣最北方的山脈，呈現東北至西南走向，北起新北市貢寮區的三貂角，迄南投縣南名間鄉濁水溪北岸的濁水山，長約260公里，寬約28公里。其北端的首座山峰係荖蘭山，其後經福隆山、隆隆山、灣坑頭山等，至鶯子頂山是第一座超過1000公尺的山峰，在此與北宜公路交會。其後山勢持續攀升，至巴博庫魯山稜線爬升至2000公尺以上，再與北横公路交會，至喀拉業山則是首座超過3000公尺的山峰，其後進入雪霸國家公園範圍，經桃山、池有山、品田山至布秀蘭山接上聖稜線，向北分岔出雪山彙大支脈大霸群峰，向南經素密達山、穆特勒布山、雪山北峰、凱蘭特崑山至雪山主峰。

▲雪山山脈的起點~三貂角(白色圓球為三貂角雷達站，旁為極東點三貂角燈塔）雪山尾稜岳界所稱之雪山尾稜，是指雪山山脈於東北角入海之前最後巡禮的稜線。雪山尾稜迤邐綿長，由福隆火車站出發，進入隆隆古道，經隆隆山、隆林山、鶯歌石山、田寮洋山、大堀澳山、石城山、福隆山、大湖山(大湖堀山)、桶盤堀尖東峰、桶盤堀尖等山頭，最後接草嶺古道，終點至大里火車站。因路途遙遠，一般會以嶐嶺古道的越嶺點來切割成南北二段，北段絆絆磕磕，南段則多為開闊的草原。

▲雪山尾稜第一座山峰～荖蘭山(H387m，上有靈鷲山道場)

▲雪山尾稜北段稜線

▲雪山尾稜南段稜線

▲雪山尾稜~山與海的交界鶯子頂山雪山脈主稜往東北延伸至台北與宜蘭的交界的五座山岳，由北往南分別是鶯子嶺、三角崙山、烘爐地山、大礁溪山、阿玉山等五座(岳界稱之為蘭陽五大名山)。其中以有抺茶山之名的三角崙山最為有名，而鶯子頂山海拔1001公尺，為雪山山脈北端尾稜第一座超過1000公尺的山峰，稜線上視野遼闊，翠綠的山脈層層疊疊，景色宜人，十分美麗。

▲雪山山脈第一座超過1千公尺的山峰～鶯子頂山(H1001m)巴博庫魯山巴博庫魯山，又名馬望來山，是雪山山脈主稜線上第一座高於二千公尺的山峰，位於新北市烏來區、桃園市復興區、宜蘭縣大同鄉交界處，標高2,101公尺，為新北市第二高峰。 由巴博庫魯東北(雪山山脈主稜)及西北方各延伸出一條稜線，東北方的主稜由棲蘭山、拳頭母山、阿玉山、大礁溪山等，西北方延伸出塔曼山（2130m，新北最高峰）、拉拉山、（南）插天山、塔開山（北插天山）等(岳界稱為北桃屋脊)，是台灣西部第一道攔截東北季風的稜線。

▲巴博庫魯山(H2101m)三角點，站在這座攔截東北季風的稜線上，淒風苦雨是常見的登頂照。喀拉業山喀拉業山是雪山山脈主脊上最北面的一座三千公尺級山峰，位於羅業尾山(2717公尺，三等6310號三角點)分稜三岔點之東北，峰頭不顯，山頂寬廣，稜嶺平緩，展望受限。山名是從泰雅語Karaheye(喀拉業)的譯音得來，日語譯音為「加留平」，所以也有地圖標示為加留平山。喀拉業山是武陵四秀中，海拔高度最低，山容最平庸，知名度較遜又最偏遠的一座。在中橫公路尚未開通，以及武陵農場還未開闢的時候，武陵四秀這片蠻荒的山地，就只有卑亞南社(今南山村)的獵人在此游移狩獵，岳人想要來登這些山，勢必要有萬全的準備和吃苦耐勞的精神，才能穿過綠障、翻越重巒，上達主稜，再逐峰縱走完攀。

▲雪山山脈第一座超過3千公尺的山峰～喀拉業山(H3133ｍ，四大鳥山之一)聖稜線雪山聖稜線是指連結雪山山脈雪山主峰與大霸尖山的稜脈，不僅海拔高度均在3,100公尺以上，從雪山主峰到雪山北峰之間的稜脊，更在3,580公尺上，在這條壯麗巍峨的巨嶺之上，岩峰嶙峋峭拔，巉巖突兀的高峰縱列，愛山人必須戰戰兢兢地克服險阻，橫越萬難，才能安全地完成縱走聖稜的心願，岳界有句話：走完聖稜， 終於可以結婚了！意思就是說：走過這一條困難重重的路線，年輕人才能有擔當，可以擔起家庭的重任。聖稜之名，緣於西元1928年(昭和3年)，也就是大霸尖山首登(昭和2年)後的一年，當時的台灣山岳會總幹事沼井鐵太郎，在發表關於「關於攀登大霸 尖山之考察與實行」乙文中，描述了這一段稜線：「….為了縱走這條岩稜，需要相當於首登大霸尖山的準備。．．．這神聖的稜線啊，誰能真正地完成這大霸尖山至雪山的縱走，戴上勝利的榮冠，述說首次完成縱走的真與美！….」。從此之後，這條神聖的稜線即深深地烙印在愛山人的心靈裡。

▲喀拉業山眺望聖稜線

▲加利山山眺望聖稜線

▲雪山北峰北眺聖稜線(大霸尖山)

▲雪山北峰南眺聖稜線(雪山主峰)

▲布秀蘭山（左）與素密達山（中）穆特勒布山（右）

▲巴沙拉雲山眺望穆特勒布山

▲南向上雪山北峰前的稜線

▲雪山北峰(H3886m，聖稜線最佳觀景點）

▲南向下雪北往雪主的稜線

▲雪山二號圈谷

▲雪山主峰北眺聖稜線

▲雪山山脈主峰(H3886m，全台灣第二高峰，五岳之一）