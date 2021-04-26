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初訪最原始的海岸線！台東南田ｘ屏東旭海「阿朗壹古道」健行之旅

健行筆記 / 健行筆記Grace Fang

初聞阿朗壹古道，印象是最原始的海岸線，台東一直是心目中最喜歡的地方，這次有機緣走上很開心！「阿朗壹」是台東縣達人鄉安朔部落舊稱，這條古道原為清代琅嶠卑南道（今屏東縣恆春至臺東縣卑南）的其中一段，現主要由屏東縣政府管轄，不過去年台東縣爭取下，後每天可以有50人名額從台東縣境進入古道～

每日限額300名，可上旭海觀音保留區網站查詢名額：http://xuhai.pthg.gov.tw/index.php?page=balance，並做申請 ~

交通：此次為包車出發，團員們在台南集合，由「全輪旅行社小周旅遊」負責往返接送，很推薦這一家，司機小周很貼心的注意團員的各個需求，很難得坐到九人座，車程往返加起來六個小時能那麼舒服的

行車很穩當，路上也會和我們簡單介紹路線的背景和故事，對於要進入不方便到達的古道的情況來說，cp值很高！

紀錄：從台南上車後，睡睡醒醒終於來到了台東縣達仁鄉！

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▲當日天氣濕冷，車子開進泥濘的道路。如果是搭九人座小車，可以開進到這裡，少走一些路；如果是遊覽車的話，就會停在更外面。

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準備好裝備和糧食後，往檢查哨的方向走去。迎接我們走阿朗壹的並不是晴朗的白天，霧氣隱沒在山頭的景象卻更增加了想一窺究竟的心情

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不久後到達了這個非常純樸的檢查哨

用竹子和甘草搭建而成，在這裡檢查哨的人員會一一核對名字和證件

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準備進入阿朗壹古道，阿朗壹古道早期是當地原住民打獵的要道，第二次世界大戰時曾被炸毀，加上長期受管制影響，讓它的自然生態及原始樣貌能保留至今。

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原本政府為了改善當地交通品質，計畫修築這一帶在這邊蓋公路，後來海岸環境評估下，計畫便停止了。提高人類生活品質及珍貴自然資產保存之間，似乎都會隔著一條矛盾的界線；尤其非住在當地的外地人們，更難感同身受祖先足跡之於在地文化的重要性～

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阿朗壹古道上滿滿是這些花紋形色別緻的鵝卵石，走在這片礫灘上，腳底下發出空隆空隆的聲音，一顆顆的鵝卵石，都是從旁邊的崖掉落的石頭，經過海水長期沖刷而變成圓滾滾的

空隆空隆的聲音是石頭與石頭之間碰撞產生的聲音，這一片稱「南田聽海」

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海浪也帶來了不少垃圾，解說員說每年這裡會有三次的大淨灘，繼續讓古道盡量保持著無暇

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走了一段礫灘後，要走一段這趟比較累的路，前往制高點，沒記錯的話這座山應該是觀音鼻山沿途滿陡的，雨天下解說員說就順著各自的節奏慢慢走。我們來的時間算適合，整條阿朗壹古道只有20%的遮蔽物，天氣熱時，解說員說發生過不少旅客熱衰竭的情形，感謝今天的陰雨天，正適合我們

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▲經過七里香園稍微做休息

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▲過了山林，繼續走在礫灘上

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▲不久到了軍艦岩古道上旁邊有時經過一些岩壁是砂岩、跟硬頁岩的結合，很容易碎掉滾下來，是走這條路上可以小小注意的地方～

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▲吃麵包休息

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▲也會有需要爬岩石的路段

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接近出口的路段，會經過叢叢樹木和枝葉，這片地方也有月桂，解說員說小時候會和阿公一起來採月桂

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結束啦！來到屏東旭海端，這一帶是簡單的村落氛圍，沒有太多的商店及觀光氣息，用恬淡的氣味結束阿朗壹之行，很滿足

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▲有一塊完成證明可以合照

"昔日台東與恆春之間的交通道路為卑南琅嶠古道，這條沿著太平洋海岸開設的路徑，是早期各族群往來後山地區遷徙移民、經商貿易的重要通道。阿朗壹為達仁鄉安朔部落的舊稱，而旭海到安朔這段路程，被稱做「阿塱壹古道」。這一段海岸線是目前台灣少數仍未有公路開通的地區，生態環境保存良好，擁有豐富的動植物資源，還有斯卡羅族、琅嶠十八社大頭目潘文杰的歷史故事，在導覽解說員的帶領下，來一趟旭海人文生態之旅吧！"

—（資歷來源：當地解說牌）

路段時間點：07:00 台南出發08:15 屏東南州休息10:00 抵達南田入口10:15 檢查哨核對證件10:15-10:45 南田礫灘→觀音鼻山（制高點）10:45-11:30 觀音鼻山→七里香休閒園區11:30-11:45 休息11:45-12:20 七里香休閒園區→軍艦岩14:00 抵達屏東旭海

古道 公路 旅行社

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