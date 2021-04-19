翠綠山巒間散散步！ 雲林古坑「華山小天梯x情人橋」 繩橋上搖晃感小刺激

921地震後建造的華山溪吊橋又稱古坑華山小天梯，小天梯上方的情人橋為V字形，三索突擊吊橋行走時吊橋繩索會晃動，且一次只能單向通行，並限制兩人通過，又名情人橋，這天朋友剛好要到嘉義公差空檔時間，正好可以安排一年一度黎陽愛山送你排汗衫活動，這已經是我們連續進行第三年的活動，雖然假日裡多半也是安排步道走走，搭配活動更多了一個動力。活動日期：2021/03/20~2021/07/31，有興趣的朋友可以到官網查詢https://www.facebook.com/7tour

約在11點循著導航來到古坑華山休閒農業區，道路旁就可以停車步道口。就在路旁一旁也標示了此為登山徒步區車輛請勿進入。雖然其間有遇上機車加足馬力奮力前進。但坡度真的很陡還是不建議

沿著產業道路前進兩旁種了不少的檳榔樹

目視也許沒感覺實際走這一段坡度相當的陡，與我們錯身的長者下山除了有登山杖協助家人還一旁攙扶著

分岔路口取左行也有華山溪吊橋的指標

遇上涼亭左邊為直下的階梯、右邊為產業道路，若擔心膝蓋不舒服則可考慮往右行多繞一些路而已

沿著下行的石階眼前盡是檳榔樹

約莫走10來分便來到情人橋

情人橋以粗繩編織而成橋身狹窄單向通知，且一次僅限2人通過，因為同時有人等候也會遇上塞車的狀況，若有人等不及了，多人在繩橋上搖啊晃的多少有點刺激的成分

通過情人橋後接續木棧階梯

站在階梯上則可遠望華山溪吊橋兩旁的綠意增添優美

站在橋上可以欣賞帶點雲霧渺渺的大尖山高聳英姿而小百岳雲嘉二尖山的另一條路線便是從華山教育農園10-5步道口起走

吊橋盡頭看到的指標為華山教育農區及14號步道我們在這裡返程

貫穿在山巒間的華山溪吊橋行走於上不太會搖晃綠意環繞挺好拍照可惜這天的天氣分不清是霧， 還是空汙， 灰矇矇的

接著再沿著木棧階梯經過情人橋回到步道涼亭處

再前往嘉義市區，發現距離民雄鵝肉並不遠，於是來大快朵頤，幾家並列的店家不想浪費太多時間等候，隨機走進這家大慶鵝肉反正滿足了胃便知足

小天梯和情人橋可以欣賞山林環繞的翠綠，周邊還有文學步道、咖啡步道距離華山咖啡街也不遠，很適合安排一日輕鬆悠閒遊 ^.^

文章出處:城市漫遊。 gina