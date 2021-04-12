老少咸宜！ 新竹尖石「馬胎古道」 有著綠鬱溪谷的部落古道

在自已愛上山林健行之前，對於內灣的印象，只侷限在內灣老街、螢火蟲及爆炸多的人。後來開始做健行功課後，才知道距離內灣老街不到1公里，有著一個綠鬱溪谷的步道-馬胎古道，難易度屬於老少咸宜，就像你家附近的後花園一樣。

開車經過內灣老街後，大約在五分鐘的車程，看到義興大橋右轉過橋後，右側就是馬胎古道的入口

入口雖然有空地可停，但僅有三、四台車空間，建議可停在到達義興大橋之前的路邊停車格及土地公廟前的空地。

從步道入口到400M處，幾乎都是木棧道、枕木組成，步道非常很平穩好走，伴著步道旁油羅溪的水聲，走起來特別輕鬆愜意。

大約到達步道400M處，就開始上坡，但坡度真的是平易近人的緩上坡，而且步道旁都會設置簡易枕木座位，隨時都可以休息，就算是帶小朋友同行，也不用擔心。

上坡結束後，到達800M處的涼亭，可以在這裡小憩一下，而涼亭的另一側則是南坪古道，走出後步道下山，可以接到內灣大橋(內灣老街入口)，如果時間充足的朋友，回程也可銜接走下去。

距離涼亭不遠處，則到步道第一個亮點-百年茄苳樹，映入眼簾的第一印象，真是棵花枝招展的大樹，樹冠上附生著一棵棵鳥巢蕨，像巴西嘉年華的舞者般，不吝嗇展現著自已姿態。

離開茄苳樹，就會到達步道1K處-單索吊橋，雖然高度才1層樓高，看起來沒什麼，但同時與人過橋時，搖晃的程度還是滿嚇人。

吊橋旁的小路，可以下去橋下泡泡溪水，也看到長輩、小朋友在這休息，聽著溪水聲吃午餐，真的滿愜意。不過離開時，還是要記得把不屬於這的東西都帶走。

過來吊橋後一直到步道出口，後半段路況開始比較原始，加上樹林茂密、日照較少，所以步道會比較泥濘，走的時候要注意腳下的狀況，或是也可選擇折返回程。

但我非常推薦，這一段沿著溪谷的步道，由潺潺溪水與鮮綠青苔巨石交織成的風景，身處其中，有種難以言喻的寧靜感，經過這裡，建議停下腳步好好放空一下吧!

馬胎步道入口位置：過義興大橋右側

停車資訊：步道入口前空地

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