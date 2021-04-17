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新手百岳！「合歡山東峰」樓梯一路陡上 大平台無敵視野必拍
合歡山東峰
⬇東峰的登山口就在松雪樓的後方，叉路往上前往東峰，往下走會到我們今晚要入住的滑雪山莊
⬇東峰步道是一路的樓梯，爬起來比主峰更加厭世
⬇往下看的視野風景也很好
⬇天氣漸漸變不好了
⬇山頂方向天氣超陰，只好把握另一面還有藍天趕快拍個合照
⬇東峰也算蠻多人爬，沿途都有路人
⬇中途經過的登山纜車站遺跡
在民國74年以前，合歡山的冬天雪季期間是可以滑雪的，真的超難想像！！！如果台灣現在還有可以滑雪的戶外滑雪場該有多好～～～
⬇東峰真的就是一路的樓梯
⬇快到東峰時會經過一個大平台可以休息
我們還在這看到了網美蘇佩一家人呢！不過他們看起來很累就沒有去打擾他們了。
⬇繼續爬到一個高點，對面就是東峰了！！
⬇穿越這裡就到了！！！
⬇終於結束樓梯的考驗抵達東峰
⬇東峰的木牌四面都來拍一下
⬇當然也要把握有路人的時候來拍張合照
東峰上風很大，在那邊待一下又開始覺得冷了，我們拍完照就趕快下山囉～～
⬇回程在大平台拍一下
⬇下樓梯比上樓梯輕鬆多了～
⬇就這樣一路的下樓梯回到松雪樓
⬇這次的GPX
雖然爬東峰所花費的距離、時間都比主峰短，但我覺得東峰爬起來的心理感受比主峰累很多！！爬完一段樓梯往上看又是無止盡的樓梯，真的很考驗人心啊～～～～不過其實距離不長，慢慢爬、邊爬邊休息，也是可以輕鬆摘下東峰哦～
合歡山東峰資訊：百岳排名第35，等級-入門來回距離約1.7km來回時間約1.5hr高度落差約290m最低海拔約3125m、最高海拔3421m
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