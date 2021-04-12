快訊

日本發生多起大王烏賊擱淺事件 網友憂大地震前兆

直播／AZ疫苗擴大接種情況！指揮中心說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老少咸宜！ 新竹尖石「馬胎古道」 有著綠鬱溪谷的部落古道

健行筆記 / 健行筆記Terry Wang

在自已愛上山林健行之前，對於內灣的印象，只侷限在內灣老街螢火蟲及爆炸多的人。後來開始做健行功課後，才知道距離內灣老街不到1公里，有著一個綠鬱溪谷的步道-馬胎古道，難易度屬於老少咸宜，就像你家附近的後花園一樣。

a4b0744932290af3ba8160231e407bb9.jpg

開車經過內灣老街後，大約在五分鐘的車程，看到義興大橋右轉過橋後，右側就是馬胎古道的入口

4bf24693961c7de4da7f6bffcda7a9f2.jpg

入口雖然有空地可停，但僅有三、四台車空間，建議可停在到達義興大橋之前的路邊停車格及土地公廟前的空地。

83b04673cf522dda822fad3af8bfd2fc.jpg

從步道入口到400M處，幾乎都是木棧道、枕木組成，步道非常很平穩好走，伴著步道旁油羅溪的水聲，走起來特別輕鬆愜意。

166fea36729adca6ba425bc07146dc65.jpg

c0b1254db036bcc1702618ac16bd9322.jpg

大約到達步道400M處，就開始上坡，但坡度真的是平易近人的緩上坡，而且步道旁都會設置簡易枕木座位，隨時都可以休息，就算是帶小朋友同行，也不用擔心。

23f1312f20f873af9bfac88a0f7bca50.jpg

上坡結束後，到達800M處的涼亭，可以在這裡小憩一下，而涼亭的另一側則是南坪古道，走出後步道下山，可以接到內灣大橋(內灣老街入口)，如果時間充足的朋友，回程也可銜接走下去。

6ba45485446c752bccd6d87b3d7891bb.jpg

距離涼亭不遠處，則到步道第一個亮點-百年茄苳樹，映入眼簾的第一印象，真是棵花枝招展的大樹，樹冠上附生著一棵棵鳥巢蕨，像巴西嘉年華的舞者般，不吝嗇展現著自已姿態。

e69fa658692f5f6068d04e0ff84b5e66.jpg

離開茄苳樹，就會到達步道1K處-單索吊橋，雖然高度才1層樓高，看起來沒什麼，但同時與人過橋時，搖晃的程度還是滿嚇人。

342e17a9b7839bcc2375a7ad10b9eaf0.jpg

吊橋旁的小路，可以下去橋泡泡溪水，也看到長輩、小朋友在這休息，聽著溪水聲吃午餐，真的滿愜意。不過離開時，還是要記得把不屬於這的東西都帶走。

44f75e6a160c99e78f872d09a8348fdf.jpg

過來吊橋後一直到步道出口，後半段路況開始比較原始，加上樹林茂密、日照較少，所以步道會比較泥濘，走的時候要注意腳下的狀況，或是也可選擇折返回程。

e7ade5368ff2810e369feab854e13d71.jpg

但我非常推薦，這一段沿著溪谷的步道，由潺潺溪水與鮮綠青苔巨石交織成的風景，身處其中，有種難以言喻的寧靜感，經過這裡，建議停下腳步好好放空一下吧!

馬胎步道入口位置：過義興大橋右側

停車資訊：步道入口前空地

更多健行紀錄：泰瑞吃飽飽

步道 內灣 老街

延伸閱讀

與夫出遊梅山情人吊橋扭腳 眾人接力背婦人下山

步道平坦好走！彰化芬園「挑水古道」沿碧山古道O形環走，入口還有偽日式鳥居

拔杖失足…老軍醫古道重摔急救

七旬老翁獨攀墜十米深谷 搜救隊走捷徑火速救援

相關新聞

老少咸宜！ 新竹尖石「馬胎古道」 有著綠鬱溪谷的部落古道

在自已愛上山林健行之前，對於內灣的印象，只侷限在內灣老街、螢火蟲及爆炸多的人。後來開始做健行功課後，才知道距離內灣老街不到1公里，有著一個綠鬱溪谷的步道-馬胎古道，難易度屬於老少咸宜，就像你家附近的後

面山面海的黃金一稜！「基隆山主東峰」手腳並用+小小攀岩感

行程 10:30 基隆山步道登山口11:15 基隆山主峰11:30 出發485峰12:10 485峰12:40 基隆山東峰/雷霆峰（休息20分鐘）13:00 離開基隆山東峰13:15 抵達山尖路叉路

最親民的一座百岳！ 「玉山前峰」好玩又不累　石瀑上衝下滑挑戰多

玉山前峰以石瀑聞名，手腳並用不簡單，但距離極短，單趟僅0.8K，好玩又不會太累，是玉山群峰之中，最親民的一座百岳。前情提要玉山前峰，玉山群峰之中，最親民的一座玉山群峰有分「前五峰」和「後五峰」，前五峰

峽谷地形風景＋翡翠綠溫泉河！花蓮「二子山溫泉」戶外野營

行經路程：13.3 K耗費總時：6 hours總爬升：700 mStrava：https://www.strava.com/activities/4742816855 路況：路途遙遠，峽谷地形風景美

刺激攀岩＋展望佳！新北平溪孝子山、慈母峰、普陀山　3座小山峰一次挑戰

第一次來爬平溪孝子山 ，本來以為難度頗高沒想到並沒有想像中困難，所以一口氣爬了三座小山峰，孝子山。慈母峰。普陀峰一次挑戰三個刺激又有展望景觀優美的小山峰。 車子直接開到登山口處的停車場，

全台唯一「與鐵道相依」的登山步道！嘉義竹崎小百岳獨立山步道

獨立山位在嘉義縣竹崎鄉，海拔840公尺山頂處，有塊歐都納製作的木牌，為編號58台灣小百岳之一 當我們從大巃頂步道返程回到奉天岩時，廟前廣場的桌子幾乎清空 【嘉義。竹崎】山林野宴之步道健行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。