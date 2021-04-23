蒐集神秘的高山湖泊！17歲少女湖「松蘿湖」一日單攻
松蘿湖因為長年多雨、雲霧漫漫，難以讓人窺見全貌，嬌羞的像是半掩面的少女，所以被稱作十七歲少女湖。好天氣的滿水松蘿湖雖少了神秘，卻多了開闊，不一樣的開朗少女也同樣迷人。
搜集少女系列高山湖泊坐擁湖光山色一直是一件很浪漫的事，名字常被混淆的松蘿湖、加羅湖跟嘉明湖，三個高山湖泊正巧也都有著少女系的別稱，松蘿湖是「十七歲少女」、加羅湖是「少女散落的珍珠」，而嘉明湖則是「天使的眼淚、月亮的鏡子」，這三個湖泊各自在不同時節有著很不一樣的美，但同樣都有讓人在湖畔著迷的魅力。有別於加羅湖兩天一夜、嘉明湖三天兩夜，松蘿湖的距離較短，一日單攻難度不高，因為二月底遇上滿水期擔心營地不夠扎營，所以我們選擇單日往返，順便也當作大霸群峰的行前訓。
而最常被混淆的松蘿湖與加羅湖，雖登山口同在宜蘭大同鄉，但兩者的距離甚遠，約有1小時車程，加羅湖位在四季林道，而松蘿湖登山口則可先導航至玉蘭茶園， 接下來一路開至登山口前即可找尋停車位。
水龍頭營地前的2.4k緩坡山徑7:20我們從登山口出發，清晨冬日陽光攪和著土壤的氣味，有種說不出的迷人，即使天氣晴朗，樹根土徑仍然泥濘，我們預先上了綁腿，就能恣意踩在泥水間。從登山口到水龍頭營地前的2.4k相較緩和，像是鄰家姊姊親切近人，一整路的土石山徑相對單純，小徑走著走著總會突然出現較為開闊的泥濘小潭，順著小邊坡前行就不怕弄得一身泥，偶爾會有一些落差較大的黃土路也都不算難行，但若雨天應該也是泥水瀑布吧。約80分鐘左右可到達水龍頭營地小休，這一塊迷你的小營區中間立著一根水龍頭，一轉開就有豐沛水源，神農氏大恩直接試喝了一口沒事，但水質有些濁白，建議濾過或煮沸比較安心。
▲ 美麗的松蘿湖山靜有點侏羅紀的原始味道
▲ 前半段多是較平緩的土徑
▲ 黃土上坡
▲ 水龍頭營地有個水源豐沛的水龍頭可以補水，但建議燒開或是濾過
坡度漸增的後3K 豔陽或雨天都是挑戰離開營地也代表著坡度即將開始增加，還剩約3k路程才能到達松蘿湖，越接近正午太陽逐漸升至上空，部分路段林蔭也顯得稀疏，雖是冬末，熱辣的陽光還是曬得皮膚發燙，想著若是酷夏濕熱走上這路徑會有多折騰，水和鹽糖一定要備足，才不會流失太多水分了。
▲ 坡度開始增加，樹蔭也變得較少幸好再往前邁進便能走進涼爽森林，松蘿苔蘚像綠皮衣輕柔包覆著樹幹、樹枝，整個森林都像初春的嫩綠，倒讓我稍稍回憶起加羅湖的森林，無論雲霧繚繞或是朗朗天氣都都能牽引著心境，濃霧間，熱燙血液在身體裡猛竄，但心卻很平靜；而若是遇上晴朗日子，茂密林蔭更顯翠綠，即使疲累一走入森林腳步也都輕盈了起來。
踏進三腳的世界森林裡留下許多砍伐後的巨大樹頭，樹根站立，英挺的站立在森林中。「是三腳！」看著這巨大樹頭讓我忍不住驚呼！立刻想起小時候非常喜歡的一套青少年科幻小說，《白色山脈》、《金鉛之城》、《火焰之池》，不知道有沒有人的童年也讀過，是一套非常棒、非常推薦的翻譯小說。樹若有心，應該也能像小說裡神秘的物體，以龐大之軀掌控人類，但樹卻是默默的兀自茁壯，守護著根生土地，等到哪天林蔭足以蔽日，便會被人類發現砍下，只剩樹頭見證他曾經存在的痕跡。
我們走進比人還高大的樹頭內部，你會強烈感受到生命強勁的力道，是經過了幾百、甚至幾千年的大地滋養才能盤踞一方，當陽光照進樹洞，一個迷人的小台灣正閃閃發光。
▲ 小台灣！
▲ 豐富的森林樣貌，獨特的枯樹幹長得很像非洲水牛，沿路也可以看見林務局的反光指引標示
▲ 約4.6k的石壁處有架上樹幹和繩索，小心通過即可走出森林後，遠方村落的水田在豔日下閃著光芒，迎接我們的是幾道的爬升，有樹根也有岩石構築而上的爬升坡，還有一道是讓木梯接壤落差，上到鞍部喘口氣，就開始一連串的下坡，迎面而上的山友嚷嚷說著：「我怎麼不記得從鞍部到湖畔的這段路有這麼漫長！」彷彿也在提醒我們可別在湖邊太貪玩，回程就知道山高路遠。
▲ 上到鞍部前，開始有一些陡升
▲ 因為落差大山友架設了木梯方便攀爬，沿路還看到了繩子被吞噬在樹幹裡的神秘力量
▲稀子蕨，像小拳頭般可愛的不定芽我們到湖畔時約11點多，儘管中午太陽正烈，不斷吹來的風還是相當寒冷，建議一定要記得把保暖或防風備上。在我還在望著滿水的松蘿湖該怎麼環湖時，胖小子大恩已經架好爐頭準備煮泡麵。這次上松蘿湖除了做為大霸行前訓，同時也順便幫Mountain Hardwear的風雨衣做測試，看氣象預報原以為會下雨，結果太陽大的跟什麼一樣，倒是中午環湖非常曬，記得別忘了做防曬唷。
我們繞了近3/5的湖畔，剩餘的路段一邊是爛泥太過鬆滑，另一邊則是山壁野草蔓生，踏點確保不易，我們便不勉強前行。就這樣解任務加玩樂了2小時才肯踏上回程，也和大家分享各個面向的松蘿湖美景。
▲ 二月底的松蘿湖正滿水位，5.4k的路標已經被水淹沒
▲ 受邀撰寫MHW風雨衣測試，真心讓我喜歡的一件機能外套
松蘿湖的美景在晴空萬里下成了開朗少女，和浪漫嬌羞的17歲少女很不相同，若時間允許，在湖畔度過一晚，享受清晨湖景也是一件很棒的事。而很多人總說枯水期蜿蜒的松蘿湖才是最美，其實我覺得隨著四季變化的湖景都各有風華，同樣迷人：）
登山別忘了沿路美景有時候我和大恩清晨天未亮就從台北啟程到處去登山，但到登山口的時間卻和預計有不小落差，實在是沿路的風景太美，大恩被我逼著停車讓我拍照XD 雖然有些任性，但享受過程比走上山頂對我們來說更重要。前往松蘿湖的路上會經過宜蘭美麗的水田，這次還巧遇玉蘭茶園的櫻花時節，因為這次上松蘿湖是單攻行程不敢脫離預定行程太多，所以選擇下山後再沿路好好欣賞，也與大家分享宜蘭的絕美景色。下次上山別忘了看看沿路的風景，你會發現台灣處處都好美ღ
行程規劃參考
松蘿湖資訊
原文出處《Cynthia's DecoLife》：https://decolifetw.com/songluo-lake/
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