蒐集神秘的高山湖泊！17歲少女湖「松蘿湖」一日單攻

松蘿湖因為長年多雨、雲霧漫漫，難以讓人窺見全貌，嬌羞的像是半掩面的少女，所以被稱作十七歲少女湖。好天氣的滿水松蘿湖雖少了神秘，卻多了開闊，不一樣的開朗少女也同樣迷人。

搜集少女系列高山湖泊坐擁湖光山色一直是一件很浪漫的事，名字常被混淆的松蘿湖、加羅湖跟嘉明湖，三個高山湖泊正巧也都有著少女系的別稱，松蘿湖是「十七歲少女」、加羅湖是「少女散落的珍珠」，而嘉明湖則是「天使的眼淚、月亮的鏡子」，這三個湖泊各自在不同時節有著很不一樣的美，但同樣都有讓人在湖畔著迷的魅力。有別於加羅湖兩天一夜、嘉明湖三天兩夜，松蘿湖的距離較短，一日單攻難度不高，因為二月底遇上滿水期擔心營地不夠扎營，所以我們選擇單日往返，順便也當作大霸群峰的行前訓。

而最常被混淆的松蘿湖與加羅湖，雖登山口同在宜蘭大同鄉，但兩者的距離甚遠，約有1小時車程，加羅湖位在四季林道，而松蘿湖登山口則可先導航至玉蘭茶園， 接下來一路開至登山口前即可找尋停車位。

水龍頭營地前的2.4k緩坡山徑

7:20我們從登山口出發，清晨冬日陽光攪和著土壤的氣味，有種說不出的迷人，即使天氣晴朗，樹根土徑仍然泥濘，我們預先上了綁腿，就能恣意踩在泥水間。從登山口到水龍頭營地前的2.4k相較緩和，像是鄰家姊姊親切近人，一整路的土石山徑相對單純，小徑走著走著總會突然出現較為開闊的泥濘小潭，順著小邊坡前行就不怕弄得一身泥，偶爾會有一些落差較大的黃土路也都不算難行，但若雨天應該也是泥水瀑布吧。約80分鐘左右可到達水龍頭營地小休，這一塊迷你的小營區中間立著一根水龍頭，一轉開就有豐沛水源，神農氏大恩直接試喝了一口沒事，但水質有些濁白，建議濾過或煮沸比較安心。

▲ 美麗的松蘿湖山靜有點侏羅紀的原始味道

▲ 前半段多是較平緩的土徑

▲ 黃土上坡

▲ 水龍頭營地有個水源豐沛的水龍頭可以補水，但建議燒開或是濾過

坡度漸增的後3K 豔陽或雨天都是挑戰

離開營地也代表著坡度即將開始增加，還剩約3k路程才能到達松蘿湖，越接近正午太陽逐漸升至上空，部分路段林蔭也顯得稀疏，雖是冬末，熱辣的陽光還是曬得皮膚發燙，想著若是酷夏濕熱走上這路徑會有多折騰，水和鹽糖一定要備足，才不會流失太多水分了。

▲ 坡度開始增加，樹蔭也變得較少幸好再往前邁進便能走進涼爽森林，松蘿苔蘚像綠皮衣輕柔包覆著樹幹、樹枝，整個森林都像初春的嫩綠，倒讓我稍稍回憶起加羅湖的森林，無論雲霧繚繞或是朗朗天氣都都能牽引著心境，濃霧間，熱燙血液在身體裡猛竄，但心卻很平靜；而若是遇上晴朗日子，茂密林蔭更顯翠綠，即使疲累一走入森林腳步也都輕盈了起來。

踏進三腳的世界

森林裡留下許多砍伐後的巨大樹頭，樹根站立，英挺的站立在森林中。「是三腳！」看著這巨大樹頭讓我忍不住驚呼！立刻想起小時候非常喜歡的一套青少年科幻小說，《白色山脈》、《金鉛之城》、《火焰之池》，不知道有沒有人的童年也讀過，是一套非常棒、非常推薦的翻譯小說。樹若有心，應該也能像小說裡神秘的物體，以龐大之軀掌控人類，但樹卻是默默的兀自茁壯，守護著根生土地，等到哪天林蔭足以蔽日，便會被人類發現砍下，只剩樹頭見證他曾經存在的痕跡。

