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爬上天梯！登頂稜線上的「大小劍山」　還能近觀佳陽大崩壁

健行筆記 / 健行筆記Lin Hsien Chih

只要爬上那長長的天梯就能拿取神聖的大劍與小劍為了這個美麗的傳說 一個人走進了這段大小劍之旅

DAY 0

188966e212f0f467a30ba9d9779bd7c6.jpg前一天從台中出發，先在梨山遊客中心對面的停車場車宿

22172e790c80ad65a39249ded231252c.jpg從梨山望著高聳的大小劍，明天就要從右下方的大甲溪谷爬至稜線上的油婆蘭\營地

DAY 1

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隔天一早5點從梨山開車到松茂林道仁壽橋停車，沒想到竟只有我一台車，整理好裝備後開始大小劍艱辛之旅，一開始的叉路要取直行(右側)

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經過流籠頭

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走不到20分鐘便來到鐵柵欄

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沿著松茂林道續往前行，不久遇見一位在林道上紮營的年輕人（後來在山上交談才知他一人獨走雪劍線逆行）

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隔著大甲溪對岸整個是被開墾的山坡地，用的肥料與農藥流進德基水庫，最後也成了我們的用水

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走快50分鐘，前方林道坍方需從右側高遶

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高繞最高點，右側應該是通往武加加難山的稜線路線

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切回林道時會看到廢棄的松茂水文站

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接回林道後右行

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林道之美

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走快80分鐘便來到樂山斷橋

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橋下是大甲溪支流，也是此行最後的活水源，在這將身上的空寶特瓶裝滿水，算算共背了近5公升的水上山（其實還是不夠）

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之後經過美麗的杉木林

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踢了快7公里的林道來到傳說中路會站起來的大小劍天梯登山口，開始陡上1700公尺的挑戰

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爬一小段後俯瞰天梯登山口

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天梯事實上是在林務局防火巷內之字形爬升，還好今天天氣多雲，不然在烈日下一定更難熬

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回望防火巷

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仰望今天的目的油婆蘭營地

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途中經過獵寮，有國家公園新設的集水桶

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在此用Befree濾水器將喝光的空瓶再裝滿水（但過濾後水質微黃，便用來晚餐煮麵用）

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續往上爬

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先登頂海拔2801公尺的推論山

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推論山可仰望油婆蘭綿延至佳陽山的稜線

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推論山過後不遠處有推論池

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爬至防火巷盡頭後，轉入箭竹森林裡繼續爬升

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出森林後俯瞰推論山與推論池

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近觀佳陽山及遠眺白姑大山

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中央山脈南湖中央尖

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遠眺合歡群峰及奇萊連峰

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來到大小劍叉路口

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從天梯登山口算起，爬了8公里才到油婆蘭山，俯瞰油婆蘭營地共分上、中、下三層，此時空蕩蕩的毫無一頂帳篷

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選擇緊臨油婆蘭池畔的上層空地紮營，背景則是大劍山

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近觀劍南尖山及遠眺雪山主峰

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67973aacfbd157fa3fc266b7af26bcf7.jpg終於搭好這三天的家 (但這營地不平整，池的另一端有較大且平整的空地)，從仁壽橋到此重裝走了近11小時，真的很累人

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120b981bf556260e6b4949e2eeb56737.jpg夕照下的雪山西稜

84368da044539dbb42b8442c038d9ac5.jpg由於水背的不夠，晚上還是取油婆蘭池黃褐色水先用紗布過濾，再用Befree濾水器，但Befree要用力擠壓且出水極慢，收集完水後煮沸再配濾掛式咖啡這樣就不會有任何異味，雖然完美但真的很花時間，一早林道遇到的年輕人也在池的另一端紮營，還好有伴，不然晚上帳篷外風勢嘎嘎作響還有點恐怖

?，明天還有小劍山硬仗要走，據說來回至少12小時起跳

?DAY 2一早4點多起來，準備今日的佳陽小劍來回行，看紀錄許多人都凌晨四點就出發，但因為沿途有許多危險地形，考量自己是一人獨行，還是決定晚點，此時另一獨行年輕山友也還未啟程，對方說有看到三個頭燈往小劍山方向，原來昨晚後來還是有山友晚點才到營地，互道平安後自己約5:20便先行出發。

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回望油婆蘭營地

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從這開始指標往小劍山6.2公里，國家公園每100公尺設一指標

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回望大劍山與雪山主峰

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雪山西稜

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前為布伕奇寒山

cbe5d232795eca1d5055b01b51552413.jpg油婆蘭經佳陽到小劍這段稜線沿途鐵杉密佈，箭竹叢生，且有無數崎嶇陡峭的假山頭，跟谷關八雄裡阿白縱走，八唐縱走甚至波屋東縱走相比真的困難許多

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日出美景

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6:20登頂海拔3295公尺的布伕奇寒山，在這裡也趕上三個先行出發的年輕人，交談下才知道他們是昨天從翠池走雪劍線約晚上6點半才抵達油婆蘭營地

