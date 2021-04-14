絕美北海岸！老梅綠石槽、富貴角步道、白色燈塔，一步一腳印深度輕旅行

FB上看到美代子走仙神象縱後的po文, 說苦命的一天險些毀容, 吼吼吼, 女神耶...路滑還趕路衝速度真的毋通啦, 想起去年爬山時幾次跌倒沒去理會, 過些日子, 突然就發作了, 肩膀手臂無法抬舉痠痛難當, 檢查說是鈣化, 復健近一年才勉強算好了, 吼, 老骨頭要顧好, 還想全省走透透欣賞美麗的風景呢跟淑芬, 寶玉走杜隊長行程, 8:30淡水捷運站1號出口, 轉搭862/863公車到老梅站下, 過街到對面, 來到凌虛宮, 拍了張團照, 看大家笑的這麼燦爛, 就知道這行程很讚

然後往海邊走, 經過彩繪社區, 簡單樸素的彩繪裝飾, 溫馨又充滿童趣, 很好拍啊!

诶, 大家探頭在看甚麼啊

浣衣空間, 沒有洗衣機的時代, 農村婦女洗衣的地方

停車場附近有賣吃的及涼水...

海灣綠洲, 北海岸親子景觀餐廳

看綠石槽要在退潮時

蔚藍的天空, 景色美如畫, 海風陣陣吹, 吼, 鼻水直直流頭都被吹疼了... 這麼棒的天氣, 溫度也宜人, 海風吹久了還是會冷要包緊些啊...

群聚的活體貝類

來的早, 等退潮綠石槽出現, 閒閒沒事到處瞧瞧

雄鷹的攝影大師們努力的找出絲絲綠藻來拍

哈哈, 又要拍來追我的戲碼了, 可惜啊, 本來要帶大絲巾來拍網紅照的, 一回生二回熟, 杜隊長示範標準動作

嫩綠的海藻, 拍攝時要避開可千萬不要去踐踏或摘取

季節限令的老梅綠石槽, 要把握賞味期

雖然是平日, 還是吸引了很多的攝影同好還有遊客到此駐足拍攝

拍好拍滿, 趕緊落跑, 這海風吹久了加上毒辣的太陽, 還真的有點受不了...

往富貴角燈塔, 沿途很多含苞待放的百合花, 4月～6月春夏更迭之際, 是台灣百合的花期

富貴角燈塔, google: 西元1896年建造的富貴角燈塔, 位於新北市石門區富貴岬角, 原名富基角燈塔的富貴角燈塔, 塔身原為八角形鐵造, 民國51年改為八角形混凝土塔身, 外表為黑白平行相間的條紋, 臺灣島最北的燈塔

休息用餐

富貴角燈塔是日本人在臺灣興建的第一座燈塔, 由於特殊的地理環境及氣候, 秋冬季節常出現濃霧, 因此在塔內附設「霧笛」, 這是首次在臺灣出現的航路標誌

沿途有些百合花已迫不急待迎風綻放了

繼續前往富基漁港, 大家防曬要作好啊, 一路走來沒有樹蔭遮蔽, 如果是要曬成黑美人的就當我沒說

正宗F4+1, 哈哈, F4也是人氣爆表, 總有插花的

富基魚市, 進去瞧瞧

富基漁港魚貨新鮮, 買好後請店家料理超讚, 唉呀只可惜大家在燈塔那裏都自備午餐吃飽了

海鮮看飽了有充到電, F4精神抖擻繼續往下一站, 哈哈, 有一個是湊合的

爬高看更美的風景

這趟行程, 穿運動涼鞋或是運動拖鞋是不錯選擇, 雖然選了水陸兩用鞋不怕水, 但進了沙子不好倒出來...

美麗的貝殼沙上, 清澈的海水如鏡, 美女隨便拍都好看

獨特的岩石景觀

也可以直接搭公車862/863/865/867富基魚港站

海濱旁邊的婚紗廣場也是很好拍

終於來到白沙灣了, 吼, 這裡有勾起年輕時不少的回憶呢....此時雖然不是盛夏, 也是吸引不少人在此戲水, 談情說愛, 堆沙, 踏浪, 放風箏, 風帆....還有不怕冷的比基尼女郎也很吸睛喔, 哈哈, 不敢亂po

最後來到麟山鼻休憩區

有高中同學在此戶外教學

最後又跟著隊長爬高摸中華民國領海基點, 麟山鼻基點

這顆好像是三角點, 就我們這幾個上來....哈哈, 好玩

好啦, 終於準備回家了

已是夕陽西下, 日頭漸漸要落山

麟山鼻台灣百合大看板

準備搭公車回去了, 好像還要等很久...大夥不耐久候, 說要走去大馬路等比較多選擇

三芝民主公王宮

google: 民主公王, 又稱民主公, 民主尊王, 是客家人奉祀的鄉土神, 民主公王的原由說法繁多, 每個地方奉祀的民主尊王皆不同, 最普遍的說法是相當於閩南人的境主尊王, 閩東人的白馬尊王, 而「民主」是對「公王」的尊稱, 所以各地的「民主公王」均是不同人

謝謝杜隊長跟夫人, 帶走這麼美麗的北海岸風景, 還穿梭大街小巷體驗到濃濃的鄉土風情, 一步一腳印完成的深度輕旅行...好喜歡啊!

坐上公車來到了淡水老街, 吃了一碗熱騰騰的排骨拉麵, 買了老店好吃的沙琪瑪伴手禮, 幸福快樂就是這麼簡單!

行程: 老梅綠石槽-富貴角步道及燈塔-白沙灣-麟山鼻濱海棧道健行