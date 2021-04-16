陡上90度的懸崖峭壁！「無明山、甘藷峰」驚心動魄的攻頂之旅

北二段的序幕一直無法揭開他的真面目今日的旅程就讓故事寫好寫滿 無明山。甘薯峰

鬼門關峰斷崖逆上無明山看似險峻，卻有著有驚無險的路徑 ，慢慢扛上 山之巔

斷崖上的枷鎖 確是旅人的確保安全屏障本想探訪最後一波「奇萊喜普鞋蘭」，長鬃山羊早已經搶先一步覓食無緣驚見在斷崖上的神奇花朵!

甘藷峰 回首望去的是2014.10.09 走過的中央尖山對望「十峻」之一的無明山，感覺就在咫尺 卻要陡上90度的懸崖峭壁，驚心動魄盡在不言中

2019.05.16北二無明 甘藷 那一年造訪未果要有攻頂的體力 ，也要有撤退的勇氣 兩者取決於 "態度" 今天我將再起 北二段的另一端撤退篇https://skyonelitretears.tian.yam.com/posts/edit/225363385

今日的旅程就是由這730林道15k開始。suzuki機車，型號：AT100，開始敘說我們的旅程

2017.0930-1002 閂山。鈴鳴山北二段の1/2已完成，當時無明斷崖是無法O縱完成北二段，

所以這趟我們在出發完成另1/2無明山與甘藷峰

行程記錄:

第一天：王小明光果農莊民宿→ 11.7K木柵登山口→ 17.5K左下無明甘藷登山口→10:45耳無溪右岸過溪午餐→12:00出發→指標9- 2260營地→遠多志山前營地→指標4 森林營地(宿)

PS:原訂四天三夜，第二天要重裝挺進甘藷南峰營地紮營，改成輕裝單攻來回無明甘藷，回森林營地

第二天：輕裝03:30森林營地(宿)→遠多志山→05:30甘薯南峰營地→早餐休息→06:00出發→鬼門關斷崖→鬼門關山→ 無明池營地取水過濾→09: 00無明山→大休10:00→無明池營地→ 鬼門關山→鬼門關斷崖→12:10甘薯南峰營地(休息)→13:00出發→ 15:00甘藷峰碎石坡→ 15:30甘藷峰→ 16:00回程→ 18:00甘薯南峰營地→20:15森林營地(宿)

第三天：森林營地06:30→8:30 耳無溪營地→休息洗滌→10:00耳無溪出發730林道 →13:00，17.5K 叉入 口接730林道→14k午餐 →15:3011.7K柵欄處登山口／接駁車→16:40王小明光果農莊民宿盥洗→17:30慶功宴光果農莊民宿大嫂的好手藝→18:30 各自離開平安賦歸

730林道的盡頭前，我們總有說不完的那些年!衝動的結果就是再出發!

17.5k叉路口海拔2,620公尺， 左下耳無溪1,648公尺訪無明山與甘藷峰

一路順著森林小徑下切1000M到耳無溪邊

走在前面的我 除了尋好路徑，看好路況。總是愛回頭看看後面的隊員我的旅程不喜歡搶太快走太趕，團進團出一直是我堅持的底線!想想難得走一趟這樣的旅行下一次也不知道何時可以再訪留下你人生的故事，影像，才是我想要的味道跟感覺，人也會因為山走的多就慢慢的失去初衷

冇(ㄇㄡˇ)骨消，台灣蒴藋、七葉蓮美麗的小白花隱約的透露著紅果實，在這艷陽天下顯的嬌小可愛

聽到潺潺流水的耳無溪流水聲,彷彿溪水在演奏著交響樂曲,與蟲鳴鳥叫相互襯托著,也讓枯燥的路線增添一絲驚喜

緊緊的抓著土質鬆塌旁的樹枝，一路上兩旁的玉山薊也要小心刺阿。跟咬人貓虎視眈眈!

總有走不完的盡頭，卻有走到底的決心，一樣的路況再來一次都有不同樣貌，卻可以更熟悉的評估耳無溪營地H1,935在左岸上方。並無過溪。需拉繩而上

到了耳無溪我們取右，我先行下去把繩子再最一次確保拉好拉滿!

清澈沁涼的溪水，汗水淋漓的我們一踏入瞬間涼快了不少!!!

好好的在這裡休息一下用一下午餐!休息是為了走更遠的路足夠的休息，可以讓我們今天可以慢慢的挺上遠多志山前營地

走到這裡，讓我回憶起那天撤退的日子，2260營地 太魯閣指標9 我取了一個"榮進營地"，那天有一段故事去問當事人，哈哈記得那一天來到這裡雨越下越大，決定緊急紮營在此，永遠記得之後的暴雨群無情的落下，雷聲大作!有人將鳥羽毛與球果串連著，我們也駐足的去回憶當時的場景，今天至少我們是喜悅的，天氣是好的

山不難。能走在一起是緣份，林相之下的我們，深呼吸，繼續往前挺進

過了遠多志山前營地再往前上方，有個森林營地指標4 ，靠左邊，這裡是不錯的搭營地，平整。重點有訊號!哈哈本想繼續挺進過遠多志山後的營地。下雨了，就放棄。今天在此搭營!0710~~下毛毛雨搞不出什麼玩意，晚安!

