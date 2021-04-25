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不存在地圖的路？「58公路」枯水期限定　武界vs.巴庫拉斯一線天

健行筆記 / 健行筆記Elin Lin

來過武界無數次，每當走在通往一線天的溪床，總好奇前方又有些甚麼呢？趁著冬季枯水期又是台灣50多年來最嚴重的乾旱，來探究一下：不存在於地圖上的一條路：武界－巴庫拉斯58公路

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車停在壯觀的引水拱橋下方的河床。望著這座於2006年完工，接引濁水溪及其支流萬大溪的溪水入日月潭的重大工程，我祈求祢降下恩雨來滋潤這塊土地！

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為了帶同行的朋友來見識一線天，在相隔不到一個月，我再次彎進位於濁水溪左側一個不甚顯眼的入口。變幻無窮的溪流景致依然吸引我。

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就是這看似絕壁，看似已無路可走的景象，吸引我想展開一場浪跡天涯的未知旅程。

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我們決定先在這寬闊平坦，有一池溪水，千仞絕壁旁簡單野炊，再繼續上路。

難得在幽靜的山間溪邊享受了野炊的樂趣與美味。

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e52aab6823ec24aa487d688eab841166.jpg過了一線天就渺無人跡，少了四輪驅動車帶團客進來，路尚未被大車壓平，大顆石礫充斥當中，路變得崎嶇難走

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也因著難走，讓我們放慢了腳步，好好欣賞這段峽谷風情。崇山與麗水交織切割，造就了此地瑰麗的地景與奇岩

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雨越下越下了，望著前方茫茫天涯路，決定識時務往回走。回到停車處，雨停了！似意猶未盡決定補走思源吊橋下方：武界水壩那段

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沒有特別的規畫，也沒有一定要走到哪，就順著台灣最長河流：濁水溪上游走。經過壯觀的越域引水拱橋、一線天、武界水壩，溯過溪流，走過千仞絕壁以及數不盡的峽谷彎流。這天我經歷了非常不一樣的旅程，在那：千山鳥飛絕 萬徑人蹤滅，充滿原始曠野氣息的河道，人似乎不自覺變得寧靜平和、收攝內斂。

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吊橋 日月潭 公路

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