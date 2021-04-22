來場午後森林浴！嘉義東區「 蘭潭後山步道」親子共遊好去處

蘭潭後山步道位在蘭潭水庫旁步道多有遮蔭

在朋友結束公差後，我們繼續前往一年一度黎陽愛山送你排汗衫活動。活動的另一個目的地~蘭潭後山步道，這已經是我們連續進行第三年的活動，雖然假日裡多半也是安排步道走走，搭配活動更多了一個動力

活動日期：2021/03/20~2021/07/31有興趣的朋友可以到官網查詢

這也是第二訪依舊導航到濟福宮旁

停車場處車輛還不少

往嘉義大學北側門前進便來到步道入口

步道入口處有0K+000的標誌

起走不久咖啡色的落葉鋪在步道上樹上紅黃綠交錯的葉子恍然間有一種置身在秋意濃厚的季節相當迷人

午後三點多有點陽光又不會太炙熱許是這般溫和的氣溫步道上陸陸續續加入了不山山友

走入綠意中兩旁的竹子隨著風發出沙沙作響的聲音吹拂過的風也很舒適

即使迎來石階也不會太累人

步道上發現一顆陸軍用地的基石

走過一小段的原始山徑

來到涼亭也是此行活動必拍照之處約在0K+900處

因為先前已走了一O型，加上還得趕回台中這回步道淺走就止於此原路折返

蘭潭後山步道海拔高度約在80-150公尺，地勢不高、路段變化多，不管是較常成的一O 型或是當作午後散散步很適合親子共遊 ^.^

城市漫遊。 gina

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