20200711日一早04:30夜登。一路上過了遠多志山都不知道，直到陡上天邊有道光看到指標，甘藷南峰要到了!

甘薯南峰 3157M 營地，約可搭上4-5頂的雙人帳也是取左甘藷峰跟取右無明山的叉路口 營地

天矇亮 太陽已經將這裡映照的黃金璀璨，休息一下

遠方尖尖的聳立山頭是鬼門關山，右後方隱隱的突起點才是無明山喔! 順著鬼門關斷崖的稜線過去，左側是崩壁裸岩

天空的棉花雲鋪層著，很美的陽光，打在碎石岩壁上像是南湖東峰的場景，粼粼光芒

遠方的中央尖山北二段，好久不見!

辛苦的路程，我想我們要的就是這映入眼簾的瞬間以及感動

一個跟著一個 一個都不能少!

穿梭在林間也許遠方的山頭總是有難以靠近的味道，但心之嚮往總在心裡糾結著，走是最好的理由

我們像山羊一樣不斷的穿梭在箭竹林中，不斷的撥雲見日

步步驚心北二段

有兩個地方頗為人驚悚。無明斷崖，再來就是今天我們要走的鬼門關斷崖

幾乎90度的陡升爬上，其實踏點蠻清楚的，拉繩確保在前輩們的用心已做好了很多準備

每個角度都有他的危險，最險的視野就是相機的角度，我趕緊吆喝著下面的人往安全的區域移動

沉重的腳步下 結果絕對是非常的耐人尋味

每個角度都是驚心動魄的險

遠方崩壁上方的山頭就是來時的甘藷南峰

鬼門關峰前的巨石陣

大家互相注意彼此的安全，慢是安全的不二法門

快門下的我 站在山顛的剎那

鬼門關峰(H3395M) 無基點

大夥靜靜的在這裡休息著，看著北一段與南二段的相呼應

無明池前的看天池 水質算乾淨，趕緊取水過濾，回程在取回

這樣的水質我就很感恩了!再往前的無明池真的是天阿!

在一趨一步的往前走 山就在眼前

無明山：又名屈社山，3451M，有顆編號1450號的二等三角點基石，百岳＃30

對面的鈴鳴山與我們遙望。無情的無明山斷崖在眼前呈現著!

山永遠在 心就跟著山去實現那份放在心坎的夢

故事永遠寫不完 因為旅程永遠不會間斷 會繼續寫下去 會繼續說下去不囉說，趕緊起程還有一座甘藷峰要貼近

約莫12點回甘藷南峰營地，已經有人上來搭營，本來我們今天的旅程宿營地在這裡，臨時更改單攻左右無明甘藷

再加把勁

甘藷峰前段的碎石坡 累了，一直覺得上去就是山頭 但路一直走著走著走不完 這路感覺好長好長 咬牙撐著 加油!

到了這裡轉角就遇到愛了 甘藷峰眼前的景色覺的用跑就可以取中央尖山 好近，好磅礡。好美

上來甘藷峰的瞬間 好累

甘薯峰 又名中央南山，3158M，有顆編號6362號的三等三角點基石，百岳＃82我們也終於分段完成北二段的饗宴

辛苦了子靜夫妻

累了~我們

榮進夫妻

夕陽慢慢的落下。我又回到甘薯南峰 再一次的好好休息!喝口水晚安~直接跳到晚上森林營地~這天累了!

20200712 一早起床打包整理，約10點就到了耳無溪旁。大夥兒好好休息享受這裡的天然泉水順便洗洗這幾天的汗水。東搓搓西搓搓。吃個午餐補給一下，待會又要上升1000M接730林道，有得扛了

直接從耳無溪街左岸不取來的時候的路徑。從這裡過去就可以拉繩直接上到耳無溪營地，但回程無需上到營地直接取溪邊順勢而上返程

過了17.5K林道再挺到15K 的機車拍一張，往前稍做休息後打電話請王大哥來接駁

接駁回到了王大哥的光果民宿 洗個澡，請大嫂幫我們開一桌慶功宴。待會北部的子靜取宜蘭回新店而我們還要繞過梨山，過合歡山回到彰化~路途遙遠!

臨時準備打理的一桌，好餓。好吃。吃完就各自回家，平安賦歸!

能走的我們就走在一起去實現夢想，若不能的就各自去找回感覺，是時候了!愛山的人絕對不能走偏，要走的是旅程不是基石，要走的是味道是找到自我的感覺!愛山的人絕對走完會喊累，但計畫下趟山旅又是精神奕奕，期待萬分!愛山的人就是這麼的耐人尋味，永遠期待著下次的考驗與驚喜!北二 完登