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接著續往佳陽山前進

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往合歡奇萊望去的雲海景觀

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佳陽山金字塔般的山形在日出照耀下閃閃動人

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7:05 老伍營地

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續往佳陽山行，途中昨天就遇到的獨行山友也超越我前行

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回望布伕奇寒山及大劍山

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在接近山頂時可近觀佳陽大崩壁，令人震撼不已

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8:46登頂海拔3314公尺佳陽山

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從佳陽山看雪山西稜

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從佳陽山看綿延至雪山主峰的雪劍線

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俯瞰佳陽大崩壁

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遠眺白姑大山

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接著續往小劍山前進

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陡降一大段路後進入箭竹林才稍為平緩，途中那三位年輕山友又超越我前行，看來我是今天5位小劍來回墊底的

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俯瞰德基水庫

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小劍山登頂前稍有展望

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氣力用盡之際在11:25登頂海拔3253公尺小劍山，毫無展望的山頭不愧是四大鳥山之首，在這也完登了岳界的四大鳥山，在我排名這四座難易度為小劍山＞鹿山＞喀拉業山＞合歡西峰，但其實只有小劍山我是真的不想再來了，在山頂休息20分鐘後便回頭，回程比去程還累

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俯瞰德基水庫

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優美的林相在距離油婆蘭營地約4.4公里處還發生鬼打牆的小插曲，我在找路時竟意外又往小劍山方向行，還好國家公園每100公尺設有里程指示牌，讓我發現趕緊回頭

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14:27再次登頂佳陽山

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回望小劍山

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前望布伕奇寒山與大劍山，這時還樂觀的以為5點多就可回營地

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沒想到佳陽回布伕奇寒山上上下下的假山頭成為壓垮我體力的稻草

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16:15老伍營地

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17:31才回到布伕奇寒山

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從日出走到日落，之後天色完全變暗便繼續開著頭燈前進

be22079edcf2cb4f24939c26885316b6.jpg當回到油婆蘭山時又是大霧瀰漫，整個草原看不清往營地的清楚路徑，只得開離線地圖直接往營地方向下切

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008ce65266a3fd055c881d08439548e2.jpg在看到其他山友微弱的帳篷燈光指引下在18:44終於回到搭營處，也結束近13小時半的疲憊之旅，這也是我一輩子無法忘懷的經驗。由於快沒水了，回帳篷後又用昨晚的方法拿油婆蘭池水做咖啡，製作完近1公升的咖啡及600cc早餐用水時已過午夜10點，明天一早還要攻大劍山，之後便拔營下山，也是辛苦的一天。

DAY 3

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一早3點多起來，燒開水吃杯麵當早餐後，4:33出發前往大劍山，先從油婆蘭草原沿著劍南尖山山腰往鞍部下切後再陡升，前2公里大多是在短劍竹草坡上行走

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回望昨天從油婆蘭走到小劍山的稜線

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晨曦中的雪山主峰

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日出景色

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往大劍山山徑最後1公里玉山圓柏及岩壁路段較難行，但和昨天小劍相比仍是輕鬆許多

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6:36登頂海拔3594公尺大劍山，也是百岳十峻之一

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山頂留有兩隻長劍，一把彷彿楊過用的玄鐵重劍十分沉重，很佩服拿上來的人，另一把則是塑膠劍

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大劍望雪山主峰

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大劍望雪山西稜

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大劍望油婆蘭至小劍

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一人獨享山頭美景後便下山，途中遇到走雪劍線往雪山翠池的獨行年輕山友正要上山，彼此互道平安

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回望大劍山，有機會我還會再來的，或許是從翠池那頭

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昨天從油婆蘭來回小劍的稜線

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我的橘色帳篷從這也看得到

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前為劍南鞍部

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鞍部右側有山徑可下切至志樂溪谷取水

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俯瞰志樂溪谷

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沿著劍南尖山腰繞回油婆蘭營地

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左為大劍山，右為劍南尖山

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雄偉的大劍山

017e827d2f861c83618daf69f5bc66e6.jpg回到油婆蘭營地便拔營收帳，花了一個多小時後在9:46啟程下山，此時身上的水已剩不到600cc

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回望世外桃源般的油婆蘭營地

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從這到天梯登山口還有8公里

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俯瞰推論山

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出箭竹森林後開始踢防火巷，今天的陽光很熱情，在天梯防火巷行走格外酷熱難行

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前為推論山

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回到推論山

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回到獵寮

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俯瞰天梯登山口

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好不容易回到天梯登山口，此時已完全沒水喝，只能忍著口渴再走2.4公里的松茂林道到樂山斷橋活水源

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回望天梯

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來到樂山斷橋，總算可以盡情的暢飲山泉水，順便裝滿兩瓶水後繼續前行

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松茂水文站前還有坍方高繞路段要通過

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終於在近午後4點回到仁壽橋停車處，也完成了一個人的大小劍3日行，這3天走了快50公里，艱辛的旅程將是我一輩子深刻的記憶。全程航跡圖 大小劍三日行

登山 國家公園 咖啡

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