我們走進比人還高大的樹頭內部，你會強烈感受到生命強勁的力道，是經過了幾百、甚至幾千年的大地滋養才能盤踞一方，當陽光照進樹洞，一個迷人的小台灣正閃閃發光。

▲ 小台灣！

▲ 豐富的森林樣貌，獨特的枯樹幹長得很像非洲水牛，沿路也可以看見林務局的反光指引標示

▲ 約4.6k的石壁處有架上樹幹和繩索，小心通過即可走出森林後，遠方村落的水田在豔日下閃著光芒，迎接我們的是幾道的爬升，有樹根也有岩石構築而上的爬升坡，還有一道是讓木梯接壤落差，上到鞍部喘口氣，就開始一連串的下坡，迎面而上的山友嚷嚷說著：「我怎麼不記得從鞍部到湖畔的這段路有這麼漫長！」彷彿也在提醒我們可別在湖邊太貪玩，回程就知道山高路遠。

▲ 上到鞍部前，開始有一些陡升

▲ 因為落差大山友架設了木梯方便攀爬，沿路還看到了繩子被吞噬在樹幹裡的神秘力量

▲稀子蕨，像小拳頭般可愛的不定芽我們到湖畔時約11點多，儘管中午太陽正烈，不斷吹來的風還是相當寒冷，建議一定要記得把保暖或防風備上。在我還在望著滿水的松蘿湖該怎麼環湖時，胖小子大恩已經架好爐頭準備煮泡麵。這次上松蘿湖除了做為大霸行前訓，同時也順便幫Mountain Hardwear的風雨衣做測試，看氣象預報原以為會下雨，結果太陽大的跟什麼一樣，倒是中午環湖非常曬，記得別忘了做防曬唷。

我們繞了近3/5的湖畔，剩餘的路段一邊是爛泥太過鬆滑，另一邊則是山壁野草蔓生，踏點確保不易，我們便不勉強前行。就這樣解任務加玩樂了2小時才肯踏上回程，也和大家分享各個面向的松蘿湖美景。

▲ 二月底的松蘿湖正滿水位，5.4k的路標已經被水淹沒

▲ 受邀撰寫MHW風雨衣測試，真心讓我喜歡的一件機能外套

松蘿湖的美景在晴空萬里下成了開朗少女，和浪漫嬌羞的17歲少女很不相同，若時間允許，在湖畔度過一晚，享受清晨湖景也是一件很棒的事。而很多人總說枯水期蜿蜒的松蘿湖才是最美，其實我覺得隨著四季變化的湖景都各有風華，同樣迷人：）

登山別忘了沿路美景

有時候我和大恩清晨天未亮就從台北啟程到處去登山，但到登山口的時間卻和預計有不小落差，實在是沿路的風景太美，大恩被我逼著停車讓我拍照XD 雖然有些任性，但享受過程比走上山頂對我們來說更重要。前往松蘿湖的路上會經過宜蘭美麗的水田，這次還巧遇玉蘭茶園的櫻花時節，因為這次上松蘿湖是單攻行程不敢脫離預定行程太多，所以選擇下山後再沿路好好欣賞，也與大家分享宜蘭的絕美景色。下次上山別忘了看看沿路的風景，你會發現台灣處處都好美ღ

行程規劃參考

松蘿湖資訊 距離：單程5.4公里

走法一：輕裝單攻

走法二：兩天一夜，需背食材及帳篷、睡袋等重裝

時間：來回約10.8公里，約7-8 小時

備註：需申請入山證，我習慣提前上警政署網站線上申請，或是也可選擇至附近的三星分局大同分駐所辦理。連結>>> 警政署入山申辦系統

原文出處《Cynthia's DecoLife》：https://decolifetw.com/songluo-lake/

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加羅湖｜為了日出，苦雨山林也要走一次

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