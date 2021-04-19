快訊

整理包／你知道家裡用水是來自哪個水庫嗎？有缺水危機嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翠綠山巒間散散步！ 雲林古坑「華山小天梯x情人橋」 繩橋上搖晃感小刺激

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

IMG_20210321_102210.jpg

921地震後建造的華山溪吊橋又稱古坑華山小天梯，小天梯上方的情人橋為V字形，三索突擊吊橋行走時吊橋繩索會晃動，且一次只能單向通行，並限制兩人通過，又名情人橋，這天朋友剛好要到嘉義公差空檔時間，正好可以安排一年一度黎陽愛山送你排汗衫活動，這已經是我們連續進行第三年的活動，雖然假日裡多半也是安排步道走走，搭配活動更多了一個動力。活動日期：2021/03/20~2021/07/31，有興趣的朋友可以到官網查詢https://www.facebook.com/7tour

IMG_20210321_102301.jpg

約在11點循著導航來到古坑華山休閒農業區，道路旁就可以停車步道口。就在路旁一旁也標示了此為登山徒步區車輛請勿進入。雖然其間有遇上機車加足馬力奮力前進。但坡度真的很陡還是不建議

IMG_20210321_103319.jpg

沿著產業道路前進兩旁種了不少的檳榔樹

IMG_20210321_103734.jpg

目視也許沒感覺實際走這一段坡度相當的陡，與我們錯身的長者下山除了有登山杖協助家人還一旁攙扶著

IMG_20210321_103846.jpg

分岔路口取左行也有華山溪吊橋的指標

IMG_20210321_103925.jpg

遇上涼亭左邊為直下的階梯、右邊為產業道路，若擔心膝蓋不舒服則可考慮往右行多繞一些路而已

IMG_20210321_104011.jpgIMG_20210321_104118.jpg

沿著下行的石階眼前盡是檳榔樹

IMG_20210321_104807.jpg

約莫走10來分便來到情人橋

IMG_20210321_105104.jpg

情人橋以粗繩編織而成橋身狹窄單向通知，且一次僅限2人通過，因為同時有人等候也會遇上塞車的狀況，若有人等不及了，多人在繩橋上搖啊晃的多少有點刺激的成分

IMG_20210321_110150.jpg

通過情人橋後接續木棧階梯

IMG_20210321_110257.jpgIMG_20210321_110356.jpg

站在階梯上則可遠望華山溪吊橋兩旁的綠意增添優美

IMG_20210321_110555.jpgIMG_20210321_110638.jpg

站在橋上可以欣賞帶點雲霧渺渺的大尖山高聳英姿而小百岳雲嘉二尖山的另一條路線便是從華山教育農園10-5步道口起走

IMG_20210321_110817.jpg

吊橋盡頭看到的指標為華山教育農區及14號步道我們在這裡返程

IMG_20210321_110905.jpgIMG_20210321_110927.jpgIMG_20210321_111006.jpg

貫穿在山巒間的華山溪吊橋行走於上不太會搖晃綠意環繞挺好拍照可惜這天的天氣分不清是霧， 還是空汙， 灰矇矇的

IMG_20210321_111439.jpgIMG_20210321_113219.jpgIMG_20210321_113319.jpg

接著再沿著木棧階梯經過情人橋回到步道涼亭處

IMG_20210321_130432.jpgIMG_20210321_130853.jpgIMG_20210321_132034.jpgIMG_20210321_134420.jpg

再前往嘉義市區，發現距離民雄鵝肉並不遠，於是來大快朵頤，幾家並列的店家不想浪費太多時間等候，隨機走進這家大慶鵝肉反正滿足了胃便知足

IMG_20210321_134421.jpg

小天梯和情人橋可以欣賞山林環繞的翠綠，周邊還有文學步道、咖啡步道距離華山咖啡街也不遠，很適合安排一日輕鬆悠閒遊 ^.^

文章出處:城市漫遊。 gina

步道 吊橋 登山

延伸閱讀

柯文哲送萬張悠遊卡 助雲林智慧校園

影／大甲媽入境雲林 上萬信眾湧西螺大橋迎駕歡呼沸騰

做工行善團跨縣市送暖 雲林修繕戶歡喜入厝

大甲媽、白沙屯媽雲林交會？推估「雙后交會」可能是這一天

相關新聞

翠綠山巒間散散步！ 雲林古坑「華山小天梯x情人橋」 繩橋上搖晃感小刺激

921地震後建造的華山溪吊橋又稱古坑華山小天梯，小天梯上方的情人橋為V字形，三索突擊吊橋行走時吊橋繩索會晃動，且一次只能單向通行，並限制兩人通過，又名情人橋，這天朋友剛好要到嘉義公差空檔時間，正好可以

走在稜線上、翻越山頭！高雄旗靈縱走「旗尾山」練腳力好去處

?謝謝封面照片攝影師小炫提供！ 在日夜各半的這天跟著「老弱婦慢慢走」來到高雄旗山的旗尾山，要挑戰玉山山脈尾巴的連峰，一次走到美濃的靈山。旗靈縱走，本來就是南部知名的郊山訓練場。不管是「南部五寮尖」（

新手百岳！「合歡山東峰」樓梯一路陡上　大平台無敵視野必拍

合歡山東峰 ⬇東峰的登山口就在松雪樓的後方，叉路往上前往東峰，往下走會到我們今晚要入住的滑雪山莊 ⬇東峰步道是一路的樓梯，爬起來比主峰更加厭世 ⬇往下看的視野風景也很好 ⬇天氣漸漸

陡上90度的懸崖峭壁！「無明山、甘藷峰」驚心動魄的攻頂之旅

北二段的序幕一直無法揭開他的真面目今日的旅程就讓故事寫好寫滿 無明山。甘薯峰 鬼門關峰斷崖逆上無明山看似險峻，卻有著有驚無險的路徑 ，慢慢扛上 山之巔 斷崖上的枷鎖 確是旅人的確保安全屏障本想探

現實版山水畫！高雄旗靈縱走　旗尾山、福美山、金字面山一次收

清明連假的前一天向公司請假，前往我和麻糬都一直想去的高雄旗山區和美濃區。旗靈縱走是登山界人人都知曉的路線，從旗尾山開始，往靈山(人頭山)攀爬，或是從靈山爬向旗尾山，途中會經過數個山頭，包括福美山和金字

絕美北海岸！老梅綠石槽、富貴角步道、白色燈塔，一步一腳印深度輕旅行

FB上看到美代子走仙神象縱後的po文, 說苦命的一天險些毀容, 吼吼吼, 女神耶...路滑還趕路衝速度真的毋通啦, 想起去年爬山時幾次跌倒沒去理會, 過些日子, 突然就發作了, 肩膀手臂無法抬舉痠痛難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。