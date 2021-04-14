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台積南科廠驚傳停電至少10家廠商壓降 原因在這

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絕美北海岸！老梅綠石槽、富貴角步道、白色燈塔，一步一腳印深度輕旅行

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

FB上看到美代子走仙神象縱後的po文, 說苦命的一天險些毀容, 吼吼吼, 女神耶...路滑還趕路衝速度真的毋通啦, 想起去年爬山時幾次跌倒沒去理會, 過些日子, 突然就發作了, 肩膀手臂無法抬舉痠痛難當, 檢查說是鈣化, 復健近一年才勉強算好了, 吼, 老骨頭要顧好, 還想全省走透透欣賞美麗的風景呢跟淑芬, 寶玉走杜隊長行程, 8:30淡水捷運站1號出口, 轉搭862/863公車到老梅站下, 過街到對面, 來到凌虛宮, 拍了張團照, 看大家笑的這麼燦爛, 就知道這行程很讚

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然後往海邊走, 經過彩繪社區, 簡單樸素的彩繪裝飾, 溫馨又充滿童趣, 很好拍啊!

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诶, 大家探頭在看甚麼啊

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浣衣空間, 沒有洗衣機的時代, 農村婦女洗衣的地方

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停車場附近有賣吃的及涼水...

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海灣綠洲, 北海岸親子景觀餐廳

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看綠石槽要在退潮時

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蔚藍的天空,  景色美如畫, 海風陣陣吹, 吼, 鼻水直直流頭都被吹疼了... 這麼棒的天氣, 溫度也宜人, 海風吹久了還是會冷要包緊些啊...

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群聚的活體貝類

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來的早, 等退潮綠石槽出現, 閒閒沒事到處瞧瞧

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雄鷹的攝影大師們努力的找出絲絲綠藻來拍

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哈哈, 又要拍來追我的戲碼了, 可惜啊, 本來要帶大絲巾來拍網紅照的, 一回生二回熟, 杜隊長示範標準動作

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嫩綠的海藻, 拍攝時要避開可千萬不要去踐踏或摘取

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季節限令的老梅綠石槽, 要把握賞味期

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雖然是平日, 還是吸引了很多的攝影同好還有遊客到此駐足拍攝

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拍好拍滿, 趕緊落跑, 這海風吹久了加上毒辣的太陽, 還真的有點受不了...

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往富貴角燈塔, 沿途很多含苞待放的百合花, 4月～6月春夏更迭之際, 是台灣百合的花期

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富貴角燈塔, google: 西元1896年建造的富貴角燈塔, 位於新北市石門區富貴岬角, 原名富基角燈塔的富貴角燈塔, 塔身原為八角形鐵造, 民國51年改為八角形混凝土塔身, 外表為黑白平行相間的條紋, 臺灣島最北的燈塔

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休息用餐

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富貴角燈塔是日本人在臺灣興建的第一座燈塔, 由於特殊的地理環境及氣候, 秋冬季節常出現濃霧, 因此在塔內附設「霧笛」, 這是首次在臺灣出現的航路標誌

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沿途有些百合花已迫不急待迎風綻放了

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繼續前往富基漁港, 大家防曬要作好啊, 一路走來沒有樹蔭遮蔽, 如果是要曬成黑美人的就當我沒說

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正宗F4+1, 哈哈, F4也是人氣爆表, 總有插花的

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富基魚市, 進去瞧瞧

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富基漁港魚貨新鮮, 買好後請店家料理超讚, 唉呀只可惜大家在燈塔那裏都自備午餐吃飽了

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海鮮看飽了有充到電, F4精神抖擻繼續往下一站, 哈哈, 有一個是湊合的

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爬高看更美的風景

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這趟行程, 穿運動涼鞋或是運動拖鞋是不錯選擇, 雖然選了水陸兩用鞋不怕水, 但進了沙子不好倒出來...

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美麗的貝殼沙上, 清澈的海水如鏡, 美女隨便拍都好看

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獨特的岩石景觀

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也可以直接搭公車862/863/865/867富基魚港站

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海濱旁邊的婚紗廣場也是很好拍

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終於來到白沙灣了, 吼, 這裡有勾起年輕時不少的回憶呢....此時雖然不是盛夏, 也是吸引不少人在此戲水, 談情說愛, 堆沙, 踏浪, 放風箏, 風帆....還有不怕冷的比基尼女郎也很吸睛喔, 哈哈, 不敢亂po

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最後來到麟山鼻休憩區

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有高中同學在此戶外教學

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最後又跟著隊長爬高摸中華民國領海基點, 麟山鼻基點

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這顆好像是三角點, 就我們這幾個上來....哈哈, 好玩

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已是夕陽西下, 日頭漸漸要落山

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麟山鼻台灣百合大看板

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準備搭公車回去了, 好像還要等很久...大夥不耐久候, 說要走去大馬路等比較多選擇

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三芝民主公王宮

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google: 民主公王, 又稱民主公, 民主尊王, 是客家人奉祀的鄉土神, 民主公王的原由說法繁多, 每個地方奉祀的民主尊王皆不同, 最普遍的說法是相當於閩南人的境主尊王, 閩東人的白馬尊王, 而「民主」是對「公王」的尊稱, 所以各地的「民主公王」均是不同人

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謝謝杜隊長跟夫人, 帶走這麼美麗的北海岸風景, 還穿梭大街小巷體驗到濃濃的鄉土風情, 一步一腳印完成的深度輕旅行...好喜歡啊!

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坐上公車來到了淡水老街, 吃了一碗熱騰騰的排骨拉麵, 買了老店好吃的沙琪瑪伴手禮, 幸福快樂就是這麼簡單!

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行程: 老梅綠石槽-富貴角步道及燈塔-白沙灣-麟山鼻濱海棧道健行

淡水 步道

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