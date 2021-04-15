現實版山水畫！高雄旗靈縱走　旗尾山、福美山、金字面山一次收

清明連假的前一天向公司請假，前往我和麻糬都一直想去的高雄旗山區和美濃區。旗靈縱走是登山界人人都知曉的路線，從旗尾山開始，往靈山(人頭山)攀爬，或是從靈山爬向旗尾山，途中會經過數個山頭，包括福美山和金字面山，全程需要攀岩，彷彿是皇帝殿的加強版，耗時約5-6小時，需要兩地接駁。更進階的走法是旗靈月縱走，加上月光山，全程耗時約8-10小時。月光山的走法也很多樣化，可以搭配克孝峰和雙峰山，完成一個O字型路線，也就是我和麻糬清明連假第一天的行程。

四月的高雄旗山，10點前的天氣涼爽舒適，約22至26度，但是10點過後的溫度會開始陡升，最後直達37度高溫，這時候爬旗靈縱走會有石板烤肉的錯覺，自己就是石頭上的那頭豬，活生生被烤熟。所以，最推薦的季節是冬天。

我們的行程是早上7點抵達旗尾山的第三登山口，路程最近，需要登上941階梯。路線是在旗山糖廠的對面那條竹寮巷(高147區道)，三個登山口都在這條路上，但是Google地圖顯示高113，不確定是不是內容沒有更新，其實指的是同一條路。因為天氣太過炎熱，我們選擇從旗尾山一路爬到金字面山便折返，來回約耗費4.5小時。時間表0:00-0:37 第三登山口->旗尾山0:37-1:41 旗尾山->福美山1:41-2:28 福美山->金字面山2:28-4:25 金字面山->第三登山口爬完山之後，當然要去糖廠吃冰，好好犒賞自己一番。旗尾山第三登山口

準備出發

水泥路會有三萬的麻將，大家可以去尋寶

爬階梯的岔路上會有好拍的景點

到了875階了，一路上都可以看到計算的台階數

旗尾山到啦

完成941階

從旗尾山看向靈山，眼前的景緻彷彿山水畫

旗尾山爬向福美山開始需要攀岩

回頭看旗尾山休息地

抵達福美山

好多蜻蜓阿

小型版劍龍稜

抵達金字面山，準備回程啦

從福美山到金字面山會經過這個千年海底石

中午去旗山老街吃秀明豬心冬粉的月見肉燥飯

晚上去美濃湖散步

花旗木盛開，俗稱泰國櫻花

想看更多的台灣美景請參考：尼歐的異想世界