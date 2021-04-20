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特挑冷門路線！ 南投東埔開高巷上「郡大山」 全程無水挑戰最難以估算

健行筆記 / 健行筆記Warren Kuo

郡大山一直以坐車比爬山還累聞名，要先繳上貴貴的接駁車費用，再坐上好幾小時的既顛簸且漫長的路程，最後才終於可以爬到遙望著玉山群峰的郡大。

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當時在挑路線時，小白丟了這條路線的相關資訊給我，看了沒多久便決定來走這條有趣的路線。這條路線的特色如下：

  1. 不用坐車坐很久...開車到東埔，然後就可以開始走了。
  2. 路線冷門，沒有太多的資訊與明顯的路跡。
  3. 沒有水...
  4. 型態簡單，不是上升到小腿無力，就是下切到大腿發抖。

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Day 0　一行人從台中出發到水里的經濟旅社休息一晚，水里經過過無數次，但從來沒停下來老好走過，一走才發現是一個可愛的小地方，早早就休息的肉圓店、時光卡在90年代的街景與車站、在客運總站開著的麵店，採買好了最後的補給品，在啤酒與冷氣運作的轟轟聲下準備出發。

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Day 1　0600起床，吃了頓算是久違的早餐+大冰奶，開車一小時的到東埔吊橋旁的停車場，0835打包完裝備，沿著吊橋往八通關的方向前進，0915到有名的愛玉亭來杯真材實料的百香果愛玉，上完最後一個文明的廁所，往左走，沿著產業道路直行，0935經過一個狗很多的農舍(大概18-20隻)...繼續往上看到水塔後，路徑即在水塔後方，路跡不明顯，踩起來鬆軟易滑動，上到上方緩坡後，往稜線方向走，此後大致上一路跟著稜線上切。

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一路上路跡及不明顯，布條也相當稀少，需要有自己判斷路徑與方向能力，雖然搭配著GPX，也是一路跌跌撞撞的才能找到正確的路，

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1051海拔上升到1600m附近，稜線會變的較為明顯且平坦，到了1700m後，轉為一路陡上，

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1330到了2150m會看到一整片的蕨類草原，繼續沿著稜線往上走，2400m到了松針林後可以找到第一獵寮，可以看到平坦且腹地相當大營地；

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1500再上海拔200m後的松針林會找到第二獵寮，大小比第一獵寮小一點，也較為破碎，但也是相當舒適的營地，今天便走到這裡紮營休息，本日海拔上升1300m。

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Day  2　0430起床，煮早餐、收帳篷，0605往後方陡坡繼續前行...此段很多路徑不清楚，時而走在稜線上，有時在稜線的兩側，需要用心找路，

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0722抵達2930m崩壁後橫渡，過了崩壁路徑往右上陡坡切，一路皆是鬆軟的石瀑與倒木，回到稜線上再往左橫渡一段，會開始進入箭竹林，基本上皆為獸徑...無明顯道路，基本原則便上往上切，經過最後一段箭竹林，

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0855翻上最後的稜線，是一片開闊的草原，雖然是緩坡但也是一路往上...

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0920經過緩坡後即是郡大三角點。

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在三角點撿到一瓶未開過的水，也稍微休息(睡)了45分鐘，吃了點行動糧，開始從傳統路的方向前進，1147到了海拔3000m附近，一個較為開闊的空地後，往左下切離開傳統道路，開始一路下切，在樹林與箭竹中不停的下切，布條與路跡明顯，道路有時堅硬有時又鬆軟破碎。不停的下切下切下切，

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1350到了海拔2200m會看到東埔部落自主管理協會巡守站，由於時間尚早，隊伍決定直接下山，

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1405抵達開高山，然後繼續一路下切，1630m會看到駁坎此處路跡非常難找，往右可以找到不明顯的下切道路，然後繼續往下，

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1605抵達廢棄產道終點。

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對面就是昨天的出發點水塔

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最後想提，如果這條路線可以用百岳分級，各人認為有B+~C之間，從大水塔到郡大這段路，路跡不明顯，布條亦很少，有點探勘的感覺，整段路程的道路基本上都非常的滑，土壤鬆動、鬆軟，不管上或下都很費體力，最重要的是全程無水，本來預計走三天兩夜，最後因為腳程較快可以用兩天走完，但水的部分也是撐不到第三天就是，這部分可以說是最難估算與攜帶的部分，畢竟上下各2200m，如果能接受以上這些，我個人覺得其實是一條有趣也有一點難度的路線。

參考資料

2020/4/3~4/5 東埔上郡大山，下開高山南稜線

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photo credit fatwhite同伴 fatwhitelegochang13我的FB: https://www.facebook.com/warren.kuo.94?ref=bookmarks我的IG: https://www.instagram.com/warren.kuo/

吊橋 早餐 水里

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