走在稜線上、翻越山頭！高雄旗靈縱走「旗尾山」練腳力好去處

?謝謝封面照片攝影師小炫提供！

在日夜各半的這天跟著「老弱婦慢慢走」來到高雄旗山的旗尾山，要挑戰玉山山脈尾巴的連峰，一次走到美濃的靈山。旗靈縱走，本來就是南部知名的郊山訓練場。不管是「南部五寮尖」（五寮尖我沒去過），還是「鳶嘴山的行前訓」，你可能都聽過旗靈縱走的響亮別稱。到底海拔只有318公尺的旗尾山有沒有名不虛傳呢？就讓我們繼續看下去吧！

Q：Why這是不是山服探險隊呢？A：上次228爬志佳陽在希瑪農莊認識的山友，問要不要一起旗靈縱走。就當郊山練腳力，也終於把口袋名單裡的「旗靈縱走」完成了✅

8:00 旗山糖廠集合車子先開到靈山登山口的停車場（很大），大夥再擠兩台車回旗山糖廠。登山口大合照（這是我第一次跟這麼大團的）

8:55 起登（最靠近旗山糖廠的一號登山口）

前面都還只是a piece of cake啦過程不是陡上陡下，就是走在稜線上

已經翻過幾個山頭囉！右邊旗山，左邊美濃都在山腳下一覽無遺看到這段裸露的稜線就代表快到旗尾山了！

最後一段陡階梯（最累）上旗尾山涼亭、三角點

10:16 旗尾山

休息將近一小時，午餐、拍照11:05

繼續往靈山前進！

Bye bye旗尾山涼亭

下雨天真的不要來旗靈縱走（一定泥水滾滾 泰式奶茶）大熱天的旗靈縱走也請做好熱爆的心理準備?

像我這樣⬇️愛爬又怕曬真的很辛苦

金字圓山

13:30 靈山（海拔389公尺）

14:10 下山回糖廠吃冰下山的1.26k是不陡的階梯+水泥路 很好走14:40 靈山登山口

靈山登山口停車場很大（柏油路面）還有很多空位礙於我們車多，我們車子停在往下再走一段的停車場中間很多人用走的上下山（車道窄，不好會車）

停車空間很夠！

心得：海拔高度雖然只有318～389公尺，但從平原陡上，再加上翻過無數山頭，絕對不止相對高度的71公尺，是一個練腳力的好地方。另外，整段4-5個小時如果有上廁所的需求因為在稜線上確實不方便我建議可以在旗尾山涼亭周圍找視線遮蔽區，2人以上一組，帶把陽傘遮一下整段路從旗山糖廠到旗尾山大約1/3路程旗尾山到靈山大約2/3路程如果到旗尾山發現飲用水不足，或是天氣炎熱消耗許多體力可以再評估一下決定是否完成旗靈縱走。

❗️不用帶登山杖、記得戴手套（手腳並用）❗️❗️

水水水～飲用水2000ml up❗️真的無法想像夏天的旗靈縱走⋯⋯春分這天光是30度已熱翻