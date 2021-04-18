快訊

丁怡銘請辭4個月 上月回鍋政院任顧問月薪12萬

創新條例速審通過 高教工會：開放大學在校內養怪獸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走在稜線上、翻越山頭！高雄旗靈縱走「旗尾山」練腳力好去處

健行筆記 / 健行筆記Chen Wei-Ling

?謝謝封面照片攝影師小炫提供！

在日夜各半的這天跟著「老弱婦慢慢走」來到高雄旗山的旗尾山，要挑戰玉山山脈尾巴的連峰，一次走到美濃的靈山。旗靈縱走，本來就是南部知名的郊山訓練場。不管是「南部五寮尖」（五寮尖我沒去過），還是「鳶嘴山的行前訓」，你可能都聽過旗靈縱走的響亮別稱。到底海拔只有318公尺的旗尾山有沒有名不虛傳呢？就讓我們繼續看下去吧！

Q：Why這是不是山服探險隊呢？
A：上次228爬志佳陽在希瑪農莊認識的山友，問要不要一起旗靈縱走。就當郊山練腳力，也終於把口袋名單裡的「旗靈縱走」完成了✅

8:00 旗山糖廠集合車子先開到靈山登山口的停車場（很大），大夥再擠兩台車回旗山糖廠。登山口大合照（這是我第一次跟這麼大團的）

9dbbbf940ed0bedd236c06a7bd4ebace.jpg

8:55 起登（最靠近旗山糖廠的一號登山口）

8aa28ec431f47d1205595a2f71c20727.jpg

前面都還只是a piece of cake啦過程不是陡上陡下，就是走在稜線上

b48bf088fc56fbac49fbfef8570b1dd9.jpg

8f92ea12c8e1fc4caac2c7f132063606.jpg

7c2aa92a16c8bc045201b52f214e8203.jpg

已經翻過幾個山頭囉！右邊旗山，左邊美濃都在山腳下一覽無遺看到這段裸露的稜線就代表快到旗尾山了！

ff8f911da22b5dad929dfd4c1a43e6d5.jpg

989a2c78eab12655fd7beb56e11a0086.jpg

最後一段陡階梯（最累）上旗尾山涼亭、三角點

8bfa667bd847050c50f03d59dd3288f4.jpg

10:16 旗尾山

263558254bf85f8ecda90f6f87ec10fb.jpg

d6da8a2c9d84624a5deca1ca5fbb2def.jpg

休息將近一小時，午餐、拍照11:05 

繼續往靈山前進！

Bye bye旗尾山涼亭

38ccddaeb92b1710ce48a4a93cd415d8.jpg

c2838ffd5f8f95451d5048307ce9ffc0.jpg

cc3e8fc7a2a4b28383b2158eaf9d84a5.jpg

下雨天真的不要來旗靈縱走（一定泥水滾滾 泰式奶茶）大熱天的旗靈縱走也請做好熱爆的心理準備?

像我這樣⬇️愛爬又怕曬真的很辛苦

cba1d2b74b716d4765164ab2583a2363.jpg

eec0b7ad4a496c5adaa658a28edc63cb.jpg

金字圓山

38cb5c9adb2764c20683362c76e0eaa0.jpg13:30 靈山（海拔389公尺）

a0aa664df91a565fef327c21b12a2587.jpg

0d14b4f0682dbc0a3a6e428efbef63ca.jpg

711cf5289fd3d167192084c2036fffe9.jpg

41ba709e0263bdc9cfa38bc8cabcffd6.jpg

14:10 下山回糖廠吃冰下山的1.26k是不陡的階梯+水泥路 很好走14:40 靈山登山口

f6e89601cf9750e1123923e1a93b3d5d.jpg

靈山登山口停車場很大（柏油路面）還有很多空位礙於我們車多，我們車子停在往下再走一段的停車場中間很多人用走的上下山（車道窄，不好會車）

停車空間很夠！

e99687e7c8301bdc1b01668957b40636.jpg

心得：海拔高度雖然只有318～389公尺，但從平原陡上，再加上翻過無數山頭，絕對不止相對高度的71公尺，是一個練腳力的好地方。另外，整段4-5個小時如果有上廁所的需求因為在稜線上確實不方便我建議可以在旗尾山涼亭周圍找視線遮蔽區，2人以上一組，帶把陽傘遮一下整段路從旗山糖廠到旗尾山大約1/3路程旗尾山到靈山大約2/3路程如果到旗尾山發現飲用水不足，或是天氣炎熱消耗許多體力可以再評估一下決定是否完成旗靈縱走。

❗️不用帶登山杖、記得戴手套（手腳並用）❗️❗️

水水水～飲用水2000ml up❗️真的無法想像夏天的旗靈縱走⋯⋯春分這天光是30度已熱翻

登山 奶茶 玉山

延伸閱讀

訓練心得／谷關波馬路線 Trail Run

刺激攀岩＋展望佳！新北平溪孝子山、慈母峰、普陀山　3座小山峰一次挑戰

起床失蹤…南一段縱走墜谷斷魂

圖片故事／東北角最刺激的黃金稜線「劍龍稜-鋸齒稜」

相關新聞

走在稜線上、翻越山頭！高雄旗靈縱走「旗尾山」練腳力好去處

?謝謝封面照片攝影師小炫提供！ 在日夜各半的這天跟著「老弱婦慢慢走」來到高雄旗山的旗尾山，要挑戰玉山山脈尾巴的連峰，一次走到美濃的靈山。旗靈縱走，本來就是南部知名的郊山訓練場。不管是「南部五寮尖」（

新手百岳！「合歡山東峰」樓梯一路陡上　大平台無敵視野必拍

合歡山東峰 ⬇東峰的登山口就在松雪樓的後方，叉路往上前往東峰，往下走會到我們今晚要入住的滑雪山莊 ⬇東峰步道是一路的樓梯，爬起來比主峰更加厭世 ⬇往下看的視野風景也很好 ⬇天氣漸漸

陡上90度的懸崖峭壁！「無明山、甘藷峰」驚心動魄的攻頂之旅

北二段的序幕一直無法揭開他的真面目今日的旅程就讓故事寫好寫滿 無明山。甘薯峰 鬼門關峰斷崖逆上無明山看似險峻，卻有著有驚無險的路徑 ，慢慢扛上 山之巔 斷崖上的枷鎖 確是旅人的確保安全屏障本想探

現實版山水畫！高雄旗靈縱走　旗尾山、福美山、金字面山一次收

清明連假的前一天向公司請假，前往我和麻糬都一直想去的高雄旗山區和美濃區。旗靈縱走是登山界人人都知曉的路線，從旗尾山開始，往靈山(人頭山)攀爬，或是從靈山爬向旗尾山，途中會經過數個山頭，包括福美山和金字

絕美北海岸！老梅綠石槽、富貴角步道、白色燈塔，一步一腳印深度輕旅行

FB上看到美代子走仙神象縱後的po文, 說苦命的一天險些毀容, 吼吼吼, 女神耶...路滑還趕路衝速度真的毋通啦, 想起去年爬山時幾次跌倒沒去理會, 過些日子, 突然就發作了, 肩膀手臂無法抬舉痠痛難

老少咸宜！ 新竹尖石「馬胎古道」 有著綠鬱溪谷的部落古道

在自已愛上山林健行之前，對於內灣的印象，只侷限在內灣老街、螢火蟲及爆炸多的人。後來開始做健行功課後，才知道距離內灣老街不到1公里，有著一個綠鬱溪谷的步道-馬胎古道，難易度屬於老少咸宜，就像你家附近的後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。