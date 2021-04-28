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全年適合上山！「台版富士山」加里山視野極佳 全程走在森林間

健行筆記 / 健行筆記Bass Chen

台版富士山 加里山

趁著休假，和朋友相約來到有台灣富士山之稱的 加里山健行今天這趟行程，採輕裝上陣既然來到台版富士山就全程使用富士的 X100V 做紀錄吧這邊先來稍微簡單介紹一下加里山

加里山位於苗栗縣境內 因外型和富士山相似，所以有些人會稱作台版富士山。附近有知名的南庄老街 適合爬完山之後去逛逛(如果腳力還夠的話)屬中級山步道山頂三角點為一等三角點，視野良好，一年四季皆適合上山

海拔高度：2220公尺；高度落差：940公尺；路面狀況：土石路、木製階梯、棧道。加里山有兩個登山口，這次我是從 鹿場登山口 進入 原路折返，全長來回約7公里，行程總時間約8小時，登頂前的最後400公尺為陡上階段，需要手腳並用。假日人多會出現排隊等候的情況，建議平日前往(不過現在屬熱門山，平日可能也很多人)

登山口停車場須收$100清潔費，強烈建議上山前，先下載離線地圖GPX紀錄

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一路上都會是滿滿的高山人造林

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清晨爬山 總會有陽光斜射進樹林

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加里山整段都會是走在森林裡，不用擔心被陽光曝曬的問題，但是基本的保暖還是要做好

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一路上都會走在盤根錯節的樹枝上

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或者是泥土路

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路上指標明顯，但是還是要小心不要走錯叉路

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不然可能會變成O型縱走，這就要花上更久的時間了

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大約走到一半路程的時候會出現避難山屋

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很多人上下山的途中會在這邊稍作休息，也可以利用在這邊休息的時間，和山友們分享心得

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一路上緩慢的上坡，到達最後約400公尺時，就是最經典的陡上路段。假日人多時往往要排隊，中間有些路段較窄，會造成上下山的人卡住進而塞車

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看到這個山壁，就知道要開始爬坡了，一路上不是要抓繩子就是要手腳並用

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這天到達山頂很可惜的沒有出大景，山頂白牆一片，但是許多人還是在這邊稍作休息煮煮咖啡，吃吃中餐，也因為山頂人多我們一行人稍微休息一下後，就開始往山下走，最後早上八點多開始啟登將近下午五點到達登山口

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跟著大霧走回停車場結束這一天的行程準備開始前進下座山

登山 南庄老街

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